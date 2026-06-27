Σεισμός άνω των 6 Ρίχτερ συγκλόνισε το Αφγανιστάν: Αισθητός σε Πακιστάν και Καμπούλ

Ισχυρή σεισμική δόνηση σημειώθηκε το Σάββατο στην ορεινή περιοχή του Χιντού Κους, στο ανατολικό Αφγανιστάν, προκαλώντας ανησυχία στους κατοίκους της ευρύτερης περιοχής και αισθητές δονήσεις μέχρι το βόρειο Πακιστάν.

Σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό-Μεσογειακό Σεισμολογικό Κέντρο (EMSC), ο σεισμός είχε μέγεθος 6 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ και εκδηλώθηκε σε εστιακό βάθος περίπου 100 χιλιομέτρων. Από την πλευρά του, το Γεωλογικό Ινστιτούτο των Ηνωμένων Πολιτειών (USGS) κατέγραψε τη δόνηση στα 6,1 Ρίχτερ, εκτιμώντας παράλληλα ότι το εστιακό της βάθος έφτανε τα 208 χιλιόμετρα.

Η σεισμική δόνηση έγινε ιδιαίτερα αισθητή στην πρωτεύουσα του Αφγανιστάν, Καμπούλ, αλλά και σε περιοχές του βόρειου Πακιστάν, σύμφωνα με πληροφορίες που μετέδωσε το Reuters.

Κάτοικοι στην περιοχή Σουάτ, στην επαρχία Κιμπέρ Πακτούνκβα του Πακιστάν, περιέγραψαν σκηνές αναστάτωσης αμέσως μετά τον σεισμό. Όπως ανέφερε στο Reuters ο Ντανίγιαλ Άχμαντ, οι κάτοικοι εγκατέλειψαν έντρομοι τα σπίτια τους, φοβούμενοι ισχυρότερες δονήσεις ή πιθανές καταρρεύσεις.

«Ο σεισμός ήταν ιδιαίτερα ισχυρός και διήρκεσε αρκετά δευτερόλεπτα. Ο κόσμος βγήκε αμέσως στους δρόμους, ενώ γυναίκες και παιδιά έκλαιγαν από τον φόβο τους», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν επίσημες αναφορές για θύματα ή σοβαρές υλικές ζημιές, ωστόσο οι αρχές παρακολουθούν την κατάσταση και αξιολογούν τις επιπτώσεις της ισχυρής δόνησης στις πληγείσες περιοχές.