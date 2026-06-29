Δεκάδες νεκροί στο Αφγανιστάν από νέες επιθέσεις του Πακιστάν

Χερσαίες επιχειρήσεις και αεροπορικές επιδρομές εναντίον «στόχων» στο Αφγανιστάν πραγματοποίησε την Κυριακή το Πακιστάν, με αποτέλεσμα τον θάνατο δεκάδων αμάχων, σύμφωνα με σχετικές αναφορές.

Η κυβέρνηση του Πακιστάν ανακοίνωσε ότι έπληξε θέσεις εντός του αφγανικού εδάφους, κυρίως κρησφύγετα που —όπως υποστηρίζει— χρησιμοποιούσαν «τρομοκράτες», μεταξύ αυτών μέλη του Κινήματος των Ταλιμπάν στο Πακιστάν (ΚΤΠ). Σύμφωνα με τις πακιστανικές αρχές, σκοτώθηκαν 29 μαχητές.

Ο υπουργός Πληροφοριών Αταουλά Ταράρ δήλωσε μέσω ανάρτησης στην πλατφόρμα X ότι πραγματοποιήθηκαν χερσαίες επιχειρήσεις κατά μήκος των συνόρων, ενώ ταυτόχρονα έγιναν αεροπορικοί βομβαρδισμοί, με στόχο την καταστροφή τριών θέσεων στις επαρχίες Πάκτια, Πάκτικα και Κουνάρ.

Όπως ανέφερε, οι επιχειρήσεις έγιναν σε αντίποινα για πρόσφατες επιθέσεις στο πακιστανικό έδαφος, ανάμεσά τους και περιστατικό στο Καράτσι, όπου σκοτώθηκαν τρία μέλη των δυνάμεων ασφαλείας.

Από την πλευρά της, η κυβέρνηση των Ταλιμπάν στο Αφγανιστάν καταδίκασε τις επιθέσεις, χαρακτηρίζοντάς τες «δειλή ενέργεια» και «έγκλημα και φρικαλεότητα». Αξιωματούχοι των Ταλιμπάν, μιλώντας στο BBC Pashto, ανέφεραν ότι οι νεκροί και οι τραυματίες ξεπερνούν τους 100.

Η αφετηρία της έντασης

Οι επιθέσεις αυτές σημειώνονται μία ημέρα μετά το αιματηρό περιστατικό στο Καράτσι, όπου ένοπλοι επιτέθηκαν σε περιφερειακό αρχηγείο, με αποτέλεσμα τον θάνατο τριών στρατιωτών. Οι δυνάμεις ασφαλείας εξουδετέρωσαν τρεις δράστες και συνέλαβαν έναν ακόμη, ο οποίος σύμφωνα με τον πακιστανικό στρατό είναι Αφγανός υπήκοος.

Την ευθύνη για την επίθεση ανέλαβε η Τζαμάατ-ουλ-Αχράρ, αποσχισμένη οργάνωση των Πακιστανών Ταλιμπάν.

Το Πακιστάν, που διαθέτει πυρηνικό οπλοστάσιο, και το Αφγανιστάν, όπου οι Ταλιμπάν επέστρεψαν στην εξουσία το 2021, βρίσκονται σε περίοδο αυξημένης έντασης με εκατέρωθεν επιθέσεις από το τέλος του προηγούμενου έτους. Το Ισλαμαμπάντ κατηγορεί την Καμπούλ ότι παρέχει καταφύγιο σε εξτρεμιστικές οργανώσεις που δρουν στο πακιστανικό έδαφος, κατηγορία που οι αφγανικές αρχές απορρίπτουν.

Παρότι είχε επιτευχθεί εκεχειρία τον περασμένο Οκτώβριο μετά από εβδομάδες συγκρούσεων, η συμφωνία δεν διατηρήθηκε, όπως συνέβη και σε προηγούμενες απόπειρες κατάπαυσης του πυρός με διεθνή διαμεσολάβηση.