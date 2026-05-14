Μακρόν κατά Ρωσίας: Οι τελευταίες επιθέσεις κατά ουκρανικών πόλεων φανερώνουν υποκρισία

Ο πρόεδρος της Γαλλίας, Εμανουέλ Μακρόν, κατηγόρησε σήμερα (14/5) τη Ρωσία για υποκρισία στον τρόπο με τον οποίο χειρίζεται τις διαπραγματεύσεις γύρω από την εύθραυστη εκεχειρία των τελευταίων ημερών, αναφερόμενος στις πρόσφατες επιθέσεις εναντίον ουκρανικών πόλεων και αμάχων.

Ειδικότερα, σε διαδικτυακή του ανάρτηση, ο Γάλλος πρόεδρος χαρακτήρισε τις συγκεκριμένες επιθέσεις από τις πιο σοβαρές των τελευταίων ετών, τονίζοντας ότι οι βομβαρδισμοί κατά του άμαχου πληθυσμού δεν αποδεικνύουν τη δύναμη της Ρωσίας, αλλά αντίθετα αναδεικνύουν την αδυναμία της.

Ο Εμανουέλ Μακρόν υποστήριξε ακόμη ότι η Μόσχα φαίνεται να έχει εξαντλήσει τις επιλογές της σε στρατιωτικό επίπεδο και πλέον αδυνατεί να βρει τρόπο να τερματίσει τον επιθετικό πόλεμο που έχει εξαπολύσει.

Παράλληλα, επανέλαβε ότι η Γαλλία θα συνεχίσει να στηρίζει την Ουκρανία και τον ουκρανικό λαό, επισημαίνοντας πως το Παρίσι θα εξακολουθήσει να εργάζεται για την επίτευξη κατάπαυσης των εχθροπραξιών και μιας δίκαιης και διαρκούς ειρήνης, η οποία θα εγγυάται την ασφάλεια τόσο της Ουκρανίας όσο και της Ευρώπης.