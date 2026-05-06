Μακρόν σε Πεζεσκιάν: Πρόταση να εξετάσει το ενδεχόμενο για διεθνή αποστολή στα Στενά του Ορμούζ

Την ανάγκη άμεσης άρσης του αποκλεισμού στο Στενό του Ορμούζ, χωρίς προϋποθέσεις, υπογράμμισε ο πρόεδρος της Γαλλίας, Εμανουέλ Μακρόν, έπειτα από τηλεφωνική επικοινωνία που είχε την Τετάρτη με τον Ιρανό ομόλογό του, Μασούντ Πεζεσκιάν, με φόντο την κλιμακούμενη ένταση στη Μέση Ανατολή.

Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X, ο Γάλλος πρόεδρος τόνισε ότι όλες οι πλευρές οφείλουν να προχωρήσουν άμεσα στην αποκατάσταση της ελεύθερης ναυσιπλοΐας, επιστρέφοντας στο καθεστώς που ίσχυε πριν από την έναρξη της σύγκρουσης.

Παράλληλα, ο Μακρόν επισήμανε ότι η πολυεθνική αποστολή που έχουν συγκροτήσει Γαλλία και Βρετανία μπορεί να συμβάλει καθοριστικά στην αποκατάσταση της εμπιστοσύνης τόσο των ναυτιλιακών εταιρειών όσο και των ασφαλιστικών φορέων. Όπως διευκρίνισε, η αποστολή αυτή διατηρεί διακριτό ρόλο, χωρίς εμπλοκή στις εχθροπραξίες, ενώ στο ίδιο πλαίσιο εντάσσεται και η ανάπτυξη του αεροπλανοφόρου «Σαρλ ντε Γκωλ».

Ο Γάλλος πρόεδρος ανέφερε ακόμη ότι προτίθεται να θέσει το ζήτημα και στον πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, επιδιώκοντας ευρύτερο συντονισμό.

Τέλος, εκτίμησε ότι η αποκλιμάκωση της κρίσης στο Στενό του Ορμούζ θα μπορούσε να λειτουργήσει ως καταλύτης για την πρόοδο των διαπραγματεύσεων σχετικά με το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν και το βαλλιστικό του οπλοστάσιο.