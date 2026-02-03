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Κέρδη στις ευρωαγορές μετά την ιστορική «βουτιά» στα πολύτιμα μέταλλα
Χρηματιστήρια
10:32 - 03 Φεβ 2026

Κέρδη στις ευρωαγορές μετά την ιστορική «βουτιά» στα πολύτιμα μέταλλα

Reporter.gr Newsroom
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Οι ευρωπαϊκές μετοχές κινούνται ανοδικά την Τρίτη (3/2), καθώς οι παγκόσμιες αγορές σταθεροποιούνται μετά από μια βραχύβια περίοδο πωλήσεων στα κρυπτονομίσματα και τα πολύτιμα μέταλλα.

Σε αυτό το πλαίσιο, ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx 600 σημειώνει άνοδο 0,50% στις 620,42 μονάδες, με τους περισσότερους κλάδους και όλα τα μεγάλα περιφερειακά χρηματιστήρια να βρίσκονται σε θετικό έδαφος. Οι μετοχές του μεταλλευτικού κλάδου ηγούνται των κερδών, με τον δείκτη Stoxx Basic Resources να καταγράφει άλμα 1,8%, καθώς τα πολύτιμα μέταλλα ανακάμπτουν μετά από μια ιστορική πτώση.

Πιο συγκεκριμένα λοιπόν, ο βρετανικός δείκτης FTSE ενισχύεται αυτή την ώρα κατά 0,22% στις 10,364.10 μονάδες, ενώ ο DAX της Γερμανίας καταγράφει σημαντική άνοδο 1,17% στις 25,073.75 μονάδες. Την ίδια ώρα, άνοδο σημειώνει και ο γαλλικός CAC κατά 0,63% στις 8,232.62 μονάδες.

Όσον αφορά τους περιφερειακούς δείκτες, ο ισπανικός IBEX αυξάνεται 0,79% στις 18,247.60 μονάδες, ενώ ο ιταλικός MIB εκτοξεύεται κατά 1,95% στις 46,414.50 μονάδες.

Σημειώνεται ότι οι παγκόσμιες αγορές δείχνουν να είναι πιο ήρεμες έπειτα από μερικές ημέρες έντονης μεταβλητότητας, κατά τις οποίες ο χρυσός, το ασήμι και το κρυπτονόμισμα bitcoin κατέγραψαν απότομη πτώση την περασμένη Παρασκευή και κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου. Ωστόσο, οι τιμές των πολύτιμων μετάλλων ανέκαμψαν τη Δευτέρα (2/2).

Στο μέτωπο των εταιρικών εξελίξεων, δικαστής στις ΗΠΑ αποφάσισε τη Δευτέρα ότι ο δανέζικος κολοσσός της υπεράκτιας αιολικής ενέργειας Orsted μπορεί να επανεκκινήσει το έργο Sunrise Wind ανοιχτά των ακτών της Νέας Υόρκης, το οποίο είχε ανασταλεί από την κυβέρνηση Τραμπ. Η απόφαση σημαίνει ότι και τα πέντε υπεράκτια αιολικά έργα που είχαν «παγώσει» από τον Λευκό Οίκο μπορούν πλέον να προχωρήσουν, αποτελώντας πλήγμα στις προσπάθειες της κυβέρνησης να εμποδίσει την ανάπτυξη της αιολικής ενέργειας.

Η μετοχή της Orsted διαπραγματευόταν τελευταία με απώλειες περίπου 1%.

Στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού, τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης που συνδέονται με τον S&P 500 κινούνταν ανοδικά το βράδυ της Δευτέρας, μετά το ισχυρό ξεκίνημα των αμερικανικών μετοχών στο νέο μήνα συναλλαγών.

Κλείνοντας στην Ευρώπη, τα εταιρικά αποτελέσματα περιλαμβάνουν εκείνα της Publicis, ενώ στα μακροοικονομικά στοιχεία ξεχωρίζουν τα στοιχεία για τον πληθωρισμό στη Γαλλία και την ανεργία στην Ισπανία.

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