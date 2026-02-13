ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
ΟΣΕ: Προκήρυξη 33 θέσεων Γενικών Διευθυντών και Διευθυντών
ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
13:02 - 13 Φεβ 2026

ΟΣΕ: Προκήρυξη 33 θέσεων Γενικών Διευθυντών και Διευθυντών

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

O νέος ΟΣΕ απευθύνει ανοιχτό κάλεσμα σε έμπειρα στελέχη από την Ελλάδα και το εξωτερικό, ενισχύοντας έμπρακτα τη στρατηγική προσέλκυσης τεχνογνωσίας και εξειδικευμένου ανθρώπινου δυναμικού. Οι θέσεις αφορούν κρίσιμους τομείς ευθύνης, όπως η Ασφάλεια και Διαλειτουργικότητα, η Λειτουργία Δικτύου, οι Μελέτες και τα Έργα, οι Οικονομικές Υπηρεσίες, η Στρατηγική και Ανάπτυξη, η Τεχνολογία και Ψηφιακή Στρατηγική, το Τροχαίο Υλικό και το Ανθρώπινο Δυναμικό.

Η Σιδηρόδρομοι Ελλάδος (ΟΣΕ), ανακοινώνει την προκήρυξη έξι θέσεων Γενικών Διευθυντών και είκοσι επτά θέσεων Διευθυντών, στο πλαίσιο της εφαρμογής του νέου θεσμικού πλαισίου και της οργανωτικής ανασυγκρότησης της Εταιρείας.

Η προκήρυξη αποτελεί μία από τις βασικές μεταρρυθμιστικές παρεμβάσεις του ν. 5220/2025 για τον νέο ΟΣΕ και σηματοδοτεί τη μετάβαση σε ένα σύγχρονο μοντέλο διοίκησης, με έμφαση στη διαφάνεια, την αξιοκρατία και τη λογοδοσία.

Οι θέσεις αφορούν κρίσιμους τομείς ευθύνης, όπως η Ασφάλεια και Διαλειτουργικότητα, η Λειτουργία Δικτύου, οι Μελέτες και τα Έργα, οι Οικονομικές Υπηρεσίες, η Στρατηγική και Ανάπτυξη, η Τεχνολογία και Ψηφιακή Στρατηγική, το Τροχαίο Υλικό, το Ανθρώπινο Δυναμικό, καθώς και εξειδικευμένες διευθύνσεις επιχειρησιακού και κανονιστικού χαρακτήρα.

Η πλήρωση των θέσεων πραγματοποιείται κατόπιν δημόσιας πρόσκλησης, μέσω ανοιχτής διαδικασίας αξιολόγησης που περιλαμβάνει έλεγχο τυπικών και ουσιαστικών προσόντων και συνεντεύξεις.

Οι συμβάσεις είναι ορισμένου χρόνου, διάρκειας τριών ετών, με δυνατότητα ισόχρονης ανανέωσης στην ίδια θέση, σε πλαίσιο που συνδέει τη θέση ευθύνης με συγκεκριμένους στόχους και μετρήσιμα αποτελέσματα.

Με την προκήρυξη αυτή, ο νέος ΟΣΕ απευθύνει ανοιχτό κάλεσμα σε έμπειρα στελέχη από την Ελλάδα και το εξωτερικό, ενισχύοντας έμπρακτα τη στρατηγική προσέλκυσης τεχνογνωσίας και εξειδικευμένου ανθρώπινου δυναμικού.

Στόχος είναι η συγκρότηση μιας ισχυρής διοικητικής ομάδας που θα υποστηρίξει τον εκσυγχρονισμό του ελληνικού σιδηροδρόμου, την πλήρη εφαρμογή των συστημάτων ασφάλειας και διαλειτουργικότητας και την υλοποίηση του επενδυτικού προγράμματος της Εταιρείας.

Η υποβολή των αιτήσεων πραγματοποιείται αποκλειστικά μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας https://apply.smartcv.co/ose/, εντός της προβλεπόμενης στην προκύρηξη προθεσμίας, και ξεκινά την Δευτέρα 16/02/2026 στις 11:00 π.μ.

