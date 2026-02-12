Γαλλία: Ο Μπρουνό Ρεταϊγιό θέτει υποψηφιότητα για την προεδρία του 2027

Ο αντιπρόεδρος των Ρεπουμπλικάνων, Μπρουνό Ρεταϊγιό, πρόκειται σήμερα να ανακοινώσει επίσημα ότι θα διεκδικήσει την προεδρία της Γαλλίας στις εκλογές του 2027. Το ανακοίνωσε σε μήνυμα που έστειλε σε βουλευτές του κόμματός του, τονίζοντας ότι η απόφαση ελήφθη «κατόπιν ώριμης σκέψης» και με στόχο «να δείξει στους Γάλλους έναν νέο δρόμο, βασισμένο στην τάξη, την ευημερία και τη γαλλική υπερηφάνεια».

Ο 65χρονος Ρεταϊγιό, συντηρητικός βουλευτής και πρώην υπουργός Εσωτερικών, υπηρέτησε στο υπουργείο Εσωτερικών μεταξύ 2024-25, αρχικά στην κυβέρνηση του Μισέλ Μπαρνιέ και στη συνέχεια υπό τον Φρανσουά Μπαϊρού. Επανήλθε στο υπουργείο τον Οκτώβριο με την πρωθυπουργία του Σεμπαστιάν Λεκορνί, αλλά παραιτήθηκε σύντομα, διαφωνώντας με τις επιλογές του πρωθυπουργού.

Παρά την έντονη δραστηριότητά του στο μεταναστευτικό και την καταπολέμηση της εγκληματικότητας κατά τη διάρκεια της θητείας του, οι δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι δύσκολα θα προκριθεί στον δεύτερο γύρο, κυρίως λόγω της ισχυρής παρουσίας της Μαρίν Λεπέν και του προστατευόμενού της Ζορντάν Μπαρτελά.

Μετά την αποχώρησή του από την κυβέρνηση, ο Ρεταϊγιό ασκεί σκληρή κριτική στην εκτελεστική εξουσία, ειδικά για τις παραχωρήσεις του Λεκορνί στο Σοσιαλιστικό Κόμμα, που επέτρεψαν την ψήφιση του προϋπολογισμού του 2026 χωρίς κυβερνητική κρίση.

Η επίσημη ανακοίνωση της υποψηφιότητάς του θα γίνει απόψε μέσω των κοινωνικών δικτύων και ακολουθήσει συνέντευξη στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του TF1.