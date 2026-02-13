Νέος γύρος συνομιλιών Ρωσίας - Ουκρανίας - ΗΠΑ την ερχόμενη βδομάδα

Το Κρεμλίνο ανακοίνωσε ότι την επόμενη εβδομάδα θα πραγματοποιηθεί νέος γύρος συνομιλιών με αξιωματούχους από τις Ηνωμένες Πολιτείες και την Ουκρανία, με στόχο την επίτευξη συμφωνίας για τον τερματισμό του τετραετούς πολέμου.

Υπενθυμίζεται ότι οι δύο προηγούμενοι γύροι συνομιλιών, που διεξήχθησαν με μεσολάβηση των ΗΠΑ στο Αμπού Ντάμπι, δεν είχαν φέρει ουσιαστική πρόοδο, καθώς Ρωσία και Κίεβο παραμένουν σε σημαντική απόσταση στις θέσεις τους, κυρίως όσον αφορά τα εδαφικά ζητήματα.

Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, Ντμίτρι Πεσκόφ, δήλωσε σε δημοσιογράφους: «Υπάρχει συμφωνία ότι θα πραγματοποιηθεί πράγματι την επόμενη εβδομάδα. Θα σας ενημερώσουμε για τον τόπο και τις ημερομηνίες».

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, ασκεί πίεση από την πλευρά του για τον τερματισμό της σύγκρουσης. Σύμφωνα με δημοσίευμα των New York Times, η κυβέρνηση Τραμπ εντείνει τις πιέσεις για παραχωρήσεις από την πλευρά της Ουκρανίας, με στόχο τη λήξη του πολέμου έως τις αρχές του καλοκαιριού.

Επισημαίνεται ότι η Μόσχα ζητά εκτεταμένες εδαφικές και πολιτικές παραχωρήσεις, τις οποίες το Κίεβο απορρίπτει, θεωρώντας τις ισοδύναμες με συνθηκολόγηση. Η Ρωσία απαιτεί από την Ουκρανία την αποχώρηση από την ανατολική περιοχή του Ντονέτσκ, περίπου το ένα πέμπτο της οποίας εξακολουθεί να ελέγχεται από ουκρανικές δυνάμεις.

Από την άλλη, η Ουκρανία, απορρίπτει οποιαδήποτε μονομερή αποχώρηση και ζητά ισχυρές δυτικές εγγυήσεις ασφάλειας, ώστε να αποτραπεί νέα ρωσική επίθεση μετά από οποιαδήποτε εκεχειρία.

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ανακοίνωσε νωρίτερα μέσα στην εβδομάδα ότι αποδέχθηκε αμερικανική πρόταση για τη διεξαγωγή συνομιλιών στο Μαϊάμι την επόμενη εβδομάδα.

Η σύγκρουση έχει προκαλέσει τον θάνατο εκατοντάδων χιλιάδων στρατιωτών και δεκάδων χιλιάδων αμάχων, καθιστώντας την τη φονικότερη στην Ευρώπη από τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο.

Η Ρωσία ελέγχει περίπου το ένα πέμπτο της ουκρανικής επικράτειας, συμπεριλαμβανομένης της χερσονήσου της Κριμαίας, την οποία προσάρτησε το 2014.