Τζέσε Τζάκσον: Πέθανε ο αιδεσιμότατος και πολιτικός ακτιβιστής

Σε ηλικία 84 ετών έφυγε από τη ζωή ο αμερικανός αγωνιστής των ανθρωπίνων δικαιωμάτων Τζέσε Τζάκσον, δύο φορές υποψήφιος για το χρίσμα των Democratic Party στις προεδρικές εκλογές των ΗΠΑ.

Βαπτιστής ιερέας, που μεγάλωσε στον φυλετικά διαχωρισμένο Νότο, αναδείχθηκε σε μία από τις πιο εμβληματικές μορφές του κινήματος για τα πολιτικά δικαιώματα, ως στενός συνεργάτης και πολιτικός κληρονόμος του Μάρτιν Λούθερ Κινγκ Jr..

Το τελευταίο διάστημα νοσηλευόταν σε σοβαρή κατάσταση στο Σικάγο, καθώς τα τελευταία δέκα χρόνια έδινε μάχη με τη σπάνια νευροεκφυλιστική νόσο PSP (Προϊούσα Υπερπυρηνική Παράλυση), μια προοδευτική πάθηση του εγκεφάλου με συμπτώματα που μοιάζουν με εκείνα της νόσου Πάρκινσον, αλλά εξελίσσονται ταχύτερα.

Ο Τζάκσον υπήρξε ιδρυτική φυσιογνωμία και ηγέτης της οργάνωσης Rainbow PUSH Coalition, συνεχίζοντας από τη δεκαετία του 1960 τον αγώνα για τα δικαιώματα των Αφροαμερικανών και άλλων μειονοτήτων. Διεκδίκησε το προεδρικό χρίσμα το 1984 και το 1988, γράφοντας ιστορία ως ένας από τους πρώτους Αφροαμερικανούς με σοβαρή υποψηφιότητα για τον Λευκό Οίκο.

Παρέμεινε μέχρι τέλους σύμβολο του κινήματος για την ισότητα, έχοντας βρεθεί στο πλευρό του Μάρτιν Λούθερ Κινγκ ακόμη και τη στιγμή της δολοφονίας του, το 1968, στο Μέμφις του Τενεσί.

Τον θάνατό του Τζάκσον ανακοίνωσε η οικογένειά του. «Ο πατέρας μας ήταν ένας ηγέτης που υπηρέτησε – όχι μόνο την οικογένειά μας, αλλά και τους καταπιεσμένους, τους άφωνους και τους παραμελημένους σε όλο τον κόσμο. Η ακλόνητη πίστη του στη δικαιοσύνη, την ισότητα και την αγάπη ενθάρρυνε εκατομμύρια ανθρώπους και σας ζητάμε να τιμήσετε τη μνήμη του συνεχίζοντας τον αγώνα για τις αξίες με τις οποίες έζησε», ανέφερε η σχετική ανακοίνωση.