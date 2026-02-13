Μητσοτάκης για ΑΑΔΕ και ΕΛΑΣ: Η «Νομιμότητα Παντού» είναι για εμάς μία διαρκής δέσμευση
13:06 - 13 Φεβ 2026

Ο Πρωθυπουργός αναφέρθηκε στην εξάρθρωση μεγάλου κυκλώματος από την ΑΑΔΕ αλλά και στις συνολικές επιτυχίες της Ελληνικής Αστυνομίας σε σημερινή ανάρτησή του σε μέσο κοινωνικής δικτύωσης.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης επισήμανε ότι η Αρχή έχει εξαρθρώσει ένα δίκτυο απάτης με εκατοντάδες «αχυρανθρώπους», οι οποίοι υπεξαίρεσαν συνολικά 43 εκατομμύρια ευρώ από το Δημόσιο και τα ασφαλιστικά ταμεία, χρήματα που θα μπορούσαν να είχαν διατεθεί για καλύτερα νοσοκομεία και σχολεία, αντί να καταλήξουν σε συμμορίες.

Παράλληλα, ο Πρωθυπουργός επαίνεσε το έργο της Ελληνικής Αστυνομίας, σημειώνοντας ότι «οι συγκεκριμένες επιτυχίες δεν είναι μεμονωμένες». Όπως τόνισε, μόνο από τον Οκτώβριο του 2024, η Διεύθυνση Οργανωμένου Εγκλήματος έχει χειριστεί 958 υποθέσεις, έχει διαλύσει 173 εγκληματικές οργανώσεις και έχει συλλάβει 3.094 δράστες, οι οποίοι πλέον βρίσκονται στα χέρια της Δικαιοσύνης.

Ακολουθεί ολόκληρη η ανάρτηση του πρωθυπουργού:

«Κι όμως, παρά τις δυσκολίες, το σύνθημα «Νομιμότητα Παντού» γίνεται πράξη στην καθημερινότητα. Από τους δρόμους των πόλεων, τις συνοικίες και τα πανεπιστήμια, μέχρι τα γήπεδα, τις καταλήψεις και την οικονομική δραστηριότητα, το μήνυμά μας είναι σαφές: η μάχη με την παραβατικότητα και την ατιμωρησία είναι συνεχής.

Ήδη, η ΑΑΔΕ εξάρθρωσε ένα δίκτυο απάτης με εκατοντάδες «αχυρανθρώπους», που υπεξαιρούσαν 43 εκατομμύρια ευρώ από το Δημόσιο και τα ασφαλιστικά ταμεία. Χρήματα που κανονικά θα μπορούσαν να δοθούν για καλύτερα νοσοκομεία και σχολεία αντί να καταλήξουν στις τσέπες συμμοριών.

Παράλληλα, η Ελληνική Αστυνομία εντόπισε μία μεγάλη εγκληματική οργάνωση που παρασκεύαζε και διακινούσε λαθραία καπνικά προϊόντα. Με δομή και λειτουργία, μάλιστα, που της επέτρεπαν να δρα στην Ελλάδα, όσο και στο εξωτερικό. Κάτι που αναδεικνύει και τη δυσκολία της αναμέτρησης με τη σύγχρονη παρανομία.

Οι επιτυχίες αυτές δεν είναι μεμονωμένες. Αρκεί να σκεφτεί κανείς ότι μόνο από τον Οκτώβριο του 2024, η Διεύθυνση Οργανωμένου Εγκλήματος έχει διαχειριστεί 958 υποθέσεις, διαλύοντας 173 οργανώσεις και συλλαμβάνοντας 3.094 δράστες οι οποίοι βρίσκονται, πλέον, στα χέρια της Δικαιοσύνης. Αλλά όχι μόνο…

Γιατί στο ίδιο διάστημα, οι φορολογικές αρχές έχουν θέσει στο μικροσκόπιο δεκάδες περιπτώσεις σοβαρής φοροδιαφυγής και λαθρεμπορίου. Με κυκλώματα που δρουν με θρασύτητα στην αγορά. Δυστυχώς, όμως, μερικές φορές ακόμη και σε επίορκους θύλακες που ακόμη διατηρούνται στο «βαθύ κράτος».

Αξίζει να υποδεχτούμε θετικά την πρόοδο που σημειώνεται, καθώς πράγματι δηλώνει ότι γίνονται σοβαρά βήματα κατά της παραβατικότητας. Επαναλαμβάνω, ωστόσο, ότι πρόκειται για μάχη η οποία απαιτεί χρόνο και συνέπεια. Αποτελώντας έναν καταλύτη ασφάλειας για τον πολίτη και κλειδί για την εμπιστοσύνη του προς την Πολιτεία.

Συνεχίζουμε, λοιπόν. Η «Νομιμότητα Παντού» είναι για εμάς μία διαρκής δέσμευση».

