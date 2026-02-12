Δημοσκόπηση Reuters: Αμετάβλητα τα επιτόκια της ΕΚΤ όλο το 2026 βλέπουν οι αναλυτές
15:32 - 12 Φεβ 2026

Reporter.gr Newsroom
Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα θα κρατήσει αμετάβλητα τα επιτόκια τουλάχιστον μέχρι το τέλος του έτους, σύμφωνα με δημοσκόπηση του Reuters. 

Ο πληθωρισμός επιβράδυνε στο 1,7% τον Ιανουάριο, χαμηλό 16 μηνών, οδηγώντας κάποια στελέχη της τράπεζας να προειδοποιήσουν για το ενδεχόμενο υπερβολικής κάμψης του πληθωρισμού και να σημειώνουν ότι η ΕΚΤ θα πρέπει να είναι έτοιμη να αναλάβει δράση. Την ίδια στιγμή, η οικονομία παραμένει ανθεκτική.

Οι οικονομολόγοι σε δημοσκόπηση του Reuters την περίοδο 9-12 Φεβρουαρίου εκτίμησαν ότι τα επιτόκια θα μείνουν αμετάβλητα, με σταθερή ανάπτυξη και τον πληθωρισμό κοντά στον στόχο.

Η ΕΚΤ κράτησε σταθερή την πολιτική της για πέμπτη διαδοχική συνεδρίαση την προηγούμενη εβδομάδα και αναμένεται να συνεχίσει να κάνει το ίδιο και στις επόμενες συνεδριάσεις της μέχρι το 2027, σύμφωνα με τους 66 από τους 74 αναλυτές στη δημοσκόπηση.

"Η ΕΚΤ βρίσκεται σήμερα σε μια σχεδόν τέλεια κατάσταση για μια κεντρική τράπεζα... είναι επίσης ξεκάθαρο για τους επόμενους έξι μήνες ότι η ΕΚΤ είτε θα μείνει στο 2% [επιτόκιο στη διευκόλυνση αποδοχής καταθέσεων] ή θα μειώσει", δήλωσε ο Claus Vistesen, επικεφαλής οικονομολόγος για τη ζώνη του ευρώ της Pantheon Macroeconomics.

Η οικονομία της Ευρωζώνης, η οποία επεκτάθηκε κατά 0,3% το τελευταίο τρίμηνο του 2025, αναμένεται να αναπτυχθεί με παρόμοιο ρυθμό όλο το 2026, με μια μικρή ενίσχυση της ανάπτυξης αργότερα φέτος.

Σύμφωνα με τις προβλέψεις θα αναπτυχθεί 1,2% το 2026 και 1,4% το 2027 μετά από άνοδο 1,5% το προηγούμενο έτος, ένα outlook που έχει παραμείνει σταθερό από τον περασμένο Αύγουστο.

Ο πληθωρισμός αναμένεται να διαμορφωθεί στο 1,7% αυτό το τρίμηνο, να αυξηθεί στο 1,9% το επόμενο τρίμηνο και να συνεχίσει να κινείται σε αυτό το επίπεδο το υπόλοιπο 2026, σύμφωνα με την έρευνα. Αναμένεται να διαμορφωθεί στο 1,8% αυτό το έτος και 2,0% το επόμενο.

"Το βασικό σενάριο προβλέπει ότι η εγχώρια ανθεκτικότητα θα υπερισχύσει των εξωτερικών πιέσεων και η ΕΚΤ θα είναι σε θέση να μείνει σταθερή στα επιτόκια. Αλλά είναι επίσης λογικό να πούμε ότι η αβεβαιότητα γύρω από την πορεία της νομισματικής πολιτικής είναι υψηλή", αναφέρουν οι οικονομολόγοι της Deutsche Bank.

Ορισμένοι επισημαίνουν ότι ένα πιο ισχυρό ευρώ θα μπορούσε να ενισχύσει τις αποπληθωριστικές πιέσεις. Αλλά σε όρους αγοραστικής δύναμης, το νόμισμα δεν δίνει ακόμα λόγους ανησυχίας. Μετά από πτώση περίπου 1,6% από την πρόσφατη κορυφή πάνω από το 1,20 το ευρώ αναμένεται να ανακτήσει αυτές τις απώλειες τα επόμενα χρόνια, σύμφωνα με ξεχωριστή έρευνα τους Reuters.

Τελευταία τροποποίηση στις 12/02/2026 - 15:32
