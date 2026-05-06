Μακρόν σε Πεζεσκιάν: Πρόταση να εξετάσει το ενδεχόμενο για διεθνή αποστολή στα Στενά του Ορμούζ

Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X, ο Γάλλος πρόεδρος τόνισε ότι όλες οι πλευρές οφείλουν να προχωρήσουν άμεσα στην αποκατάσταση της ελεύθερης ναυσιπλοΐας, επιστρέφοντας στο καθεστώς που ίσχυε πριν από την έναρξη της σύγκρουσης.
Παράλληλα, ο Μακρόν επισήμανε ότι η πολυεθνική αποστολή που έχουν συγκροτήσει Γαλλία και Βρετανία μπορεί να συμβάλει καθοριστικά στην αποκατάσταση της εμπιστοσύνης τόσο των ναυτιλιακών εταιρειών όσο και των ασφαλιστικών φορέων. Όπως διευκρίνισε, η αποστολή αυτή διατηρεί διακριτό ρόλο, χωρίς εμπλοκή στις εχθροπραξίες, ενώ στο ίδιο πλαίσιο εντάσσεται και η ανάπτυξη του αεροπλανοφόρου «Σαρλ ντε Γκωλ».
Ο Γάλλος πρόεδρος ανέφερε ακόμη ότι προτίθεται να θέσει το ζήτημα και στον πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, επιδιώκοντας ευρύτερο συντονισμό.
Τέλος, εκτίμησε ότι η αποκλιμάκωση της κρίσης στο Στενό του Ορμούζ θα μπορούσε να λειτουργήσει ως καταλύτης για την πρόοδο των διαπραγματεύσεων σχετικά με το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν και το βαλλιστικό του οπλοστάσιο.