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Γροιλανδία: Η ΕΕ ενισχύει την παρουσία της στην Αρκτική με επενδυτικό πακέτο ύψους 200 εκατ. ευρώ
Ειδήσεις
17:41 - 07 Σεπ 2026

Γροιλανδία: Η ΕΕ ενισχύει την παρουσία της στην Αρκτική με επενδυτικό πακέτο ύψους 200 εκατ. ευρώ

Reporter.gr Newsroom
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Η Γροιλανδία κάνει μια «ξεκάθαρη επιλογή» για την ενίσχυση των σχέσεών της με την Ευρωπαϊκή Ένωση, σύμφωνα με όσα δήλωσε τη Δευτέρα (7/9) η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, καθώς οι Βρυξέλλες ανακοίνωσαν επενδυτικό πακέτο ύψους 200 εκατ. ευρώ και προχώρησαν στην εμβάθυνση της πολιτικής, οικονομικής και αμυντικής τους παρουσίας στην Αρκτική.

Ειδικότερα, μιλώντας στο Νουούκ, παρουσία του πρωθυπουργού της Γροιλανδίας, Γενς-Φρέντερικ Νίλσεν, και της πρωθυπουργού της Δανίας, Μέτε Φρεντέρικσεν, η φον ντερ Λάιεν παρουσίασε τη σχέση μεταξύ Γροιλανδίας και Ευρωπαϊκής Ένωσης ως μια αμφίδρομη συνεργασία.

Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, η ανανεωμένη κοινή δήλωση ΕΕ-Γροιλανδίας «αντικατοπτρίζει μια ξεκάθαρη επιλογή που εκφράστηκε από τη Γροιλανδία για την ενίσχυση των σχέσεών της με την Ευρωπαϊκή Ένωση», ενώ παράλληλα καταδεικνύει την απόφαση της Ευρώπης «να είναι περισσότερο παρούσα» και να ενισχύσει τη δέσμευσή της στη Γροιλανδία και ευρύτερα στην Αρκτική.

Υπενθυμίζεται ότι ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ έχει επανειλημμένα απειλήσει ότι θα αναλάβει τον έλεγχο της Γροιλανδίας. Τον Ιούλιο, κατά την έναρξη συνόδου κορυφής του ΝΑΤΟ στην Τουρκία, δήλωσε ότι «η Γροιλανδία… θα πρέπει να ελέγχεται από τις Ηνωμένες Πολιτείες και όχι από τη Δανία».

Όπως επισημαίνει το POLITICO, η Αρκτική έχει ανέβει με ταχύτητα στην κορυφή της γεωπολιτικής ατζέντας των Βρυξελλών. Σε αυτό το φόντο, η φον ντερ Λάιεν δήλωσε χαρακτηριστικά ότι η περιοχή έχει εξελιχθεί σε έναν τόπο «όπου συγκρούονται οι τεκτονικές πλάκες της γεωπολιτικής», υπογραμμίζοντας ότι η ΕΕ έχει άμεσο συμφέρον στις εξελίξεις εκεί και ότι προετοιμάζει μια νέα στρατηγική για την Αρκτική, η οποία αναμένεται να παρουσιαστεί το φθινόπωρο.

Η Αρκτική αναμένεται επίσης να αποτελέσει σημαντικό μέρος της ομιλίας της φον ντερ Λάιεν για την Κατάσταση της Ένωσης την επόμενη εβδομάδα, καθώς οι Βρυξέλλες προετοιμάζουν την αναθεωρημένη στρατηγική τους.

Η πρόεδρος της Κομισιόν επανέλαβε επιπλέον ότι το μέλλον της Γροιλανδίας είναι ζήτημα που πρέπει να αποφασιστεί από τον λαό της Γροιλανδίας και τη Δανία.

Η διήμερη επίσκεψη, η οποία ξεκίνησε την Κυριακή (6/9), είχε ως στόχο να μετατρέψει το πολιτικό μήνυμα σε συγκεκριμένα έργα. Αξιωματούχος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής δήλωσε ότι η επίσκεψη προετοιμαζόταν εδώ και μήνες, αλλά αναβλήθηκε κατόπιν αιτήματος της Φρεντέρικσεν λόγω των εκλογών στη Δανία το Μάρτιο.

Η φον ντερ Λάιεν υπέγραψε ανανεωμένη κοινή δήλωση με τη Γροιλανδία και τη Δανία και ανακοίνωσε ένα πακέτο εταιρικής σχέσης ύψους 200 εκατ. ευρώ από την ΕΕ για το τρέχον και το επόμενο έτος.

Στη γροιλανδική εταιρεία τηλεπικοινωνιών Tusass, εγκαινίασε ένα έργο δορυφορικής συνδεσιμότητας, σχεδιασμένο να βελτιώσει την πρόσβαση στο διαδίκτυο σε απομακρυσμένες κοινότητες. Οι Βρυξέλλες θα στηρίξουν επίσης την ανάπτυξη της υδροηλεκτρικής ενέργειας και θα συνεργαστούν με τη Γροιλανδία σε έργα εξόρυξης, με στόχο να συνδεθούν στενότερα οι πρώτες ύλες του νησιού με την ευρωπαϊκή βιομηχανία.

Η ευρύτερη κοινή δήλωση διευρύνει τη συνεργασία στους τομείς της εκπαίδευσης, των υποδομών, της αλιείας, του τουρισμού, της στέγασης, της έρευνας, της αντιμετώπισης της κλιματικής αλλαγής, της πολιτικής προστασίας, της κυβερνοασφάλειας και της ανθεκτικότητας στην Αρκτική.

Η φον ντερ Λάιεν αναφέρθηκε επίσης στη μακροπρόθεσμη προοπτική των σχέσεων, σημειώνοντας ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει προτείνει υπερδιπλασιασμό της χρηματοδότησης της ΕΕ προς τη Γροιλανδία, στα 530 εκατ. ευρώ έως το 2034.

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