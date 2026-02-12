ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Με Ντράγκι και Λέτα στο τραπέζι, η ΕΕ αναζητά σχέδιο ανάκαμψης απέναντι σε ΗΠΑ και Κίνα
Ειδήσεις
11:03 - 12 Φεβ 2026

Με Ντράγκι και Λέτα στο τραπέζι, η ΕΕ αναζητά σχέδιο ανάκαμψης απέναντι σε ΗΠΑ και Κίνα

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Οι ηγέτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης αναμένεται να έχουν ειλικρινείς και ουσιαστικές συζητήσεις την Πέμπτη στο κάστρο Άλντεν Μπίεζεν του 16ου αιώνα, στο ανατολικό Βέλγιο, με στόχο την αντιμετώπιση της υποτονικής οικονομικής ανάπτυξης της Ένωσης και τη διασφάλιση ότι δεν θα μείνει πίσω έναντι των Ηνωμένων Πολιτειών και της Κίνας, ούτε θα βρεθεί σε μειονεκτική θέση εξαιτίας των παγκόσμιων εμπορικών περιορισμών και δασμών.

Σύμφωνα με το Reuters, η ΕΕ βρίσκεται αντιμέτωπη με αυξανόμενες πιέσεις, μεταξύ άλλων από τα εμπορικά εμπόδια της εποχής Τραμπ και τους κινεζικούς περιορισμούς στις εξαγωγές κρίσιμων ορυκτών, την ώρα που χρειάζεται περισσότερους πόρους για να χρηματοδοτήσει την αποανθρακοποίηση, τον ψηφιακό μετασχηματισμό και την ενίσχυση της άμυνάς της απέναντι στη Ρωσία.

Η οικονομική ανάπτυξη της ΕΕ υστερεί σταθερά έναντι των ΗΠΑ και της Κίνας, ενώ η παραγωγικότητα και η καινοτομία – συμπεριλαμβανομένων τομέων όπως η τεχνητή νοημοσύνη – παραμένουν χαμηλότερες σε σύγκριση με τους παγκόσμιους ανταγωνιστές.

Ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Αντόνιο Κόστα, θα φιλοξενήσει την άτυπη σύνοδο, προσκαλώντας τους πρώην πρωθυπουργούς της Ιταλίας, Μάριο Ντράγκι και Ενρίκο Λέτα, συγγραφείς σημαντικών εκθέσεων του 2024 για την ανταγωνιστικότητα της ΕΕ και την ενιαία αγορά, να καταθέσουν τις απόψεις τους.

Η έκθεση Ντράγκι έχει εξελιχθεί σε οδικό χάρτη δράσης, ωστόσο μόλις το 15% των προτάσεών της έχει υλοποιηθεί πλήρως, ενώ περίπου οι μισές βρίσκονται σε φάση μερικής εφαρμογής ή εξέλιξης, σύμφωνα με το think tank European Policy Innovation Council.

Στο επίκεντρο της συνόδου θα βρεθούν η διαφοροποίηση του εμπορίου της ΕΕ και η απλοποίηση των κανονισμών, που συχνά επικρίνονται από τις επιχειρήσεις ως υπερβολικά πολύπλοκοι.

Η εμβάθυνση της ενιαίας αγοράς αποτελεί επίσης βασική προτεραιότητα. Ο Ενρίκο Λέτα κάλεσε τους ηγέτες να δεσμευθούν για την ολοκλήρωση της – ακόμη κατακερματισμένης – ενιαίας αγοράς έως το 2028.

«Πιστεύω ότι αυτός είναι ο μόνος τρόπος να απαντήσουμε στον Τραμπ και στις εξωτερικές πιέσεις που δέχεται η Ευρωπαϊκή Ένωση από την Κίνα, τη Ρωσία και τις Ηνωμένες Πολιτείες με διαφορετικούς τρόπους», δήλωσε στο Reuters.

Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, υπογράμμισε την ανάγκη για σαφές χρονοδιάγραμμα στην επόμενη σύνοδο κορυφής τον Μάρτιο, επισημαίνοντας ότι οι ηγέτες πρέπει να δεσμευθούν σε αποφασιστικά βήματα.

Την παραμονή της συνόδου, περίπου 900 εταιρείες υπέγραψαν διακήρυξη ζητώντας τολμηρή και άμεση δράση, τονίζοντας ότι «παρότι η κατάσταση είναι κρίσιμη, το αποτέλεσμα δεν είναι προδιαγεγραμμένο».

Ο Αντρέα Ρέντα, διευθυντής έρευνας στο think tank CEPS, ανέφερε ότι η Ευρώπη εξακολουθεί να διαθέτει τις δεξιότητες, τα κεφάλαια, τις καινοτόμες νεοφυείς επιχειρήσεις και την ποιότητα ζωής που απαιτούνται για την προσέλκυση κορυφαίων ταλέντων.

