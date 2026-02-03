Τεχεράνη: Μεγάλη πυρκαγιά κοντά στο εμπορικό κέντρο της πόλης

Στο σημείο επιχειρούν ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής, οι οποίες καταβάλλουν προσπάθειες για να θέσουν την πυρκαγιά υπό έλεγχο. Μέχρι στιγμής δεν έχουν αναφερθεί τραυματισμοί, ενώ παραμένουν άγνωστα τα αίτια που προκάλεσαν τη φωτιά.
Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ, τα αίτια της πυρκαγιάς δεν έχουν ακόμη διευκρινιστεί.
Huge fire in Jannat Abbad market, in West of Tehran.— Manoj Gupta (@PassionForNews) February 3, 2026
Firefighters & ambulances have been sent to the place.
No details of the number of injured or the reason for the fire have been announced yet. pic.twitter.com/nmvzw3HSHc