Τραμπ: Σε «λάθος» υπαλλήλου του Λευκού Οίκου επιχειρεί να «φορτώσει» τη ρατσιστική ανάρτηση για τους Ομπάμα

Ένα βίντεο που κοινοποιήθηκε σε λογαριασμό μέσου κοινωνικής δικτύωσης του Ντόναλντ Τραμπ και απεικόνιζε τον Δημοκρατικό πρώην Πρόεδρο των ΗΠΑ, Μπαράκ Ομπάμα και τη σύζυγό του, Μισέλ ως πίθηκους, διαγράφηκε την Παρασκευή (6/2), μετά τις επικρίσεις ότι η ανάρτηση του προέδρου των ΗΠΑ παρέπεμπε σε ρατσιστικές εικόνες που έχουν χρησιμοποιηθεί επί μακρόν για την αποανθρώπιση ανθρώπων αφρικανικής καταγωγής.

«Ένας υπάλληλος του Λευκού Οίκου έκανε λανθασμένα αυτή την ανάρτηση», δήλωσε ανώνυμα ένας αξιωματούχος του Λευκού Οίκου. «Έχει πλέον αφαιρεθεί».

Η δήλωση ήρθε λίγες ώρες μετά τη δήλωση της εκπροσώπου του Λευκού Οίκου, Karoline Leavitt, η οποία χαρακτήρισε ως «ψεύτικη αγανάκτηση» το κύμα αρνητικών αντιδράσεων στο βίντεο, συμπεριλαμβανομένων και σχολίων από αρκετούς εξέχοντες Ρεπουμπλικανούς νομοθέτες.

Υπενθυμίζεται ότι αργά την Πέμπτη (5/2), ο Τραμπ είχε κοινοποιήσει ένα βίντεο διάρκειας ενός λεπτού, ενισχύοντας τους ψευδείς ισχυρισμούς του ότι η ήττα του στις εκλογές του 2020 οφειλόταν σε εκλογική απάτη. Στο βίντεο είχε ενσωματωθεί ένα φαινομενικά δημιουργημένο με AI κλιπ με χορευτικούς πιθήκους, με τα πρόσωπα των Ομπάμα επάνω τους.

Η ανάρτηση στο δίκτυο Truth Social του Trump προκάλεσε άμεσες επικρίσεις από εξέχουσες πολιτικές προσωπικότητες, μεταξύ των οποίων ο Ρεπουμπλικάνος γερουσιαστής Τιμ Σκοτ, σύμμαχος του Τραμπ και μαύρος.

Όπως επισημαίνεται από το Reuters, οι υπερασπιστές της λευκής ανωτερότητας έχουν για αιώνες απεικονίζει ανθρώπους αφρικανικής καταγωγής ως πιθήκους, στο πλαίσιο εκστρατειών για την αποανθρώπιση και την κυριαρχία επί των μαύρων πληθυσμών.

«Ας στοιχειώσει τον Τραμπ και τους ρατσιστές υποστηρικτές του ότι οι μελλοντικοί Αμερικανοί θα αγαπήσουν τους Ομπάμα ως αγαπητές προσωπικότητες, ενώ θα μελετούν τον ίδιο ως λεκέ στην ιστορία μας», δήλωσε ο Ben Rhodes, πρώην συνεργάτης του Obama, στο X.

Αξίζει επίσης να σημειωθεί ότι ο Τραμπ έχει ιστορικό κοινοποίησης ρατσιστικής ρητορικής και έχει εδώ και χρόνια προωθήσει τη ψευδή συνωμοσιολογική θεωρία ότι ο Μπαράκ Ομπάμα δεν γεννήθηκε στις ΗΠΑ. Τον Δεκέμβριο, ο Trump περιέγραψε τους Σομαλούς ως «σκουπίδια» που θα έπρεπε να εκδιωχθούν από τη χώρα. Έχει επίσης αναφερθεί σε αυτή και άλλες αναπτυσσόμενες χώρες ως «χώρα-λακούβες» (“shithole countries”). Τον προηγούμενο χρόνο είχε δεχθεί κριτική για την απεικόνιση του μαύρου ηγέτη των Δημοκρατικών, Hakeem Jeffries, με συνθετικό μουστάκι και σομπρέρο.

Οι ακτιβιστές για τα πολιτικά δικαιώματα έχουν υπογραμμίσει από τη μεριά τους ότι η ρητορική του Trump γίνεται όλο και πιο τολμηρή, κανονικοποιημένη και πολιτικά επιτρεπτή.