ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Αυστηροποίηση μεταναστευτικού από Μελόνι: «Ναυτικός αποκλεισμός» και κλειστά κέντρα εκτός ΕΕ
Ειδήσεις
22:40 - 11 Φεβ 2026

Αυστηροποίηση μεταναστευτικού από Μελόνι: «Ναυτικός αποκλεισμός» και κλειστά κέντρα εκτός ΕΕ

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Η κυβέρνηση της Τζόρτζια Μελόνι προχωρά σε περαιτέρω αυστηροποίηση της μεταναστευτικής πολιτικής, εισάγοντας νέα μέτρα που προβλέπουν ακόμη και την επιβολή προσωρινού «ναυτικού αποκλεισμού» στα ιταλικά χωρικά ύδατα, υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις.

Κατά τη συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου, εγκρίθηκε δέσμη ρυθμίσεων που, σύμφωνα με την κυβέρνηση, εναρμονίζει την ιταλική νομοθεσία με το νέο Ευρωπαϊκό Σύμφωνο για τη Μετανάστευση και το Άσυλο. Οι διατάξεις θα πρέπει να λάβουν την έγκριση του Κοινοβουλίου, καθώς επιλέχθηκε η διαδικασία κατάθεσης σχεδίου νόμου και όχι η έκδοση νομοθετικού διατάγματος.

Βάσει των νέων προβλέψεων, σε περιπτώσεις που κρίνεται ότι υπάρχει σοβαρή απειλή για τη δημόσια τάξη ή την εθνική ασφάλεια, το υπουργικό συμβούλιο –με εισήγηση του υπουργού Εσωτερικών– θα μπορεί να απαγορεύει προσωρινά την είσοδο πλοίων στα ιταλικά χωρικά ύδατα. Η απαγόρευση αυτή θα έχει διάρκεια από έναν έως έξι μήνες.

Ως «σοβαρές απειλές» ορίζονται, μεταξύ άλλων, ο κίνδυνος διείσδυσης τρομοκρατών, η υπερβολική μεταναστευτική πίεση, παγκόσμιες υγειονομικές κρίσεις ή διεθνείς εξελίξεις που επιβάλλουν έκτακτα μέτρα ασφαλείας.

Σύμφωνα με ιταλικά μέσα ενημέρωσης, η παραβίαση του μέτρου θα επιφέρει διοικητικά πρόστιμα από 10.000 έως 50.000 ευρώ, ενώ σε περίπτωση υποτροπής με το ίδιο σκάφος θα προβλέπεται η κατάσχεσή του. Παράλληλα, μετανάστες που επιχειρούν να εισέλθουν στα ιταλικά ύδατα παρά την απαγόρευση ενδέχεται να μεταφέρονται σε τρίτες χώρες με τις οποίες η Ρώμη έχει συνάψει ειδικές συμφωνίες. Στόχος είναι η παραμονή τους σε κλειστές δομές εκτός ΕΕ και ο μετέπειτα επαναπατρισμός τους.

Αναλυτές επισημαίνουν ότι η ρύθμιση αυτή παραπέμπει ευθέως στο ιταλοαλβανικό μνημόνιο συνεργασίας και στις δύο κλειστές δομές που έχει δημιουργήσει η Ιταλία στη βόρεια Αλβανία.

Η υπό έγκριση νομοθεσία περιλαμβάνει επίσης αυστηρούς περιορισμούς στη χρήση κινητών τηλεφώνων εντός των κλειστών κέντρων κράτησης παράτυπων μεταναστών, απαγορεύοντας τη λήψη φωτογραφιών και βίντεο.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Συνάντηση Πλεύρη - Μπρούνερ: Στο επίκεντρο οι μεταναστευτικές εξελίξεις και η θωράκιση των ευρωπαϊκών συνόρων
Πολιτική

Συνάντηση Πλεύρη - Μπρούνερ: Στο επίκεντρο οι μεταναστευτικές εξελίξεις και η θωράκιση των ευρωπαϊκών συνόρων

Πλεύρης: Η Ελλάδα δεν είναι ξέφραγο αμπέλι – Μείωση 70% στις μεταναστευτικές ροές
Πολιτική

Πλεύρης: Η Ελλάδα δεν είναι ξέφραγο αμπέλι – Μείωση 70% στις μεταναστευτικές ροές

Ισπανία: Κάλεσμα Σάντσεθ για «πόλεις καταφύγια» και φιλοξενία μεταναστών
Ειδήσεις

Ισπανία: Κάλεσμα Σάντσεθ για «πόλεις καταφύγια» και φιλοξενία μεταναστών

RSA: Καθεστώς προστασίας σε 27.181 ανθρώπους το 2025 – Εμπόδια στην αξιοπρεπή διαβίωση
Πολιτική

RSA: Καθεστώς προστασίας σε 27.181 ανθρώπους το 2025 – Εμπόδια στην αξιοπρεπή διαβίωση

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Οικονομία
19/05/2026 - 23:28

Πιερρακάκης στο France 24: H Ευρώπη πρέπει να δημιουργήσει τη δική της Silicon Valley

Χρηματιστήρια
19/05/2026 - 23:19

Wall Street: Πτώση για τρίτη συνεχόμενη συνεδρίαση λόγω της ανόδου των αποδόσεων των αμερικανικών ομολόγων

Τεχνολογία
19/05/2026 - 23:05

Αντωνάκου (Google): Μόλις 9% των ελληνικών επιχειρήσεων χρησιμοποιεί τεχνητή νοημοσύνη σε καθημερινή βάση

