Βόρεια Μακεδονία: Κατασχέθηκαν πάνω από 30 τόνοι κάνναβης - Η μεγαλύτερη επιχείρηση στην ιστορία της χώρας
20:12 - 06 Φεβ 2026

Reporter.gr Newsroom
Η αστυνομία της Βόρειας Μακεδονίας προχώρησε χθες (5/2) σε κατάσχεση πάνω από 30 τόνων κάνναβης, τη μεγαλύτερη ποσότητα που έχει κατασχεθεί ποτέ σε μία και μόνο επιχείρηση στη χώρα, μετά από εφόδους σε τοποθεσίες στα Σκόπια και τη Στρούμιτσα, όπως ανέφεραν αστυνομικές πηγές.

Η κατασχεθείσα κάνναβη είχε αρχικά καλλιεργηθεί νόμιμα για ιατρικούς σκοπούς, ωστόσο όλα τα στοιχεία δείχνουν ότι προοριζόταν για παράνομη διάθεση στη «μαύρη» αγορά για άλλες χρήσεις.

Στο επίκεντρο των ερευνών βρίσκεται μια εταιρεία καλλιέργειας κάνναβης σερβικών συμφερόντων, με έδρα τα Σκόπια. Η εταιρεία φέρεται να συνδέεται με προηγούμενη υπόθεση κατάσχεσης πέντε τόνων κάνναβης από τη σερβική αστυνομία, σε μικρή αγροτική και εμπορική επιχείρηση σε χωριό της κεντρικής Σερβίας.

Σύμφωνα με τις σερβικές αρχές, η ποσότητα αυτή προερχόταν από τη Βόρεια Μακεδονία. Στο πλαίσιο της υπόθεσης, η σερβική αστυνομία έχει συλλάβει τρία άτομα, μεταξύ των οποίων και τον συνιδιοκτήτη της σερβικής εταιρείας, ενώ συνεχίζονται οι έρευνες για τον εντοπισμό ακόμη δύο προσώπων.

Ο πρωθυπουργός της Βόρειας Μακεδονίας, Χρίστιαν Μίτσκοσκι, σχολιάζοντας χθες τη μεγάλη αστυνομική επιχείρηση, τόνισε ότι η κοινή γνώμη θα εκπλαγεί από τις ποσότητες κάνναβης που θα εντοπιστούν και θα κατασχεθούν, επισημαίνοντας ότι πρόκειται για δεκάδες τόνους.

Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά:
«Περιμένω από την αστυνομία να εντοπίσει και να κατασχέσει δεκάδες τόνους -όχι λίγους, αλλά δεκάδες τόνους- ναρκωτικών ουσιών, στην προκειμένη περίπτωση κάνναβη, οι οποίοι βρίσκονται αυτή τη στιγμή σε αποθήκες στη χώρα και προορίζονταν να διοχετευτούν παράνομα τόσο στη μαύρη αγορά της χώρας όσο και σε αγορές του εξωτερικού».

Από τη νόμιμη καλλιέργεια στη μαύρη αγορά

Επισημαίνεται ότι στη Βόρεια Μακεδονία, από το 2017 έως σήμερα έχουν χορηγηθεί άδειες σε 61 εταιρείες για την καλλιέργεια κάνναβης για ιατρικούς σκοπούς, εκ των οποίων 43 παραμένουν ενεργές. Τοπικά μέσα ενημέρωσης επισημαίνουν ότι δεν είναι σπάνιο φαινόμενο ποσότητες κάνναβης, οι οποίες παράγονται νόμιμα για ιατρική χρήση, να εξαφανίζονται και να καταλήγουν στη «μαύρη» αγορά.

