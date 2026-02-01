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Πακιστάν: Συντονισμένες επιθέσεις αυτονομιστών αφήνουν πίσω δεκάδες νεκρούς
Ειδήσεις
10:36 - 01 Φεβ 2026

Πακιστάν: Συντονισμένες επιθέσεις αυτονομιστών αφήνουν πίσω δεκάδες νεκρούς

Reporter.gr Newsroom
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Ο στρατός του Πακιστάν δήλωσε το Σάββατο (31/1) ότι πολλαπλές επιθέσεις αυτοκτονίας και ένοπλες επιθέσεις από «τρομοκράτες» σε όλη την ταραγμένη νοτιοδυτική επαρχία του Μπαλουτσιστάν είχαν ως αποτέλεσμα τον θάνατο 33 ανθρώπων, μεταξύ των οποίων και άμαχοι, ενώ οι δυνάμεις ασφαλείας που απάντησαν στη βία σκότωσαν 92 επιτιθέμενους.

Αναλυτές περιέγραψαν τα γεγονότα ως τη φονικότερη ημέρα για τους μαχητές τις τελευταίες δεκαετίες.

Όπως μεταδίδει ο Guardian, κατά τη διάρκεια των επιθέσεων, αντάρτες έθεσαν στο στόχαστρο αμάχους, φυλακή υψίστης ασφαλείας, αστυνομικά τμήματα και εγκαταστάσεις παραστρατιωτικών δυνάμεων. Σύμφωνα με τον στρατό, σκοτώθηκαν 18 άμαχοι, 15 μέλη των δυνάμεων ασφαλείας και 92 αντάρτες.

Επισημαίνεται ότι παρότι οι αυτονομιστές των Μπαλότς και οι Πακιστανοί Ταλιμπάν στοχεύουν συχνά τις δυνάμεις ασφαλείας στο Μπαλουτσιστάν και σε άλλα σημεία της χώρας, συντονισμένες επιθέσεις τέτοιας κλίμακας είναι σπάνιες. Οι αρχές ανέφεραν ότι τουλάχιστον 133 μαχητές σκοτώθηκαν σε ολόκληρη την επαρχία του Μπαλουτσιστάν τις τελευταίες 48 ώρες, εκ των οποίων οι 92 μόνο το Σάββατο.

Ο στρατός και ο υπουργός Εσωτερικών του Πακιστάν, Μοχσίν Νακβί, δήλωσαν ότι οι επιτιθέμενοι είχαν τη στήριξη της Ινδίας.

Εδώ να σημειωθεί ότι δεν υπήρξε άμεση απάντηση από το Νέο Δελχί, το οποίο στο παρελθόν έχει αρνηθεί παρόμοιες κατηγορίες.

Η παράνομη Οργάνωση Απελευθέρωσης του Μπαλουτσιστάν (Baloch Liberation Army - BLA) ανέλαβε την ευθύνη για τις επιθέσεις αυτοκτονίας και τις ένοπλες επιθέσεις, κατά τη διάρκεια των οποίων ληστεύτηκαν τράπεζες, πυρπολήθηκε ένα αστυνομικό τμήμα και δεκάδες οχήματα.

Επισημαίνεται ότι η BLA είναι απαγορευμένη στο Πακιστάν και έχει χαρακτηριστεί τρομοκρατική οργάνωση από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Έχει πραγματοποιήσει πολυάριθμες επιθέσεις τα τελευταία χρόνια, ενώ το Πακιστάν υποστηρίζει ότι η οργάνωση απολαμβάνει τη στήριξη της Ινδίας, κατηγορία που το Νέο Δελχί αρνείται.

Το Πακιστάν έχει επανειλημμένα δηλώσει ότι αυτονομιστές των Μπαλότς, οι Πακιστανοί Ταλιμπάν και άλλες ένοπλες οργανώσεις χρησιμοποιούν αφγανικό έδαφος για να εξαπολύουν επιθέσεις εντός του Πακιστάν. Η Καμπούλ διαψεύδει τον ισχυρισμό.

Το Μπαλουτσιστάν αποτελεί εδώ και δεκαετίες πεδίο ένοπλης εξέγερσης από αυτονομιστικές οργανώσεις που επιδιώκουν την ανεξαρτησία τους από την κεντρική κυβέρνηση του Πακιστάν στο Ισλαμαμπάντ.

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