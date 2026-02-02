Ντράγκι: Καλεί την Ευρώπη να ξεπεράσει τις παλιές διαιρέσεις και να γίνει πραγματική δύναμη

Την ανάγκη η Ευρώπη να υπερβεί τις «παλιές διαιρέσεις» και να αναδειχθεί σε «πραγματική δύναμη» υπογράμμισε ο Μάριο Ντράγκι κατά την ομιλία του στο Πανεπιστήμιο της Λουβέν. Ο πρώην πρωθυπουργός της Ιταλίας και πρώην επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας τόνισε ότι μόνο η Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί σήμερα να λειτουργήσει ως αυτόνομη δύναμη ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες και την Κίνα.

«Ανάμεσα σε όλους εκείνους που βρίσκονται παγιδευμένοι μεταξύ ΗΠΑ και Κίνας, μόνο οι Ευρωπαίοι έχουν τη δυνατότητα να γίνουν πραγματική δύναμη», είπε ο Ντράγκι, υπογραμμίζοντας την ανάγκη δημιουργίας μιας ευρωπαϊκής ομοσπονδίας στους τομείς της άμυνας, της εξωτερικής πολιτικής και των δημοσιονομικών.

Ο ίδιος υποστήριξε ότι η Ευρώπη πρέπει να επιδιώξει έναν «ρεαλιστικό φεντεραλισμό», δηλαδή έναν φεντεραλισμό βασισμένο σε βήματα εφικτά σήμερα και με τους εταίρους που είναι έτοιμοι να προχωρήσουν. «Αυτό που μετρά είναι ο προορισμός», συμπλήρωσε, προσθέτοντας ότι ορισμένοι ενδέχεται να υποτιμούν τις αλλαγές στον κόσμο ή να θεωρούν ότι η παραχώρηση οικονομικής ανεξαρτησίας ή εδάφους δεν απειλεί τις αξίες τους. «Αυτό δεν πρέπει να σταματήσει τους διορατικούς από την πορεία προς τα εμπρός», τόνισε.

Ο Ντράγκι κατέληξε σε ένα μήνυμα αισιοδοξίας: «Αυτό που ξεκίνησε με δέος πρέπει να συνεχισθεί με ελπίδα. Μέσα από την κοινή δράση θα ξυπνήσουμε ξανά την υπερηφάνεια, την αυτοπεποίθηση και την πίστη μας σε ένα κοινό μέλλον. Σε αυτά τα θεμέλια θα οικοδομηθεί η Ευρώπη».

Η ομιλία του έρχεται λίγες ημέρες μετά την υπογραφή, το 2024, της εμβληματικής έκθεσης για το μέλλον της Ευρωπαϊκής Ένωσης από τον ίδιο, που σηματοδότησε ένα νέο κεφάλαιο για την πορεία της ΕΕ και την ενίσχυση του φεντεραλισμού σε στρατηγικούς τομείς.