Η Σιδηρόδρομοι Ελλάδος (ΟΣΕ) συνεχίζει με συνέπεια την υλοποίηση του σχεδίου μετασχηματισμού της Εταιρείας, επενδύοντας σε ανθρώπινο κεφάλαιο υψηλής ποιότητας, νέες διαδικασίες και σύγχρονη εταιρική διακυβέρνηση.

Διευθύνων Σύμβουλος της Σιδηρόδρομοι Ελλάδος (ΟΣΕ), Χρήστος Παληός, δήλωσε: «Ο νέος σιδηρόδρομος δεν χτίζεται μόνο με έργα και τεχνολογία, χτίζεται πρωτίστως με ανθρώπους. Η στελέχωση των ανώτερων διοικητικών θέσεων αποτελεί κρίσιμο βήμα για την επιχειρησιακή ενίσχυση της Εταιρείας. Αναζητούμε στελέχη με εμπειρία, διοικητική επάρκεια και ικανότητα λήψης αποφάσεων σε απαιτητικό περιβάλλον. Στόχος μας είναι να διαμορφώσουμε μια σύγχρονη και αποτελεσματική διοικητική ομάδα που θα αναλάβει να επιταχύνει την υλοποίηση των έργων, να ενισχύσει την ασφάλεια και να διασφαλίσει μια πιο αξιόπιστη και αποτελεσματική λειτουργία του σιδηροδρομικού δικτύου.».

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΟΣΕ: Προσωρινή αναστολή λειτουργίας του Οδοντωτού Καλαβρύτων λόγω κατολισθήσεων
ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ

ΟΣΕ: Προσωρινή αναστολή λειτουργίας του Οδοντωτού Καλαβρύτων λόγω κατολισθήσεων

ΟΣΕ: Αποκαταστάθηκε πλήρως η βλάβη στα καλώδια τηλεδιοίκησης – Σε εξέλιξη έρευνα για δολιοφθορά
ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ

ΟΣΕ: Αποκαταστάθηκε πλήρως η βλάβη στα καλώδια τηλεδιοίκησης – Σε εξέλιξη έρευνα για δολιοφθορά

Διακοπή δρομολογίων στις σιδηροδρομικές γραμμές Σίνδου - Θεσσαλονίκης λόγω φωτιάς σε υποσταθμό
ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ

Διακοπή δρομολογίων στις σιδηροδρομικές γραμμές Σίνδου - Θεσσαλονίκης λόγω φωτιάς σε υποσταθμό

Hellenic Train-ΟΣΕ: Έξι νέα δρομολόγια Θεσσαλονίκη–Σίνδος από 19 Νοεμβρίου
ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ

Hellenic Train-ΟΣΕ: Έξι νέα δρομολόγια Θεσσαλονίκη–Σίνδος από 19 Νοεμβρίου

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Επιχειρήσεις
23/05/2026 - 15:00

SpaceX: Επιτυχής εκτόξευση του νέου Starship μετά από μήνες δοκιμών και αναβολών

Ειδήσεις
23/05/2026 - 14:00

Fed: Ο Γουόρς ετοιμάζει «επανάσταση» στον πυρήνα του αμερικανικού χρηματοπιστωτικού συστήματος

Οικονομία
23/05/2026 - 13:32

Στουρνάρας: Στο τραπέζι νέα αύξηση επιτοκίων από την ΕΚΤ αν παραμείνουν οι πληθωριστικές πιέσεις

Ναυτιλία
23/05/2026 - 13:15

Η κρίση στο Ορμούζ «φουλάρει» τον Παναμα

Πολιτική
23/05/2026 - 13:11

Μπρα ντε φερ Αθήνας – Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας: Στο μικροσκόπιο η επίμαχη τροπολογία για τη Δικαιοσύνη

Πολιτική
23/05/2026 - 12:37

Τσουκαλάς: Η κυβέρνηση να ζητήσει συγγνώμη από τον Ανδρουλάκη για τις παρακολουθήσεις

Οικονομία
23/05/2026 - 12:00

Ασφαλιστική αγορά: Μικρή σε μέγεθος, κρίσιμη για την ανθεκτικότητα της οικονομίας

ΕΜΠΟΡΙΟ
23/05/2026 - 11:30

ΕΣΑ: Προειδοποίηση για λουκέτα λόγω των αθέμιτων πρακτικών στην αγορά

Ειδήσεις
23/05/2026 - 11:14

Αιματηρό επεισόδιο στον Πειραιά: Ένοπλος καταζητούμενος άνοιξε πυρ κατά αστυνομικών

