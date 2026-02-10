Μερτς: Λέει όχι στην πρόταση Μακρόν για ευρωομόλογα

Σε ανοιχτή απόσταση από το Παρίσι τοποθετήθηκε το Βερολίνο, καθώς η κυβέρνηση του Γερμανού καγκελάριου Φρίντριχ Μερτς απέρριψε το αίτημα του Γάλλου προέδρου Εμανουέλ Μακρόν για τη δημιουργία ενός νέου σχήματος κοινού δανεισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ενόψει της συνόδου κορυφής των Ευρωπαίων ηγετών που θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη.

Η πρόταση Μακρόν είχε διατυπωθεί σε συνέντευξη που παραχώρησε σε έξι ευρωπαϊκά μέσα ενημέρωσης και δόθηκε στη δημοσιότητα την Τρίτη. Ο Γάλλος πρόεδρος κάλεσε την ΕΕ να προχωρήσει σε νέο κοινό δανεισμό μέσω ευρωομολόγων, υποστηρίζοντας ότι απαιτούνται γενναίες επενδύσεις σε στρατηγικούς τομείς προκειμένου η Ευρώπη να μπορέσει να ανταγωνιστεί τις Ηνωμένες Πολιτείες και την Κίνα.

Ωστόσο, λίγες ώρες μετά τη δημοσίευση της συνέντευξης, το Βερολίνο έβαλε φρένο στο ενδεχόμενο αυτό. Η απόρριψη της πρότασης από τον Μερτς αποτελεί ακόμη ένα επεισόδιο στις διαφωνίες Παρισιού–Βερολίνου, οι οποίες εκτείνονται από το εμπόριο και την οικονομική πολιτική έως τον τρόπο διαχείρισης της σχέσης με τον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ.

«Με δεδομένη την ατζέντα της συνόδου, θεωρούμε ότι αυτή η συζήτηση αποσπά την προσοχή από το βασικό ζήτημα, που είναι το έλλειμμα παραγωγικότητας στην Ευρώπη», δήλωσε ανώτερος αξιωματούχος της γερμανικής κυβέρνησης, με στενούς δεσμούς με τον καγκελάριο, μιλώντας ανώνυμα.

Όπως πρόσθεσε, η ανάγκη για περισσότερες επενδύσεις αναγνωρίζεται, αλλά αυτές θα πρέπει να ενταχθούν στο πλαίσιο του Πολυετούς Δημοσιονομικού Πλαισίου της ΕΕ για την περίοδο 2028-2034, το οποίο βρίσκεται ήδη υπό διαπραγμάτευση. «Εκεί είναι το κατάλληλο πεδίο για τη συζήτηση», υπογράμμισε.

Η γερμανική στάση διατυπώνεται λίγες ημέρες πριν από τη συνάντηση των Ευρωπαίων ηγετών στο Βέλγιο, με αντικείμενο την ανταγωνιστικότητα της Ένωσης. Αν και δεν αναμένονται άμεσες αποφάσεις από τη σύνοδο της Πέμπτης, στόχος είναι να αποτυπωθούν οι βασικές κατευθύνσεις ενόψει της επόμενης συνόδου κορυφής τον Μάρτιο στις Βρυξέλλες.

Σύμφωνα με τον ίδιο αξιωματούχο, το Βερολίνο προσέρχεται στις διαβουλεύσεις με τρεις βασικές προτεραιότητες: την εμβάθυνση της ενιαίας αγοράς, την ταχύτερη σύναψη περισσότερων εμπορικών συμφωνιών και τη δραστική μείωση της γραφειοκρατίας.

Στο ζήτημα της ανταγωνιστικότητας, ο Μερτς φαίνεται να απομακρύνεται όλο και περισσότερο από τη γραμμή Μακρόν, ο οποίος υποστηρίζει έναν πιο προστατευτικό και παρεμβατικό ρόλο του κράτους στη βιομηχανική πολιτική. Αντιθέτως, ο Γερμανός καγκελάριος εμφανίζεται πιο κοντά στις θέσεις της Ιταλίδας πρωθυπουργού Τζόρτζια Μελόνι.

Παράλληλα, η γερμανική κυβέρνηση ζητά βαθιές αλλαγές στον τρόπο κατανομής του ευρωπαϊκού προϋπολογισμού. «Δεν μπορούμε να συνεχίσουμε με τα δύο τρίτα των πόρων να κατευθύνονται αποκλειστικά σε καταναλωτικές δαπάνες, όπως η γεωργία και η πολιτική συνοχής», σημείωσε ο αξιωματούχος.

Όπως τόνισε, τα κράτη-μέλη που ζητούν νέα χρηματοδότηση θα πρέπει να συμμετάσχουν ενεργά και στις μεταρρυθμιστικές προσπάθειες. «Δεν γίνεται κάποιοι να ζητούν περισσότερα χρήματα αλλά να απορρίπτουν τις μεταρρυθμίσεις», ανέφερε χαρακτηριστικά, προειδοποιώντας ότι «η ευρωπαϊκή υπερχρέωση δεν έρχεται χωρίς κόστος».