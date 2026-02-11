Αυστηροποίηση μεταναστευτικού από Μελόνι: «Ναυτικός αποκλεισμός» και κλειστά κέντρα εκτός ΕΕ

Η κυβέρνηση της Τζόρτζια Μελόνι προχωρά σε περαιτέρω αυστηροποίηση της μεταναστευτικής πολιτικής, εισάγοντας νέα μέτρα που προβλέπουν ακόμη και την επιβολή προσωρινού «ναυτικού αποκλεισμού» στα ιταλικά χωρικά ύδατα, υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις.

Κατά τη συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου, εγκρίθηκε δέσμη ρυθμίσεων που, σύμφωνα με την κυβέρνηση, εναρμονίζει την ιταλική νομοθεσία με το νέο Ευρωπαϊκό Σύμφωνο για τη Μετανάστευση και το Άσυλο. Οι διατάξεις θα πρέπει να λάβουν την έγκριση του Κοινοβουλίου, καθώς επιλέχθηκε η διαδικασία κατάθεσης σχεδίου νόμου και όχι η έκδοση νομοθετικού διατάγματος.

Βάσει των νέων προβλέψεων, σε περιπτώσεις που κρίνεται ότι υπάρχει σοβαρή απειλή για τη δημόσια τάξη ή την εθνική ασφάλεια, το υπουργικό συμβούλιο –με εισήγηση του υπουργού Εσωτερικών– θα μπορεί να απαγορεύει προσωρινά την είσοδο πλοίων στα ιταλικά χωρικά ύδατα. Η απαγόρευση αυτή θα έχει διάρκεια από έναν έως έξι μήνες.

Ως «σοβαρές απειλές» ορίζονται, μεταξύ άλλων, ο κίνδυνος διείσδυσης τρομοκρατών, η υπερβολική μεταναστευτική πίεση, παγκόσμιες υγειονομικές κρίσεις ή διεθνείς εξελίξεις που επιβάλλουν έκτακτα μέτρα ασφαλείας.

Σύμφωνα με ιταλικά μέσα ενημέρωσης, η παραβίαση του μέτρου θα επιφέρει διοικητικά πρόστιμα από 10.000 έως 50.000 ευρώ, ενώ σε περίπτωση υποτροπής με το ίδιο σκάφος θα προβλέπεται η κατάσχεσή του. Παράλληλα, μετανάστες που επιχειρούν να εισέλθουν στα ιταλικά ύδατα παρά την απαγόρευση ενδέχεται να μεταφέρονται σε τρίτες χώρες με τις οποίες η Ρώμη έχει συνάψει ειδικές συμφωνίες. Στόχος είναι η παραμονή τους σε κλειστές δομές εκτός ΕΕ και ο μετέπειτα επαναπατρισμός τους.

Αναλυτές επισημαίνουν ότι η ρύθμιση αυτή παραπέμπει ευθέως στο ιταλοαλβανικό μνημόνιο συνεργασίας και στις δύο κλειστές δομές που έχει δημιουργήσει η Ιταλία στη βόρεια Αλβανία.

Η υπό έγκριση νομοθεσία περιλαμβάνει επίσης αυστηρούς περιορισμούς στη χρήση κινητών τηλεφώνων εντός των κλειστών κέντρων κράτησης παράτυπων μεταναστών, απαγορεύοντας τη λήψη φωτογραφιών και βίντεο.