Χρηματιστήρια
19:12 - 12 Φεβ 2026

Πτωτικό κλείσιμο για τις ευρωαγορές με πιέσεις σε αυτοκινητοβιοχημανία και τεχνολογία

Οι ευρωπαϊκές μετοχές έκλεισαν χαμηλότερα την Πέμπτη (12/2), καθώς οι επενδυτές αξιολόγησαν μια ακόμη μεγάλη σειρά εταιρικών αποτελεσμάτων.

Σε αυτό το πλαίσιο, ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx 600 έκλεισε με πτώση 0,61% στις 617,81 μονάδες, με τους διάφορους κλάδους και τις μεγάλες αγορές να κινούνται ανομοιογενώς.

Πιο συγκεκριμένα, ο γερμανικός DAX υποχώρησε ελαφρώς κατά 0,11% στις 24,827.83 μονάδες, ενώ και ο βρετανικός FTSE έκλεισε αποδυναμωμένος κατά 0,66% στις 10,403.45 μονάδες. Στον αντίποδα, ο γαλλικός CAC ενισχύθηκε κατά 0,33% στις 8,340.56 μονάδες.

Όσον αφορά τους περιφερειακούς δείκτες, ο ισπανικός IBEX υποχώρησε 0,82% στις 17,896.90 μονάδες, ενώ πτώση κατέγραψε και ο ιταλικός MIB κατά 0,55% στις 46,255.50 μονάδες.

Στο πεδίο των μετοχών τώρα, οι μετοχές του τεχνολογικού κολοσσού Siemens ενισχύθηκαν κατά 0,3% μετά την αναβάθμιση της πρόβλεψης για τα βασικά κέρδη ανά μετοχή από τα καθαρά έσοδα, σε εύρος 10,7 έως 11 ευρώ για το οικονομικό έτος 2026, από το προηγούμενο εύρος 10,4 έως 11 ευρώ.

«Είναι ένας πολύ δυναμικός τομέας», δήλωσε ο διευθύνων σύμβουλος της Siemens, Ρόλαντ Μπους, στο CNBC κατά την εκπομπή “Europe Early Edition”, αναφερόμενος στις επενδύσεις σε τεχνητή νοημοσύνη (AI) και κέντρα δεδομένων. «Πιστεύουμε ότι ο αντίκτυπος στον πραγματικό κόσμο – δηλαδή στη βιομηχανική παραγωγή, στον σχεδιασμό προϊόντων ή στις επιχειρησιακές λειτουργίες μέσω της AI – θα έρθει ταχύτερα από ό,τι περιμέναμε».

Οι μετοχές του γαλλικού οίκου πολυτελείας Hermès αυξήθηκαν κατά 2,8% μετά την ανακοίνωση αύξησης εσόδων 9,8% για το τέταρτο τρίμηνο, με ώθηση από τις ισχυρές πωλήσεις στις ΗΠΑ και την Ιαπωνία, ενώ τα λειτουργικά κέρδη ανήλθαν σε 6,6 δισεκατομμύρια ευρώ (7,8 δισεκατομμύρια δολάρια), υπερβαίνοντας τις εκτιμήσεις. Αντίθετα, άλλες εταιρείες πολυτελείας, όπως η LVMH, κινήθηκαν οριακά κάτω από το μηδέν, η Kering (ιδιοκτήτρια της Gucci) υποχώρησε κατά 0,1% και η Richemont κατά 0,03%.

Αντίθετα, η ολλανδική fintech Adyen κατέγραψε πτώση 20% παρά την αύξηση 17% στα καθαρά της έσοδα. Η Magnum Ice Cream Company σημείωσε πτώση 18%, καθώς η θυγατρική της Unilever που είναι εισηγμένη στο Άμστερνταμ ανακοίνωσε μείωση 48% στα ετήσια κέρδη της.

Οι μετοχές της Mercedes-Benz Group υποχώρησαν κατά 2%. Τα αποτελέσματα της γερμανικής αυτοκινητοβιομηχανίας έδειξαν ότι τα λειτουργικά κέρδη του 2025 μειώθηκαν κατά 57%, λόγω του ανταγωνισμού στην Κίνα και των παγκόσμιων δασμών.

Στον αντίποδα, οι μετοχές της εισηγμένης στο Λονδίνο Schroders εκτοξεύθηκαν κατά 28,5% μετά την ανακοίνωση ότι η αμερικανική επενδυτική εταιρεία Nuveen θα αποκτήσει τον μεγαλύτερο ανεξάρτητο διαχειριστή περιουσιακών στοιχείων του Ηνωμένου Βασιλείου για 9,9 δισεκατομμύρια λίρες (13,5 δισεκατομμύρια δολάρια), δημιουργώντας έναν από τους μεγαλύτερους διαχειριστές κεφαλαίων παγκοσμίως με περίπου 2,5 τρισ. δολάρια σε περιουσιακά στοιχεία. Παράλληλα, η Deutsche Boerse, που ανακοίνωσε επίσης αποτελέσματα την Πέμπτη, σημείωσε άνοδο σχεδόν 3% μετά την ανακοίνωση αγοράς του 20% της ISS STOXX από την General Atlantic έναντι 1,3 δισεκατομμυρίου δολαρίων.

Η ημέρα ήταν έντονη και για άλλες εταιρείες που ανακοίνωσαν αποτελέσματα, όπως η L’Oreal, η Anheuser-Busch Inbev και η British American Tobacco. Στον τομέα των οικονομικών στοιχείων, αναμένονται οι εκτιμήσεις για το ΑΕΠ και την βιομηχανική παραγωγή του Ηνωμένου Βασιλείου για το τέταρτο τρίμηνο.

