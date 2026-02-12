Κέρδη στις Ευρωαγορές – Στο επίκεντρο τα εταιρικά αποτελέσματα
Χρηματιστήρια
10:56 - 12 Φεβ 2026

Κέρδη στις Ευρωαγορές – Στο επίκεντρο τα εταιρικά αποτελέσματα

Reporter.gr Newsroom
Οι ευρωπαϊκές μετοχές άνοιξαν υψηλότερα την Πέμπτη (12/2), καθώς οι επενδυτές αναμένουν ένα ακόμη μεγάλο κύμα ανακοινώσεων εταιρικών αποτελεσμάτων.

Σε αυτό το πλαίσιο, ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx 600 καταγράφει 0,35%, με τους περισσότερους κλάδους να κινούνται ανοδικά.

Την ίδια στιγμή, ο γερμανικός DAX κινείται ανοδικά κατά 0,82% στις 25.088,95 μονάδες, ο βρετανικός FTSE 100 αυξάνεται κατά 0,21% στις 10.492,65 μονάδες και ο γαλλικός CAC 40 ενισχύεται κατά 0,91% στις 8.388,61 μονάδες.δους και τα μεγάλα χρηματιστήρια να κινούνται σε θετικό έδαφος.

Στην ευρωπαϊκή περιφέρεια, ο ισπανικός IBEX σημειώνει άνοδο 0,51% στις 18.139,39 μονάδες, ο ιταλικός MIB ενισχύεται κατά 0,62% στις 46.800,50 μονάδες και ο πορτογαλικός PSI υποχωρεί ελαφρώς κατά 0,02% στις 9.072,45 μονάδες.

Το θετικό άνοιγμα των ευρωπαϊκών αγορών ακολουθεί το μικτό κλείσιμο της Τετάρτης, καθώς οι επενδυτές αξιολογούσαν ένα ακόμη κύμα εταιρικών αποτελεσμάτων.

Η σημερινή ημέρα είναι επίσης ιδιαίτερα «πλούσια» σε ανακοινώσεις, με εταιρείες όπως οι Siemens, L’Oréal, Anheuser-Busch InBev, British American Tobacco, Mercedes-Benz Group, Adyen και Deutsche Börse να δημοσιοποιούν τα αποτελέσματά τους. Στο μέτωπο των μακροοικονομικών στοιχείων, αναμένονται τα στοιχεία για το ΑΕΠ του Ηνωμένου Βασιλείου για το τέταρτο τρίμηνο, καθώς και τα δεδομένα για τη βιομηχανική παραγωγή.

