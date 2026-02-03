Τεχεράνη: Μεγάλη πυρκαγιά κοντά στο εμπορικό κέντρο της πόλης

Μεγάλη φωτιά ξέσπασε νωρίς το πρωί της Τρίτης (3/2) στο εμπορικό κέντρο Τζανάτ Μπαζάρ στην Τεχεράνη, προκαλώντας συναγερμό στις αρχές. Πυκνά σύννεφα καπνού κάλυψαν μεγάλο μέρος της ιρανικής πρωτεύουσας και ήταν ορατά από πολλές περιοχές της πόλης.

Στο σημείο επιχειρούν ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής, οι οποίες καταβάλλουν προσπάθειες για να θέσουν την πυρκαγιά υπό έλεγχο. Μέχρι στιγμής δεν έχουν αναφερθεί τραυματισμοί, ενώ παραμένουν άγνωστα τα αίτια που προκάλεσαν τη φωτιά.

Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ, τα αίτια της πυρκαγιάς δεν έχουν ακόμη διευκρινιστεί.