Ακίνητα
19/05/2026 - 22:48

Στρατηγική συνεργασία Leaderstay - Jet2: Νέα δυναμική στη διαχείριση πολυτελών ακινήτων στην Ελλάδα

Επιχειρήσεις
19/05/2026 - 22:30

BriQ Properties: Αύξηση 22% στα καθαρά κέρδη για το Α΄ τρίμηνο του 2026

Υγεία
19/05/2026 - 22:20

Καρκίνος του πνεύμονα: Η νέα εξέταση αίματος που αλλάζει τα δεδομένα στην πρόληψη

Επιχειρήσεις
19/05/2026 - 22:10

Coca Cola 3E: Εγκαίνια για τη νέα γραμμή παραγωγής φιαλών PΕΤ στο Σχηματάρι παρουσία του Πρωθυπουργού 

Ειδήσεις
19/05/2026 - 22:00

Βανς: Σημαντική η πρόοδος στις διαπραγματεύσεις - Δεν υπάρχει σχέδιο μεταφοράς ιρανικού ουρανίου στη Ρωσία

Magazino
19/05/2026 - 22:00

Panathēnea 2026: Σινεμά, μουσική, AI και άρωμα Όσκαρ στην Αθήνα

Οικονομία
19/05/2026 - 21:42

Fitch: Ανάπτυξη 1,7% για την Ελλάδα το 2026 - Στο 120% του ΑΕΠ το χρέος έως το 2030

Ειδήσεις
19/05/2026 - 21:22

Bloomberg: Το ΝΑΤΟ... μπαίνει στα Στενά του Ορμούζ για ασφαλή διέλευση εμπορικών πλοίων

Τεχνολογία
19/05/2026 - 21:17

Το σχέδιο για να μπει η Ελλάδα στο χάρτη της ΑΙ - Δασκαλάκης: Χρειάζεται μεγάλο ποσοστό του ΑΕΠ

Υγεία
19/05/2026 - 21:11

Πανελλήνιες 2026: Το συγκινητικό μήνυμα του Ερυθρού Σταυρού σε μαθητές και γονείς – «Η αξία σου δεν μετριέται με έναν βαθμό»

Οικονομία
19/05/2026 - 20:57

OEE: Υπογραφή μνημονίου συνεργασίας με την Ένωση Ορκωτών Λογιστών

Ειδήσεις
19/05/2026 - 20:40

Νορβηγία: Γρίπη των πτηνών εντοπίστηκε για πρώτη φορά σε πολική αρκούδα

Ειδήσεις
19/05/2026 - 20:21

ΕΦΚΑ: Παρουσιάστηκε στη Θεσσαλονίκη το νέο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα

Επιχειρήσεις
19/05/2026 - 20:05

Βερνίκος (ΙΝΣΕΤΕ): «Δυστοπικό» το περιβάλλον στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις παρά τη βελτίωση σε ορισμένους οικονομικούς δείκτες

Magazino
19/05/2026 - 20:00

Συναυλίες, παραστάσεις, αφιέρωμα στον Μίνω Βολανάκη: Το πρόγραμμα του Φεστιβάλ στη Σκιά των Βράχων 2026

Πολιτική
19/05/2026 - 19:53

Απάντηση Φλωρίδη στην Κοβέσι: Οι αρμοδιότητες της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας παραμένουν πλήρως σε ισχύ

Πολιτική
19/05/2026 - 19:40

Καλαφάτης: Στόχος μας να καταστήσουμε την Ελλάδα έναν αναδυόμενο κόμβο βιοτεχνολογίας

Υγεία
19/05/2026 - 19:34

Το μέλλον της υγείας των γυναικών είναι υπόθεση όλης της κοινωνίας

Χρηματιστήρια
19/05/2026 - 19:20

Μικτές τάσεις στις ευρωαγορές με το βλέμμα στις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή

Ειδήσεις
19/05/2026 - 19:04

Έφτασε στην Κίνα ο Πούτιν για τη συνάντηση με τον Σι Τζινπίνγκ

Ειδήσεις
19/05/2026 - 19:00

ΔΥΠΑ: Ξεκινούν αύριο 20/5 οι αιτήσεις για τις 70.000 επιταγές παιδικών κατασκηνώσεων

Πολιτική
19/05/2026 - 18:53

Πηγές υπουργείου Δικαιοσύνης: Απάντηση στην Κοβέσι για την τροπολογία για τα πολιτικά πρόσωπα

Ειδήσεις
19/05/2026 - 18:53

Global Sumud Flotilla: Άγνωστη παραμένει η τύχη του στολίσκου - Για απαγωγές μιλούν οι ακτιβιστές

Ειδήσεις
19/05/2026 - 18:43

Τραμπ: Βλέπει ως ιδιαίτερα πιθανή διπλωματική συμφωνία με την Κούβα

Ειδήσεις
19/05/2026 - 18:38

Τραμπ: Οι ΗΠΑ ίσως χρειαστεί να προχωρήσουν σε νέο πλήγμα κατά του Ιράν

ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ
19/05/2026 - 18:25

ΔΕΗ: Οι τιμές στην υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας (Add On) από το ΔΕΗ Fiber

Ειδήσεις
19/05/2026 - 18:25

Κομισιόν: Νέο σχέδιο δράσης για τα λιπάσματα με στόχο την ενίσχυση της αγροτικής παραγωγής

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