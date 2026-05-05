Μακρόν: Τοποθετεί τον στενό του συνεργάτη στην κορυφή της Τράπεζας της Γαλλίας

Ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν προτίθεται να προτείνει τον στενό του συνεργάτη και διευθυντή του γραφείου του, Εμανουέλ Μουλάν, για τη θέση του διοικητή της Τράπεζας της Γαλλίας, σύμφωνα με ανακοίνωση του Μεγάρου των Ηλυσίων.

Όπως μεταδίδει το Reuters, η επιλογή αυτή ερμηνεύεται ως κίνηση στρατηγικής σημασίας, καθώς ο Μακρόν αξιοποιεί την πρόωρη αποχώρηση του σημερινού διοικητή για να τοποθετήσει ένα πρόσωπο της απολύτου εμπιστοσύνης του ενόψει των προεδρικών εκλογών του 2027, όπου η άνοδος της ακροδεξιάς θεωρείται πιθανό σενάριο.

Η θέση του διοικητή της κεντρικής τράπεζας έμεινε κενή μετά την απόφαση του Φρανσουά Βιλερουά ντε Γκαλό να αποχωρήσει τον Ιούνιο, έναν χρόνο πριν από τη λήξη της θητείας του, δίνοντας έτσι στον Μακρόν τη δυνατότητα να ορίσει τον διάδοχό του νωρίτερα από το αναμενόμενο.