ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Τραμπ: Σε «λάθος» υπαλλήλου του Λευκού Οίκου επιχειρεί να «φορτώσει» τη ρατσιστική ανάρτηση για τους Ομπάμα
Ειδήσεις
20:02 - 06 Φεβ 2026

Τραμπ: Σε «λάθος» υπαλλήλου του Λευκού Οίκου επιχειρεί να «φορτώσει» τη ρατσιστική ανάρτηση για τους Ομπάμα

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Ένα βίντεο που κοινοποιήθηκε σε λογαριασμό μέσου κοινωνικής δικτύωσης του Ντόναλντ Τραμπ και απεικόνιζε τον Δημοκρατικό πρώην Πρόεδρο των ΗΠΑ, Μπαράκ Ομπάμα και τη σύζυγό του, Μισέλ ως πίθηκους, διαγράφηκε την Παρασκευή (6/2), μετά τις επικρίσεις ότι η ανάρτηση του προέδρου των ΗΠΑ παρέπεμπε σε ρατσιστικές εικόνες που έχουν χρησιμοποιηθεί επί μακρόν για την αποανθρώπιση ανθρώπων αφρικανικής καταγωγής.

«Ένας υπάλληλος του Λευκού Οίκου έκανε λανθασμένα αυτή την ανάρτηση», δήλωσε ανώνυμα ένας αξιωματούχος του Λευκού Οίκου. «Έχει πλέον αφαιρεθεί».

Η δήλωση ήρθε λίγες ώρες μετά τη δήλωση της εκπροσώπου του Λευκού Οίκου, Karoline Leavitt, η οποία χαρακτήρισε ως «ψεύτικη αγανάκτηση» το κύμα αρνητικών αντιδράσεων στο βίντεο, συμπεριλαμβανομένων και σχολίων από αρκετούς εξέχοντες Ρεπουμπλικανούς νομοθέτες.

Υπενθυμίζεται ότι αργά την Πέμπτη (5/2), ο Τραμπ είχε κοινοποιήσει ένα βίντεο διάρκειας ενός λεπτού, ενισχύοντας τους ψευδείς ισχυρισμούς του ότι η ήττα του στις εκλογές του 2020 οφειλόταν σε εκλογική απάτη. Στο βίντεο είχε ενσωματωθεί ένα φαινομενικά δημιουργημένο με AI κλιπ με χορευτικούς πιθήκους, με τα πρόσωπα των Ομπάμα επάνω τους.

Η ανάρτηση στο δίκτυο Truth Social του Trump προκάλεσε άμεσες επικρίσεις από εξέχουσες πολιτικές προσωπικότητες, μεταξύ των οποίων ο Ρεπουμπλικάνος γερουσιαστής Τιμ Σκοτ, σύμμαχος του Τραμπ και μαύρος.

Όπως επισημαίνεται από το Reuters, οι υπερασπιστές της λευκής ανωτερότητας έχουν για αιώνες απεικονίζει ανθρώπους αφρικανικής καταγωγής ως πιθήκους, στο πλαίσιο εκστρατειών για την αποανθρώπιση και την κυριαρχία επί των μαύρων πληθυσμών.

«Ας στοιχειώσει τον Τραμπ και τους ρατσιστές υποστηρικτές του ότι οι μελλοντικοί Αμερικανοί θα αγαπήσουν τους Ομπάμα ως αγαπητές προσωπικότητες, ενώ θα μελετούν τον ίδιο ως λεκέ στην ιστορία μας», δήλωσε ο Ben Rhodes, πρώην συνεργάτης του Obama, στο X.

Αξίζει επίσης να σημειωθεί ότι ο Τραμπ έχει ιστορικό κοινοποίησης ρατσιστικής ρητορικής και έχει εδώ και χρόνια προωθήσει τη ψευδή συνωμοσιολογική θεωρία ότι ο Μπαράκ Ομπάμα δεν γεννήθηκε στις ΗΠΑ. Τον Δεκέμβριο, ο Trump περιέγραψε τους Σομαλούς ως «σκουπίδια» που θα έπρεπε να εκδιωχθούν από τη χώρα. Έχει επίσης αναφερθεί σε αυτή και άλλες αναπτυσσόμενες χώρες ως «χώρα-λακούβες» (“shithole countries”). Τον προηγούμενο χρόνο είχε δεχθεί κριτική για την απεικόνιση του μαύρου ηγέτη των Δημοκρατικών, Hakeem Jeffries, με συνθετικό μουστάκι και σομπρέρο.