Πολιτική
23/05/2026 - 11:00

Καρυστιανού: Στελέχη του Κινήματος είναι μόνο όσα πρόσωπα ανακοινωθούν επίσημα

Επιχειρήσεις
23/05/2026 - 10:37

Coffee Island: Επενδύσεις €6 εκατ. με αιχμή το άνοιγμα σε νέες αγορές

ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
23/05/2026 - 10:26

ΔΑΑ: Θερινή «γέφυρα» με το Τέξας – Νέο δρομολόγιο από την American Airlines

Οικονομία
23/05/2026 - 10:15

Στο «ραντάρ» της ΑΑΔΕ αδήλωτα εισοδήματα από βραχυχρόνιες μισθώσεις

Ειδήσεις
23/05/2026 - 10:03

ΗΠΑ και Ιράν κοντά σε συμφωνία για τερματισμό του πολέμου – Ποια «αγκάθια» παραμένουν

Πολιτική
23/05/2026 - 10:00

Πώς αναδιαμορφώνει το κόμμα Καρυστιανού τον «χάρτη» της αντισυστημικής ψήφου

Ειδήσεις
22/05/2026 - 23:32

Υπόθεση Κάστρο: «Κανείς δεν θα τον αγγίξει», λέει η κόρη του Ραούλ

Χρηματιστήρια
22/05/2026 - 23:23

Wall σε ράλι: Ρεκόρ για Dow και 8η συνεχόμενη ανοδική εβδομάδα για S&P 500

Ειδήσεις
22/05/2026 - 23:19

Ιράν: Βήματα προόδου στις συνομιλίες, αλλά το χάσμα παραμένει

Ειδήσεις
22/05/2026 - 23:15

Πολιτικό αδιέξοδο στη Δανία: Κατέρρευσαν και οι συνομιλίες για κεντροδεξιό συνασπισμό

Ειδήσεις
22/05/2026 - 23:11

Final Four: Ρεάλ Μαδρίτης–Ολυμπιακός στον μεγάλο τελικό της Αθήνας

Ειδήσεις
22/05/2026 - 23:05

ΥΠΠΟ: Θερμή υποστήριξη της Ελλάδος στην UNESCO για το αίτημα οριστικής επανένωσης των Γλυπτών του Παρθενώνα

Εργασιακά
22/05/2026 - 22:50

Υπουργείο Εργασίας: Ο «χάρτης» των πληρωμών από τον e-ΕΦΚΑ και τη ΔΥΠΑ έως τις 29 Μαΐου

Ειδήσεις
22/05/2026 - 22:35

ΥΠΕΞ: Επαναπατρίστηκαν οι 19 Έλληνες ακτιβιστές του Global Sumud Flotilla

ΤΡΟΦΙΜΑ & ΠΟΤΑ
22/05/2026 - 22:30

Παπαδοπούλου: Σε δημόσια διαβούλευση το μεγάλο επενδυτικό σχέδιο στον Βόλο κόστους €59,6 εκατ.

Magazino
22/05/2026 - 22:18

Τι μαθαίνει ένα παιδί όταν ο γονέας του ζητά συγνώμη

Ειδήσεις
22/05/2026 - 22:10

ΔΑΟΕ: Εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης που διέπραττε απάτες με το πρόσχημα «υπαλλήλου του ΔΕΔΔΗΕ» ή λογιστή

ΑΓΡΟΤΙΚΑ
22/05/2026 - 21:55

ΑΑΔΕ: Αναδρομική υπαγωγή αγροτών στο ειδικό καθεστώς ΦΠΑ - Οδηγίες και διευκρινίσεις

Ναυτιλία
22/05/2026 - 21:35

Μελίνα Τραυλού: Η ελληνική ναυτιλία τιμά την Πριγκίπισσα Άννα

Magazino
22/05/2026 - 21:33

LEGO: Παρουσιάζει το Minas Tirith, το μεγαλύτερο σετ του Άρχοντα των Δαχτυλιδιών όλων των εποχών

Ειδήσεις
22/05/2026 - 21:25

Γαλλία: Επίσημη υποψηφιότητα Ατάλ για το Ελιζέ το 2027

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