Γκουτέρες: Χαιρετίζει τις συνομιλίες ΗΠΑ - Ιράν και ελπίζει σε αποκλιμάκωση στη Μέση Ανατολή
20:28 - 06 Φεβ 2026

Γκουτέρες: Χαιρετίζει τις συνομιλίες ΗΠΑ - Ιράν και ελπίζει σε αποκλιμάκωση στη Μέση Ανατολή

Reporter.gr Newsroom
Ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ, Αντόνιο Γκουτέρες, χαιρέτισε την επανέναρξη των συνομιλιών μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν, εκφράζοντας την ελπίδα ότι η διαδικασία αυτή θα συμβάλει στην αποκλιμάκωση των εντάσεων στη Μέση Ανατολή και στην αποτροπή μιας ευρύτερης κρίσης.

Σε ανακοίνωση του εκπροσώπου του ΟΗΕ, σημειώνεται ότι:
«Ο Γενικός Γραμματέας καλωσορίζει τη σημερινή επανέναρξη των συνομιλιών μεταξύ της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν και των Ηνωμένων Πολιτειών και ελπίζει ότι θα συμβάλλουν στη μείωση των περιφερειακών εντάσεων και στην αποτροπή μιας ευρύτερης κρίσης».

Παράλληλα, ο επικεφαλής του ΟΗΕ εξέφρασε την ευγνωμοσύνη του προς τις χώρες που συνέβαλαν διπλωματικά στην επανεκκίνηση της διαδικασίας, τονίζοντας:
«Εκφράζω ευγνωμοσύνη προς τις χώρες της περιοχής για τις προσπάθειές τους να καταστήσουν δυνατές αυτές τις συνομιλίες, καθώς και προς το Ομάν για τη φιλοξενία τους».

Η ανακοίνωση επαναβεβαιώνει τη σταθερή θέση του Οργανισμού υπέρ της ειρηνικής επίλυσης διαφορών, με βάση το διεθνές δίκαιο και τον Καταστατικό Χάρτη του ΟΗΕ. Όπως επισημαίνεται:
«Ο Γενικός Γραμματέας έχει υποστηρίξει με συνέπεια την αποκλιμάκωση και την ειρηνική διευθέτηση των διαφορών σύμφωνα με τον Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών».

Κλείνοντας, η ανακοίνωση υπογραμμίζει ότι:
«Όλες οι ανησυχίες μπορούν και πρέπει να αντιμετωπιστούν μέσω ειρηνικού διαλόγου».

