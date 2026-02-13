Πεσκόφ: Προανήγγειλε νέο γύρο τριμερών συνομιλιών ΗΠΑ-Ρωσίας-Ουκρανίας στη Γενεύη στις 17-18 Φεβρουαρίου

Η Γενεύη θα φιλοξενήσει στις 17 και 18 Φεβρουαρίου τον επόμενο γύρο διαπραγματεύσεων σε τριμερές επίπεδο μεταξύ της Ρωσίας, των Ηνωμένων Πολιτειών και της Ουκρανίας, όπως ανακοίνωσε ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, Ντμίτρι Πεσκόφ.

«Ο επόμενος γύρος διαπραγματεύσεων θα πραγματοποιηθεί σε τριμερές επίπεδο στη Γενεύη», δήλωσε ο Πεσκόφ, χωρίς να αποκαλύψει περαιτέρω λεπτομέρειες για την ατζέντα.

Τη ρωσική αντιπροσωπεία θα ηγηθεί ο σύμβουλος του Ρώσου προέδρου, Βλαντιμίρ Μεντίνσκι, επιβεβαιώνοντας τη σημαντικότητα της συμμετοχής υψηλόβαθμων αξιωματούχων.

Υπενθυμίζεται ότι στα τέλη Ιανουαρίου και στις αρχές Φεβρουαρίου είχαν ήδη πραγματοποιηθεί κεκλεισμένων των θυρών συνομιλίες της Ομάδας Εργασίας για την Ασφάλεια, με συμμετοχή εκπροσώπων από τη Μόσχα, το Κίεβο και την Ουάσινγκτον, στο Αμπού Ντάμπι, σηματοδοτώντας μια πρώτη προετοιμασία για τις τριμερείς διαβουλεύσεις στη Γενεύη.