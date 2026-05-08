Γαλλία: Ο Μακρόν τίμησε την επέτειο νίκης κατά των Ναζί

Ο πρόεδρος της Γαλλίας, Εμανουέλ Μακρόν, προέστη την Παρασκευή (8/5) των εκδηλώσεων μνήμης για την 81η επέτειο της νίκης των Συμμάχων επί της ναζιστικής Γερμανίας και τη λήξη του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου στην Ευρώπη.

Πιο αναλυτικά, η επίσημη τελετή πραγματοποιήθηκε στα Ηλύσια Πεδία, όπου ο Γάλλος πρόεδρος κατέθεσε στεφάνι στον Τάφο του Άγνωστου Στρατιώτη, κάτω από την Αψίδα του Θριάμβου και αναζωπύρωσε τη συμβολική φλόγα του μνημείου. Την ίδια στιγμή, στρατιωτική μπάντα απέδιδε τη «Μασσαλιώτιδα», τον εθνικό ύμνο της Γαλλίας.

Στο πλαίσιο της εκδήλωσης, ο Μακρόν συνομίλησε και χαιρέτισε βετεράνους του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου που έδωσαν το «παρών» στην τελετή, αποτίοντας φόρο τιμής στη συμβολή τους στην ιστορική νίκη κατά του ναζισμού.

Στις επετειακές εκδηλώσεις συμμετείχαν επίσης μέλη των γαλλικών ενόπλων δυνάμεων και της Ρεπουμπλικανικής Φρουράς, σε μια τελετή υψηλού συμβολισμού που πραγματοποιήθηκε στην καρδιά της γαλλικής πρωτεύουσας.