Οι ακτιβιστές για τα πολιτικά δικαιώματα έχουν υπογραμμίσει από τη μεριά τους ότι η ρητορική του Trump γίνεται όλο και πιο τολμηρή, κανονικοποιημένη και πολιτικά επιτρεπτή.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Ανδρέας Γεωργίου για τις αναθέσεις συμβάσεων της ΓΣΕΕ: Έχουν γνωστοποιηθεί στο taxisnet
Ειδήσεις

Ανδρέας Γεωργίου για τις αναθέσεις συμβάσεων της ΓΣΕΕ: Έχουν γνωστοποιηθεί στο taxisnet

Μνημόνιο συνεργασίας TPAO (Τουρκία) - Chevron (ΗΠΑ) και νέες ενεργειακές ισορροπίες στην Ανατολική Μεσόγειο
Ναυτιλία

Μνημόνιο συνεργασίας TPAO (Τουρκία) - Chevron (ΗΠΑ) και νέες ενεργειακές ισορροπίες στην Ανατολική Μεσόγειο

Τραμ: Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στη Γραμμή 6 το Σαββατοκύριακο λόγω έργων
ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ

Τραμ: Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στη Γραμμή 6 το Σαββατοκύριακο λόγω έργων

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Τραμπ: «Παγώνει» το χτύπημα στο Ιράν αλλά κρατά τις ΗΠΑ σε πολεμική ετοιμότητα
Ειδήσεις

Τραμπ: «Παγώνει» το χτύπημα στο Ιράν αλλά κρατά τις ΗΠΑ σε πολεμική ετοιμότητα

Axios: Ο Τραμπ απέρριψε ξανά το σχέδιο του Ιράν και κάνει... restart τον πόλεμο
Ειδήσεις

Axios: Ο Τραμπ απέρριψε ξανά το σχέδιο του Ιράν και κάνει... restart τον πόλεμο

Τραμπ: Απέσυρε την αγωγή 10 δισ. δολαρίων κατά της φορολογικής αρχής των ΗΠΑ
Ειδήσεις

Τραμπ: Απέσυρε την αγωγή 10 δισ. δολαρίων κατά της φορολογικής αρχής των ΗΠΑ

Ιράν: Νέα αναθεωρημένη πρόταση προς τις ΗΠΑ με σκοπό τον τερματισμό της σύγκρουσης
Ειδήσεις

Ιράν: Νέα αναθεωρημένη πρόταση προς τις ΗΠΑ με σκοπό τον τερματισμό της σύγκρουσης

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Πολιτική
18/05/2026 - 22:50

Διαμαντοπούλου: Πολιτικός αντίπαλος του ΠΑΣΟΚ μέχρι τις εκλογές είναι η Νέα Δημοκρατία

Ειδήσεις
18/05/2026 - 22:45

Δένδιας για Γενοκτονία Ποντίων: Δεν μιλάμε για νεκρή μνήμη αλλά για μια ζώσα, κραυγάζουσα αλήθεια

Πολιτική
18/05/2026 - 22:40

Τσίπρας: Στις 26 Μαΐου οι ανακοινώσεις για το νέο πολιτικό κόμμα από το Θησείο

Ειδήσεις
18/05/2026 - 22:21

Τραμπ: «Παγώνει» το χτύπημα στο Ιράν αλλά κρατά τις ΗΠΑ σε πολεμική ετοιμότητα

Πολιτική
18/05/2026 - 22:10

Πολάκης: Ήμουν είμαι και θα είμαι πάντα ΣΥΡΙΖΑ – Ανέκδοτο να είμαι ανεξάρτητος

Πολιτική
18/05/2026 - 21:50

Σακελλαροπούλου: Δεν είναι δυνατόν να ακούμε πολιτικούς αρχηγούς να λένε ότι δεν εμπιστεύονται τη Δικαιοσύνη

Πολιτική
18/05/2026 - 21:30

Γεραπετρίτης: Η «Γαλάζια Πατρίδα» δεν έχει θέση στο διεθνές δίκαιο - Αναβάθμιση της έντασης με Τουρκία

Ειδήσεις
18/05/2026 - 21:25

ΕΛΑΣ: Δημοσιοποίηση στοιχείων ταυτότητας και φωτογραφιών μελών εγκληματικής οργάνωσης που διέπρατταν άπατες

