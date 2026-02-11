Επιμένει για τα ευρωομόλογα ο Μακρόν αν και δεν βρίσκει στήριξη στους υπόλοιπους ευρωπαίους ηγέτες
22:20 - 11 Φεβ 2026

Reporter.gr Newsroom
Ο Εμανουέλ Μακρόν επανέφερε δυναμικά την πρόταση για έκδοση κοινού ευρωπαϊκού χρέους, υποστηρίζοντας ότι τα ευρωομόλογα αποτελούν τη μόνη ρεαλιστική επιλογή ώστε η Ευρωπαϊκή Ένωση να ανταγωνιστεί αποτελεσματικά τις Ηνωμένες Πολιτείες και την Κίνα.

Μιλώντας σε εκπροσώπους της βιομηχανίας στην Αμβέρσα, ο Γάλλος πρόεδρος τόνισε πως η Ευρώπη οφείλει να αποκτήσει μεγαλύτερη αυτονομία και στρατηγική ισχύ, διαφορετικά κινδυνεύει να περιθωριοποιηθεί. Όπως ανέφερε, η χρηματοδότηση μεγάλων επενδύσεων σε τομείς όπως η άμυνα και το διάστημα, οι καθαρές τεχνολογίες, η τεχνητή νοημοσύνη και η κβαντική τεχνολογία δεν μπορεί να επιτευχθεί χωρίς την προσφυγή σε κοινό δανεισμό.

Η Γαλλία στηρίζει εδώ και χρόνια την ιδέα των ευρωομολόγων, ωστόσο η πρόταση συναντά αντιδράσεις, κυρίως από τη Γερμανία και άλλες χώρες που διαφωνούν με την αμοιβαιοποίηση του χρέους.

Ο Μακρόν υπογράμμισε ότι η Ευρώπη διανύει μια εξαιρετικά κρίσιμη περίοδο και χρειάζεται άμεσες, τολμηρές αποφάσεις που ξεφεύγουν από τα παραδοσιακά εργαλεία της Ένωσης. Προειδοποίησε ότι ο χρόνος πιέζει και ότι, αν δεν ληφθούν γρήγορα μέτρα, ενδέχεται να είναι αργά για την ευρωπαϊκή ανταγωνιστικότητα.

Παράλληλα, κάλεσε τα κράτη-μέλη που επιθυμούν να προχωρήσουν ταχύτερα στις μεταρρυθμίσεις της ενιαίας αγοράς να το πράξουν ακόμη και μέσω «ενισχυμένων συνεργασιών», εφόσον δεν υπάρξει συνολική συμφωνία έως τα τέλη Ιουνίου.

Μετά την Γερμανία και η Ιταλία δεν στηρίζει το ευρωομόλογο

Η Ρώμη ευθυγραμμίζεται για άλλη μια φορά με το Βερολίνο, λέγοντας ότι δεν είναι η κατάλληλη στιγμή για να συζητήσουμε το κοινό ευρωπαϊκό χρέος όπως πρότεινε ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν — παρόλο που είναι ιδέα που προωθεί η Ιταλία εδώ και χρόνια.

Ο Ιταλός υπουργός Εξωτερικών Αντόνιο Ταγιάνι δήλωσε ότι, ενώ η κυβέρνηση συμφωνεί σε γενικές γραμμές στην ανάγκη κοινού δανεισμού για τη χρηματοδότηση επενδύσεων σε στρατηγικούς τομείς, δεν αξίζει να το σκεφτεί κανείς αυτό την ώρα που η Γαλλία και η Γερμανία διαφωνούν επί του θέματος.

