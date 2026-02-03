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Χρηματιστήριο: Τα... κανάλια που ευνοούν τις ροές κεφαλαίων από το εξωτερικό
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10:40 - 03 Φεβ 2026

Χρηματιστήριο: Τα... κανάλια που ευνοούν τις ροές κεφαλαίων από το εξωτερικό

Reporter.gr Newsroom
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Χωρίς διακοπή συνεχίζονται οι ροές κεφαλαίων από το εξωτερικό στο ΧΑ (χθεσινός τζίρος στα 453 εκ. και μέσο όρο 2026 στα 414 εκ.) με αποτέλεσμα η υπερδραστηριότητα να μετουσιώνεται σε αυξημένες αποτιμήσεις (συνολικά η αγορά πάνω από 150 δις) και υψηλά 16ετίας στις τιμές (κλείσιμο ΓΔ 2346 +10,6% από 1.1.26).

ΑΛΦΑ, ΟΠΑΠ και CREDIA οι μετοχές που ξεχώρισαν στη χθεσινή συνεδρίαση με ελάχιστες του FTSE να υποχωρούν (Metlen), σε μια παγιωμένη κατάσταση όπου ο δείκτης της υψηλής κεφαλαιοποίησης τραβάει τα φώτα της δημοσιότητας και του ενδιαφέροντος (>90% του ημερήσιου τζίρου) αλλά και των αποδόσεων (FTSE +11.8% vs FTSEM +1.4%).

Οι εκθέσεις ξένων – κυρίως – οίκων για τις τραπεζικές μετοχές (νέα κάλυψη από την Intesa Sanpaolo) και την πορεία των κερδών τους την επόμενη τριετία μονοπωλούν τις ειδήσεις χρηματοοικονομικού ενδιαφέροντος, διευκολύνοντας την ροή κεφαλαίων προς το ελληνικό χρηματιστήριο ως η προτιμητέα – και ασφαλέστερη – επενδυτική επιλογή.

Ζητούμενο βέβαια το πώς θα αντιδράσει η αγορά εάν (όταν) μετριαστούν (ή εκλείψουν) οι εισροές από το εξωτερικό εφόσον η αυξημένη ζήτηση για την ώρα οδηγεί σε αυξημένες αποτιμήσεις, χωρίς να έχει δοκιμαστεί και η αντίθετη ροή και οι στηρίξεις της αγοράς.

Σε επιχειρηματικό πάντως επίπεδο τα στοιχεία είναι βοηθητικά στις τρέχουσες αποτιμήσεις, με την ΤτΕ να ανακοινώνει για το 2025 αύξηση των εξυπηρετούμενων δανείων κατά +14 δις ευρώ, την ΔΕΗ να ανακοινώνει διεύρυνση των περιοχών που διαθέτει συνδέσεις μέσω οπτικής ίνας στις 41 περιοχές, τον ΤΙΤΑΝ να προχωράει στην εξαγορά της Γαλλικής Vracs de l’ Estuaire στο λιμάνι της Χάβρης και την ΠΡΟΦ να ολοκληρώνει την εξαγορά της Contemi Solution (UK) για 3,8 εκ.

Με την μεταβλητότητα στα πολύτιμα μέταλλα να εξακολουθεί να εντυπωσιάζει τους επενδυτές (σήμερα μετά από τριήμερη πτώση αντιδρούν σημαντικά και το ασήμι και ο χρυσός) η επενδυτική κοινότητα παγκοσμίως προσπαθεί να σταχυολογήσει την νέα γεωπολιτική πραγματικότητα και πώς αυτή θα επηρεάσει τις κυριότερες αγορές (ομολόγων, μετοχών, εμπορευμάτων, συναλλάγματος κα), με την μόνη βεβαιότητα να είναι ότι δεν υπάρχει play book για τα μελλούμενα και άρα όλα τα ενδεχόμενα είναι πιθανά.

Νάσος Κουμέττης
Hellenic Asset Management
* Το κείμενο δεν αποτελεί συμβουλή ή πρόταση κατάρτισης επενδυτικής πράξης

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