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
18/05/2026 - 21:10

Μητσοτάκης από ΣΕΤΕ: Ακούμε τον κλάδο για το χωροταξικό τουρισμού - Το μήνυμα της νέας προέδρου

Πολιτική
18/05/2026 - 20:50

ΥΠΕΞ: Διάβημα στο Ισραήλ για την ασφάλεια Ελλήνων στον στολίσκο «Global Sumud Flotilla»

Επιχειρήσεις
18/05/2026 - 20:30

Επιτροπή Ανταγωνισμού: Τι ζητά για το δίκτυο της Μασούτης μετά το deal με τον Κρητικό

Ομόλογα
18/05/2026 - 20:18

Συγκρατημένες πιέσεις στα ελληνικά ομόλογα εν μέσω παγκόσμιου sell-off

Magazino
18/05/2026 - 20:15

Τρόμος… κάτω από τ’ αστέρια: 8 horror ταινίες που θα δούμε το καλοκαίρι στα θερινά

Χρηματιστήρια
18/05/2026 - 20:03

Ευρωαγορές: Ανοδικό κλείσιμο εν μέσω γεωπολιτικής έντασης και ενεργειακού ράλι

Οικονομία
18/05/2026 - 19:48

Χαρδούβελης: Η Ελλάδα πρέπει να κάνει το μεγάλο «μπαμ», με ανάπτυξη 5% - 6%

Ειδήσεις
18/05/2026 - 19:26

Σοκ στην Τουρκία: 17χρονος ένοπλος άνοιξε πυρ σε εστιατόριο – 4 Νεκροί και 8 τραυματίες

Ειδήσεις
18/05/2026 - 19:22

Axios: Ο Τραμπ απέρριψε ξανά το σχέδιο του Ιράν και κάνει... restart τον πόλεμο

Ειδήσεις
18/05/2026 - 19:18

Τραμπ: Απέσυρε την αγωγή 10 δισ. δολαρίων κατά της φορολογικής αρχής των ΗΠΑ

Πολιτική
18/05/2026 - 19:01

ΠΑΣΟΚ: Κατηγορεί την κυβέρνηση για «ξεπούλημα της ακίνητης περιουσίας»

Επιχειρήσεις
18/05/2026 - 18:56

Ελληνο-Ουκρανικό Επιμελητήριο: Ανέλαβε καθήκοντα η νέα Διοίκηση - Πρόεδρος ο Νίκος Κωστόπουλος

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
18/05/2026 - 18:55

Η Αγάπη Σμπώκου νέα πρόεδρος του ΣΕΤΕ

ΕΜΠΟΡΙΟ
18/05/2026 - 18:53

My market: Επένδυση άνω των €14 εκατ. σε τρία νέα και ανακαινισμένα καταστήματα

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
18/05/2026 - 18:47

ΣΕΤΕ: Η κριτική στο Ειδικό Χωροταξικό για τον Τουρισμό και τα «σήματα» για τις νέες προκλήσεις και το ΑΙ

Ειδήσεις
18/05/2026 - 18:43

Κύπρος: Δεν εισήλθε στα χωρικά ύδατα ο στολίσκος Global Sumud

Πολιτική
18/05/2026 - 18:28

Γεωργιάδης vs Σαλμάς: Σφοδρή πολιτική σύγκρουση για τα νοσοκομειακά απόβλητα

Ειδήσεις
18/05/2026 - 18:27

Μέρκελ: Ορθή η στήριξη στην Ουκρανία, αλλά...

Πολιτική
18/05/2026 - 18:22

Μόλις το 25% των Ελλήνων πιστεύει ότι η χώρα κινείται προς τα εμπρός

Επιχειρήσεις
18/05/2026 - 18:20

NextEra – Dominion: Η mega συμφωνία που δημιουργεί τον μεγαλύτερο πάροχο ηλεκτρικής ενέργειας στον κόσμο

Οικονομία
18/05/2026 - 18:11

ΥΠΕΘΟ: «Χρεοκοπημένες συνταγές» οι προτάσεις Ανδρουλάκη για το ιδιωτικό χρέος

Ανακοινώσεις
18/05/2026 - 18:05

Ευρώπη Holdings: Ολοκληρώθηκε η απόκτηση του 50% της Alpha Insurance Brokers με έδρα το Βουκουρέστι

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