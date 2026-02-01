Κλιμάκωση από την Τεχεράνη: Χαρακτηρίζει «τρομοκρατικές οργανώσεις» τους ευρωπαϊκούς στρατούς

Το Ιράν ανακοίνωσε ότι αντιμετωπίζει πλέον τους ευρωπαϊκούς στρατούς ως «τρομοκρατικές οργανώσεις», σύμφωνα με δήλωση που έκανε την Κυριακή (01/02) ο πρόεδρος του ιρανικού κοινοβουλίου, Μοχαμάντ Μπαγέρ Γαλιμπάφ.

Επισημαίνεται ότι η συγκεκριμένη τοποθέτησή του ήρθε ως απάντηση στην απόφαση της Ευρωπαϊκής Ένωσης να εντάξει τους Φρουρούς της Ισλαμικής Επανάστασης στη λίστα των τρομοκρατικών οργανώσεων.

Ο Γαλιμπάφ εμφανίστηκε στο κοινοβούλιο φορώντας τη στολή των Φρουρών της Επανάστασης, όπως και οι υπόλοιποι βουλευτές, σε μια συμβολική κίνηση στήριξης προς το σώμα. Στις δηλώσεις του τόνισε ότι, βάσει του άρθρου 7 της ιρανικής νομοθεσίας που αφορά τα αντίμετρα απέναντι στον χαρακτηρισμό των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης ως τρομοκρατικής οργάνωσης, οι ένοπλες δυνάμεις των ευρωπαϊκών κρατών θεωρούνται πλέον τρομοκρατικές οργανώσεις από την Τεχεράνη.