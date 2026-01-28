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Αγνοείται αεροπλάνο με 15 επιβαίνοντες στα σύνορα Κολομβίας-Βενεζουέλας
Ειδήσεις
23:03 - 28 Ιαν 2026

Αγνοείται αεροπλάνο με 15 επιβαίνοντες στα σύνορα Κολομβίας-Βενεζουέλας

Reporter.gr Newsroom
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Ένα αεροπλάνο που μετέφερε συνολικά 15 άτομα, ανάμεσά τους και έναν εν ενεργεία βουλευτή, αγνοείται από την Τετάρτη σε περιοχή κοντά στα ταραχώδη σύνορα της Κολομβίας με τη Βενεζουέλα, σύμφωνα με πληροφορίες της κρατικής αεροπορικής εταιρείας Satena και των αρμόδιων αεροναυτικών αρχών.  

Στο αεροσκάφος επέβαιναν 13 επιβάτες και δύο μέλη πληρώματος. Η πτήση είχε απογειωθεί από την παραμεθόρια πόλη Κούκουτα, ωστόσο η επικοινωνία με τους ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας διακόπηκε λίγο πριν από την προβλεπόμενη προσγείωση στην κοντινή πόλη Οκάνια.

Η συγκεκριμένη ζώνη χαρακτηρίζεται από δύσβατο ορεινό ανάγλυφο και έντονα μεταβαλλόμενες καιρικές συνθήκες, ενώ σε ορισμένα σημεία βρίσκεται υπό τον έλεγχο της μεγαλύτερης αντάρτικης οργάνωσης της χώρας, του Εθνικού Απελευθερωτικού Στρατού (ELN).

«Η προσγείωση ήταν προγραμματισμένη περίπου στις 12:05 το μεσημέρι», ανέφερε η αεροπορική εταιρεία σε επίσημη ανακοίνωσή της. Από την πλευρά της, η αεροπορική αρχή γνωστοποίησε ότι έχουν τεθεί σε εφαρμογή όλα τα προβλεπόμενα πρωτόκολλα ασφαλείας και έρευνας.

Δύο πολιτικά πρόσωπα στο αεροσκάφος

Υπάρχουν σοβαρές ανησυχίες ότι μεταξύ των επιβαινόντων βρίσκονταν ένας βουλευτής και ένας πολιτευτής.

«Με μεγάλη ανησυχία πληροφορηθήκαμε για το αεροπορικό συμβάν… στο οποίο επέβαιναν ο συνάδελφός μου Διόγενες Κιντέρο, ο Κάρλος Σαλσέδο και οι ομάδες τους», δήλωσε ο τοπικός βουλευτής Γουίλμερ Καρίγιο.

Ο Διόγενες Κιντέρο είναι μέλος της Βουλής των Αντιπροσώπων της Κολομβίας, ενώ ο Κάρλος Σαλσέδο είναι υποψήφιος για τις επικείμενες βουλευτικές εκλογές.

«Καλούμε όλους σε ψυχραιμία και αναμένουμε τις επίσημες ενημερώσεις από τις αρμόδιες αρχές», πρόσθεσε ο Καρίγιο.

Το αεροσκάφος που αγνοείται είναι ένα δικινητήριο ελικοφόρο Beechcraft 1900, το οποίο εκμεταλλεύεται η ιδιωτική εταιρεία ναυλωμένων πτήσεων SEARCA.

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