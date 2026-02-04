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FT: Ρωσικά διαστημικά σκάφη φέρονται να υπέκλεψαν επικοινωνίες ευρωπαϊκών δορυφόρων
Ειδήσεις
11:44 - 04 Φεβ 2026

FT: Ρωσικά διαστημικά σκάφη φέρονται να υπέκλεψαν επικοινωνίες ευρωπαϊκών δορυφόρων

Reporter.gr Newsroom
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Νέες ανησυχίες εγείρονται για την ασφάλεια των διαστημικών υποδομών, μετά τις εκτιμήσεις Ευρωπαίων αξιωματούχων ότι δύο ρωσικά διαστημικά οχήματα έχουν υποκλέψει επικοινωνίες από τουλάχιστον δώδεκα κρίσιμους ευρωπαϊκούς δορυφόρους, σύμφωνα με δημοσίευμα των Financial Times.

Οι παρεμβάσεις αυτές, που δεν έχουν αναφερθεί προηγουμένως, ενδέχεται να θέτουν σε κίνδυνο τις ευαίσθητες πληροφορίες που μεταδίδονται από τους δορυφόρους, ενώ υπάρχει κίνδυνος για χειραγώγηση της πορείας τους ή ακόμα και συντριβής τους.

Τα ρωσικά διαστημικά σκάφη, Luch-1 και Luch-2, παρακολουθούν εντατικά δορυφόρους της Ευρώπης τα τελευταία τρία χρόνια, την περίοδο υψηλών εντάσεων μεταξύ του Κρεμλίνου και της Δύσης μετά την πλήρη κλίμακα εισβολής της Ρωσίας στην Ουκρανία.

Και τα δύο διαστημικά σκάφη έχουν πραγματοποιήσει επικίνδυνες κοντινές προσεγγίσεις σε μερικούς από τους πιο σημαντικούς γεωστατικούς δορυφόρους της Ευρώπης, οι οποίοι παρέχουν υπηρεσίες στην Ευρώπη, το Ηνωμένο Βασίλειο, αλλά και σε μεγάλα τμήματα της Αφρικής και της Μέσης Ανατολής.

Αξιωματούχοι υποστηρίζουν ότι τα ρωσικά σκάφη έχουν πιθανότατα εντοπίσει τον "σύνδεσμο εντολών" των δορυφόρων και ότι αυτό τους επιτρέπει να στέλνουν ψευδείς εντολές που θα μπορούσαν να επηρεάσουν τη λειτουργία τους.

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