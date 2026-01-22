Ο Κούσνερ (γαμπρός του Τραμπ) παρουσίασε το σχέδιό του για τη «Νέα Γάζα» – Τι προβλέπει

Ο γαμπρός του Αμερικανού προέδρου και ανώτερος σύμβουλος του Λευκού Οίκου, Τζάρεντ Κούσνερ, παρουσίασε το αμερικανικό σχέδιο για την ανοικοδόμηση της Γάζας κατά την τελετή υπογραφής του «Συμβουλίου Ειρήνης».

Όπως υπογράμμισε, το επόμενο καθοριστικό βήμα είναι η συνεργασία με τη Χαμάς με στόχο τον πλήρη αφοπλισμό της. Παράλληλα, ανέφερε ότι ο Λευκός Οίκος επιδιώκει να εισαγάγει στη Γάζα τις αρχές της ελεύθερης οικονομίας, σύμφωνα με τη φιλοσοφία και την οικονομική προσέγγιση που εφαρμόζει ο Ντόναλντ Τραμπ στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Το αμερικανικό σχέδιο προβλέπει τη δημιουργία λιμανιού και αεροδρομίου στον παλαιστινιακό θύλακα, με τον Κούσνερ να ξεκαθαρίζει ότι δεν υπάρχει εναλλακτικό σενάριο. Η ανοικοδόμηση θα ξεκινήσει από το πέρασμα της Ράφα και θα προχωρήσει σταδιακά προς τα βόρεια, έως την πόλη της Γάζας.

Σε ό,τι αφορά την αποστρατιωτικοποίηση της Χαμάς, ο Κούσνερ εξήγησε ότι τα βαριά όπλα θα παραδοθούν άμεσα και θα αποσυρθούν πλήρως, ενώ τα ελαφρά όπλα θα συγκεντρώνονται σταδιακά, ανά τομέα, από τη νέα παλαιστινιακή αστυνομική δύναμη. Τα μέλη της Χαμάς θα έχουν τη δυνατότητα αμνηστίας, επανένταξης ή ασφαλούς διέλευσης, ενώ ορισμένα από αυτά θα μπορούν, μετά από αυστηρό έλεγχο, να ενταχθούν στη νέα αστυνομία.

Μετά την ολοκλήρωση και την επαλήθευση του αφοπλισμού, ο ισραηλινός στρατός θα αποσυρθεί στην περίμετρο ασφαλείας γύρω από τη Γάζα. Η ανοικοδόμηση, σύμφωνα με το σχέδιο, θα ξεκινά αποκλειστικά σε περιοχές όπου έχει προηγουμένως ολοκληρωθεί η αποστρατιωτικοποίηση.

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Οι πρώτες 100 ημέρες θα επικεντρωθούν στην ανθρωπιστική βοήθεια και στα αρχικά έργα ανοικοδόμησης, ενώ τις επόμενες εβδομάδες αναμένεται να πραγματοποιηθεί στην Ουάσινγκτον διεθνής διάσκεψη για επενδύσεις στη Γάζα.

«Στόχος μας είναι η ειρήνη μεταξύ του Ισραήλ και του παλαιστινιακού λαού. Όλοι επιθυμούν να ζουν ειρηνικά και με αξιοπρέπεια», κατέληξε ο Κούσνερ.