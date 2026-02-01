Σε κατάσταση συναγερμού πολλές περιοχές της χώρας λόγω της κακοκαιρίας - Πώς θα εξελιχθεί

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Ισχυρές βροχοπτώσεις και καταιγίδες πλήττουν από τα ξημερώματα της Κυριακής (1/2) πολλές περιοχές της χώρας, προκαλώντας αυξημένη επιφυλακή στις αρχές.

Συνολικά, οκτώ περιφέρειες και περιφερειακές ενότητες έχουν τεθεί σε κατάσταση Red Code, ενώ το βράδυ του Σαββάτου εστάλη προειδοποιητικό μήνυμα από το 112 προς τους κατοίκους της Πελοποννήσου, της Θεσσαλίας, των Σποράδων, της Ημαθίας, της Πιερίας, της Αχαΐας, της Ηλείας, της Ζακύνθου και της Κεφαλονιάς, με σύσταση να περιορίσουν τις άσκοπες μετακινήσεις τους.

Σύμφωνα με το επικαιροποιημένο Έκτακτο Δελτίο Πρόγνωσης Επικίνδυνων Καιρικών Φαινομένων της ΕΜΥ, τα φαινόμενα δεν θα χαρακτηρίζονται μόνο από μεγάλη ένταση, αλλά και από μεγάλη διάρκεια. Σε αρκετές περιοχές αναμένονται ισχυροί άνεμοι, που κατά τόπους θα φτάνουν τα 8 έως 9 μποφόρ, ενώ δεν αποκλείεται η εκδήλωση τοπικών χαλαζοπτώσεων.

Παράλληλα, χιονοπτώσεις προβλέπονται στα ορεινά της ηπειρωτικής χώρας και στα βόρεια ημιορεινά, ενώ από νωρίς το απόγευμα της Κυριακής τα φαινόμενα θα επεκταθούν και σε περιοχές χαμηλού υψομέτρου της ανατολικής Μακεδονίας και της Θράκης.

Αναλυτικότερα, κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες αναμένονται:

Την Κυριακή (01/02/26):

Στην Πελοπόννησο από τις πρώτες πρωινές ώρες έως αργά το απόγευμα, με κόκκινη προειδοποίηση.

Στη Θεσσαλία και στις περιφερειακές ενότητες Πιερίας, Ημαθίας και Χαλκιδικής στην Κεντρική Μακεδονία, από το πρωί έως το τέλος της ημέρας, επίσης με κόκκινη προειδοποίηση.

Στο ανατολικό Αιγαίο από τις μεσημβρινές ώρες, με κόκκινη προειδοποίηση.

Στα νησιά του Ιονίου, κυρίως σε Λευκάδα, Κεφαλονιά, Ιθάκη και Ζάκυνθο, από τις πρώτες ώρες της ημέρας έως το απόγευμα, με πορτοκαλί προειδοποίηση.

Στην Κρήτη, κυρίως στα δυτικά και νότια τμήματα, από τις πρωινές ώρες, με πορτοκαλί προειδοποίηση.

Στην Ήπειρο και τη δυτική Στερεά Ελλάδα από το πρωί έως το μεσημέρι, με πορτοκαλί προειδοποίηση.

Στις υπόλοιπες περιοχές της Κεντρικής Μακεδονίας από το πρωί έως το απόγευμα, με πορτοκαλί προειδοποίηση.

Στην ανατολική Στερεά Ελλάδα, συμπεριλαμβανομένης της Αττικής, καθώς και στην Εύβοια, από τις πρωινές ώρες έως το απόγευμα, με πορτοκαλί προειδοποίηση.

Στα Δωδεκάνησα από τις μεσημβρινές ώρες, επίσης με πορτοκαλί προειδοποίηση.

Τη Δευτέρα (02/02/26):

Τα έντονα φαινόμενα θα συνεχιστούν στα Δωδεκάνησα και την Κρήτη έως τις πρωινές ώρες, με πορτοκαλί προειδοποίηση.

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