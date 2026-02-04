Τηλεφωνική επικοινωνία Τραμπ-Σι, σύμφωνα με το πρακτορείο Xinhua

Τηλεφωνική συνομιλία είχαν ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, και ο πρόεδρος της Κίνας, Σι Τζινπίνγκ, σύμφωνα με ρεπορτάζ του κρατικού κινεζικού τηλεοπτικού δικτύου CCTV.

Πρόσφατα, ο Ντόναλντ Τραμπ είχε αναφέρει ότι ο Κινέζος ηγέτης αναμένεται να επισκεφθεί τις ΗΠΑ προς το τέλος της χρονιάς, χαρακτηρίζοντας τη σχέση τους «εξαιρετική». Παράλληλα, μιλώντας σε δημοσιογράφους μέσα στο Air Force One την περασμένη Παρασκευή, δήλωσε ότι και ο ίδιος προγραμματίζει ταξίδι στην Κίνα τον Απρίλιο. «Ανυπομονώ να συναντήσω τον πρόεδρο Σι», σημείωσε, προσθέτοντας πως ανέκαθεν διατηρούσε πολύ καλές σχέσεις με τον Κινέζο ομόλογό του.

Σύμφωνα με όσα δήλωσε ο Τραμπ, οι σχέσεις μεταξύ των δύο ισχυρότερων οικονομιών παγκοσμίως δοκιμάστηκαν έντονα στη διάρκεια της πανδημίας του κορωνοϊού, ωστόσο πλέον παρουσιάζουν αισθητή βελτίωση. Όπως ανέφερε, η Κίνα προχωρά ξανά σε μεγάλες αγορές αμερικανικής σόγιας, γεγονός που στηρίζει τους αγρότες των ΗΠΑ. «Αυτό κάνει χαρούμενους τους αγρότες μας και φυσικά χαροποιεί κι εμένα», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Υπενθυμίζεται ότι στο τέλος της ασιατικής περιοδείας του τον Οκτώβριο, ο Ντόναλντ Τραμπ συναντήθηκε για πρώτη φορά με τον Σι Τζινπίνγκ κατά τη δεύτερη θητεία του στον Λευκό Οίκο. Τότε, οι δύο πλευρές κατέληξαν σε συμφωνία για εκεχειρία στον εμπορικό τους πόλεμο και επιστροφή στο προηγούμενο καθεστώς σχέσεων.