Τόνισε, ωστόσο, ότι η πρόκληση για την Ευρώπη είναι να κατευθύνει τη χρηματοδότηση σε τομείς αριστείας αντί να διαχέει τους πόρους σε ολόκληρη την Ένωση χωρίς στρατηγική στόχευση, καθώς και να προχωρήσει σε βαθύτερη ενοποίηση των κεφαλαιαγορών, ώστε να παραμείνει ανταγωνιστική απέναντι στην Κίνα και τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Κέρδη στις Ευρωαγορές – Στο επίκεντρο τα εταιρικά αποτελέσματα
Χρηματιστήρια

Κέρδη στις Ευρωαγορές – Στο επίκεντρο τα εταιρικά αποτελέσματα

Η οικονομία του Ηνωμένου Βασιλείου κατέγραψε ανάπτυξη 0,1% στο τέταρτο τρίμηνο
Ειδήσεις

Η οικονομία του Ηνωμένου Βασιλείου κατέγραψε ανάπτυξη 0,1% στο τέταρτο τρίμηνο

Σε άλλο... σύμπαν Μερτς και Μακρόν - Τι σημαίνει αυτό για την Ευρώπη
Ειδήσεις

Σε άλλο... σύμπαν Μερτς και Μακρόν - Τι σημαίνει αυτό για την Ευρώπη

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Μερτς: Χαιρέτισε τον ευρωπαϊκό συμβιβασμό για την εφαρμογή της δασμολογικής συμφωνίας με τις ΗΠΑ
Ειδήσεις

Μερτς: Χαιρέτισε τον ευρωπαϊκό συμβιβασμό για την εφαρμογή της δασμολογικής συμφωνίας με τις ΗΠΑ

NY Times: Σχέδιο ΗΠΑ και Ισραήλ για αλλαγή καθεστώτος στο Ιράν με «εκλεκτό» τον Αχμαντινετζάντ
Ειδήσεις

NY Times: Σχέδιο ΗΠΑ και Ισραήλ για αλλαγή καθεστώτος στο Ιράν με «εκλεκτό» τον Αχμαντινετζάντ

Φον Ντερ Λάιεν: Προσωρινή συμφωνία ΕΕ–ΗΠΑ για τους δασμούς, με «ρήτρα ασφαλείας» απέναντι στον Τραμπ
Ειδήσεις

Φον Ντερ Λάιεν: Προσωρινή συμφωνία ΕΕ–ΗΠΑ για τους δασμούς, με «ρήτρα ασφαλείας» απέναντι στον Τραμπ

Ρωσία και Κίνα ανασχεδιάζουν τον ενεργειακό χάρτη εν μέσω πολέμου με το Ιράν
Ειδήσεις

Ρωσία και Κίνα ανασχεδιάζουν τον ενεργειακό χάρτη εν μέσω πολέμου με το Ιράν

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Πολιτική
20/05/2026 - 12:37

Κατρίνης για απομάκρυνση συστοιχιών Patriot: Η κυβέρνηση να διατηρήσει το απαραίτητο επίπεδο εθνικής σοβαρότητας

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
20/05/2026 - 12:35

ΕΛΣΤΑΤ: Άλμα 27,4% στον τζίρο της βιομηχανίας τον Μάρτιο

Πολιτική
20/05/2026 - 12:30

ΠΑΣΟΚ για εξεταστική υποκλοπών: Τρέιλερ μιας ακόμη προαναγγελθείσας θεσμικής εκτροπής

Ναυτιλία
20/05/2026 - 12:22

ΕΛΣΤΑΤ: Ετήσια αύξηση 1,6% στη δύναμη του ελληνικού εμπορικού στόλου το Μάρτιο

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
20/05/2026 - 12:17

Νέο αυστηρό πλαίσιο για τις ΑΠΕ: Ζώνες απαγόρευσης και όρια στην ενεργειακή ανάπτυξη

Ειδήσεις
20/05/2026 - 12:11

Guardian: Η Βρετανία χαλαρώνει τις κυρώσεις στο ρωσικό πετρέλαιο εν μέσω της εντεινόμενης ενεργειακής κρίσης

Ειδήσεις
20/05/2026 - 12:03

Τουρκικό σχέδιο-μαμούθ προς ΝΑΤΟ: Αγωγός καυσίμων $1,2 δισ. ως «ασπίδα» απέναντι στο Ορμούζ

Πολιτική
20/05/2026 - 12:00

Εμφύλιος στον ΣΥΡΙΖΑ με φόντο το κόμμα Τσίπρα – Το παρασκήνιο και τα ανοιχτά ερωτήματα

ΤΥΧΕΡΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ
20/05/2026 - 11:52

Ποιο είναι το απόλυτο φαγητό του καλοκαιριού; Η Allwyn βρέθηκε στο Athens Street Food Festival και βρήκε την απάντηση

Πολιτική
20/05/2026 - 11:46

Μητσοτάκης σε Τασούλα: Σε ένα χρόνο οι εκλογές

Πολιτική
20/05/2026 - 11:46

Ανδρουλάκης κατά Δεμίρη και Τζαβέλλα: Δεν θα συγκαλυφθεί η υπόθεση των υποκλοπών

Πολιτική
20/05/2026 - 11:46

Παπασταύρου: Στο νέο πλαίσιο ανάπτυξης των ΑΠΕ θα υπάρχουν πλέον όρια και οριζόντιες απαγορεύσεις

Πολιτική
20/05/2026 - 11:37

Νίκος Παπανδρέου: Η Τουρκία χτίστηκε πάνω σε εκτελέσεις και διωγμούς

Ειδήσεις
20/05/2026 - 11:33

Μερτς: Χαιρέτισε τον ευρωπαϊκό συμβιβασμό για την εφαρμογή της δασμολογικής συμφωνίας με τις ΗΠΑ

Ειδήσεις
20/05/2026 - 11:27

Τζαβέλλας προς Βουλή: Η κλήση μου στην Επιτροπή Θεσμών προσκρούει στη διάκριση των εξουσιών

Ειδήσεις
20/05/2026 - 11:17

NY Times: Σχέδιο ΗΠΑ και Ισραήλ για αλλαγή καθεστώτος στο Ιράν με «εκλεκτό» τον Αχμαντινετζάντ

Ειδήσεις
20/05/2026 - 11:16

Φον Ντερ Λάιεν: Προσωρινή συμφωνία ΕΕ–ΗΠΑ για τους δασμούς, με «ρήτρα ασφαλείας» απέναντι στον Τραμπ

Ειδήσεις
20/05/2026 - 10:54

ΕΣΑμεΑ: Η ισότιμη πρόσβαση στις παραλίες δεν είναι πολυτέλεια αλλά θεμελιώδες ανθρώπινο δικαίωμα

Αναλύσεις
20/05/2026 - 10:50

Πιέσεις σε ΧΑ και διεθνείς αγορές από ομόλογα, ενέργεια και γεωπολιτικό ρίσκο

Επιχειρήσεις
20/05/2026 - 10:47

Ο Όμιλος ΒΙΑΝΕΞ συμμετείχε δυναμικά στο Rebrain Greece στο Λονδίνο

Χρηματιστήρια
20/05/2026 - 10:39

Σε αναζήτηση κατεύθυνσης οι ευρωαγορές με τον πληθωρισμό και τα ομόλογα στο επίκεντρο

Ναυτιλία
20/05/2026 - 10:38

Diana Shipping – Genco: Η μάχη για τον έλεγχο περνά στις μετοχές

Ειδήσεις
20/05/2026 - 10:32

Ανάσα για τον πληθωρισμό στη Βρετανία, αλλά ο κίνδυνος νέας έκρηξης τιμών παραμένει

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
20/05/2026 - 10:23

Energean: Ολική επαναφορά της παραγωγής πάνω από τις 150 χιλιάδες βαρέλια ισοδυνάμου πετρελαίου ημερησίως

Ειδήσεις
20/05/2026 - 10:15

«Μυστήριο» παραμένει η οσμή στην Αττική: Δεν οφειλόταν σε αέριο ή μεθάνιο - Τα επικρατέστερα σενάρια

Ειδήσεις
20/05/2026 - 10:11

Ρωσία και Κίνα ανασχεδιάζουν τον ενεργειακό χάρτη εν μέσω πολέμου με το Ιράν

Σχόλια Αγοράς
20/05/2026 - 10:06

Συμμετοχή ισχυρότατων διεθνών fund (CVC, Blackrock, Blackstone, QIA) στην ΑΜΚ της ΔΕΗ

Χρηματιστήριο
20/05/2026 - 10:02

XA: Ρευστοποιήσεις και αναζήτηση στήριξης στις 2201 μονάδες - Ανοικτό το ενδεχόμενο άμεσης ανοδικής αντίδρασης

Ειδήσεις
20/05/2026 - 09:51

Συνάντηση Μητσοτάκη με τον CEO της Euroleague ενόψει του Final 4 της Αθήνας

Ανεμοδείκτης
20/05/2026 - 09:50

Ο Τσίπρας... πίσω από τη διαγραφή Πολάκη

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