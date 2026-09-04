Γαλλία: Πάνω από €1 δισ. για τη στήριξη των αγροτών μετά το κύμα καύσωνα

Περισσότερα από 1 δισ. ευρώ, ή περίπου 1,16 δισ. δολάρια, πρόκειται να διαθέσει η Γαλλία για την οικονομική ενίσχυση των αγροτών που υπέστησαν σοβαρές ζημιές από τα αλλεπάλληλα κύματα καύσωνα και τις πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν στη χώρα κατά τη διάρκεια του φετινού καλοκαιριού.

Όπως ανακοίνωσε την Παρασκευή η υπουργός Γεωργίας της Γαλλίας, Annie Genevard, κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου, τα συγκεκριμένα κεφάλαια θα κατευθυνθούν αφενός στην αποζημίωση των παραγωγών των οποίων οι καλλιέργειες επλήγησαν σημαντικά από την ξηρασία και τις ακραίες θερμοκρασίες και αφετέρου στη χρηματοδότηση μέτρων που θα διευκολύνουν την επαναφορά της αγροτικής δραστηριότητας.

Η Genevard υπογράμμισε ότι πρόκειται για πρόσθετη χρηματοδότηση και όχι για ανακατανομή ήδη υφιστάμενων πόρων. «Αυτά είναι νέα χρήματα, δεν πρόκειται για ανακυκλωμένα κονδύλια», ανέφερε χαρακτηριστικά, περιγράφοντας την παρέμβαση ως μια «μαζική προσπάθεια» της κυβέρνησης.

Η απόφαση έρχεται σε μια ιδιαίτερα κρίσιμη περίοδο για τη γαλλική κυβέρνηση, η οποία βρίσκεται ήδη αντιμέτωπη με έντονες διαπραγματεύσεις και αντιπαραθέσεις γύρω από τον προϋπολογισμό του 2027.

Η Γαλλία, ως η μεγαλύτερη αγροτική παραγωγός δύναμη της Ευρώπης, έχει δεχθεί ισχυρό πλήγμα από την παρατεταμένη ξηρασία, τις υψηλές θερμοκρασίες και τις πυρκαγιές. Οι ακραίες καιρικές συνθήκες απειλούν την αγροτική παραγωγή σε μια περίοδο κατά την οποία οι παραγωγοί αντιμετωπίζουν ήδη σημαντικές οικονομικές πιέσεις.

Στο κόστος που επιβαρύνει τους αγρότες προστίθενται οι αυξημένες τιμές των λιπασμάτων και των καυσίμων, οι οποίες έχουν επηρεαστεί και από τις εξελίξεις και τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή, σύμφωνα με το Bloomberg.

Την ίδια στιγμή, η γαλλική μετεωρολογική υπηρεσία Météo-France ανακοίνωσε ότι ένα νέο, πέμπτο κύμα καύσωνα για το 2026 ξεκινά την Παρασκευή. Η εξέλιξη αυτή έρχεται μετά από το θερμότερο καλοκαίρι που έχει καταγραφεί μέχρι σήμερα στη Γαλλία.

Οι επιπτώσεις επεκτείνονται στη γαλλική οικονομία

Τα προβλήματα στον αγροτικό τομέα δεν περιορίζονται πλέον μόνο στην παραγωγή, αλλά αρχίζουν να επηρεάζουν και τη συνολική οικονομική δραστηριότητα της Γαλλίας.

Η μείωση της αγροτικής παραγωγής συνέβαλε στην επιβράδυνση της οικονομίας, η οποία κατά το πρώτο εξάμηνο του 2026 βρέθηκε κοντά σε ύφεση.

Η ασθενέστερη οικονομική δραστηριότητα περιορίζει ακόμη περισσότερο τα περιθώρια της κυβέρνησης, καθώς την ίδια στιγμή καλείται να αντιμετωπίσει και το αυξημένο δημοσιονομικό έλλειμμα και να αναζητήσει τρόπους για τον περιορισμό του.

Παράλληλα, η χώρα έχει στραφεί περισσότερο στις εισαγωγές αγροτικών και διατροφικών προϊόντων. Η εξέλιξη αυτή συνέβαλε στην απότομη συρρίκνωση του πλεονάσματος που παρουσίαζε η Γαλλία στο εμπόριο τροφίμων κατά την περασμένη χρονιά.

Η κατάσταση έχει εντείνει τη δυσαρέσκεια στον αγροτικό κόσμο και έχει λειτουργήσει ως ένας ακόμη παράγοντας για την κλιμάκωση των αγροτικών κινητοποιήσεων. Οι πιέσεις αυτές ενισχύουν το πολιτικό κόστος για τον πρόεδρο Emmanuel Macron, ο οποίος έχει βρεθεί αντιμέτωπος με διαδοχικές κυβερνητικές κρίσεις.

Στο επίκεντρο κρασί και σιτηρά

Ιδιαίτερα έντονος είναι ο προβληματισμός για την πορεία των πωλήσεων των γαλλικών κρασιών, αλλά και των σιτηρών, δύο κατηγοριών προϊόντων με σημαντική παρουσία στις εξαγωγές της χώρας και στις διεθνείς αγορές.

Με τον αγροτικό κλάδο να βρίσκεται αντιμέτωπος με πολλαπλές πιέσεις, η γαλλική κυβέρνηση προχώρησε στην κατάθεση έκτακτου νομοσχεδίου με στόχο την ενίσχυση και την προστασία της εγχώριας αγροτικής παραγωγής. Το νομοσχέδιο εγκρίθηκε τον περασμένο μήνα.

Μεταξύ των προβλέψεων της νέας νομοθεσίας περιλαμβάνονται παρεμβάσεις για την ενίσχυση της κτηνοτροφίας, τη βελτίωση των υποδομών αποθήκευσης και άρδευσης νερού, καθώς και μέτρα για τον περιορισμό του αθέμιτου ανταγωνισμού.

Παράλληλα, προβλέπεται να δοθεί μεγαλύτερη προτεραιότητα στα γαλλικά αγροτικά και διατροφικά προϊόντα στις δημόσιες καντίνες, σε μια προσπάθεια να ενισχυθεί η εγχώρια παραγωγή και να στηριχθούν οι Γάλλοι παραγωγοί.