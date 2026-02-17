ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Τραμπ: Ο Τζέσε Τζάκσον ήταν μία δύναμη της φύσης – Τον έχω βοηθήσει πολλές φορές
Ειδήσεις
17:53 - 17 Φεβ 2026

Τραμπ: Ο Τζέσε Τζάκσον ήταν μία δύναμη της φύσης – Τον έχω βοηθήσει πολλές φορές

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Ως «καλό άνθρωπο» χαρακτήρισε ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, τον Τζέσε Τζάκσον· εμβληματική μορφή της Αμερικής για τα πολιτικά δικαιώματα, που έφυγε από τη ζωή σήμερα (17/2) σε ηλικία 84 ετών.  

Ο Τραμπ έκανε λόγο για «δύναμη της φύσης» σε ανάρτησή του στο δίκτυό του Truth Social και, μεταξύ άλλων, έγραψε: «Ήταν ένας καλός άνθρωπος, μεγάλη προσωπικότητα, κότσια, ‘της πιάτσας’» και «αγαπούσε αληθινά τους ανθρώπους».

«Ο Τζέσε θα μας λείψει», συμπλήρωσε.

Φυσικά, δεν παρέλειψε να αναφερθεί και στη βοήθεια που είχε προσφέρει ο ίδιος στον Τζάκσον, ανταποκρινόμενος σε αιτήματά του, τονίζοντας, δε, πως άλλοι Πρόεδροι στη θέση του δεν το έπραξαν και αφήνοντας αιχμές ότι ο Ομπάμα του χρωστάει σε μεγάλο βαθμό την εκλογή του, αλλά δεν του το αναγνώρισε ποτέ.

Ακολουθεί η πλήρης ανάρτηση του Τραμπ

«Ο αιδεσιμότατος Τζέσε Τζάκσον πέθανε σε ηλικία 84 ετών. Τον γνώριζα καλά, πολύ πριν γίνω Πρόεδρος. Ήταν καλός άνθρωπος, με έντονη προσωπικότητα, αποφασιστικότητα και «ένστικτο του δρόμου». Ήταν ιδιαίτερα εξωστρεφής — κάποιος που αγαπούσε πραγματικά τους ανθρώπους!

Παρά το γεγονός ότι ψευδώς και συστηματικά με αποκαλούν Ρατσιστή οι Απατεώνες και οι Παράφρονες της Ριζοσπαστικής Αριστεράς, όλοι Δημοκρατικοί, ήταν πάντοτε χαρά μου να βοηθώ τον Τζέσε στην πορεία του. Του παρείχα γραφειακό χώρο για τον ίδιο και τον οργανισμό του Rainbow Coalition, επί χρόνια, στο Trump Building, στη διεύθυνση 40 Wall Street· ανταποκρίθηκα στο αίτημά του για βοήθεια στην προώθηση και υπογραφή της ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΝΙΚΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, όταν κανένας άλλος Πρόεδρος δεν θα το επιχειρούσε καν· προώθησα και εξασφάλισα μόνος μου μακροπρόθεσμη χρηματοδότηση για τα Ιστορικά Μαύρα Κολέγια και Πανεπιστήμια (HBCUs), κάτι που ο Τζέσι εκτιμούσε ιδιαίτερα, αλλά που άλλοι Πρόεδροι δεν έκαναν· ανταποκρίθηκα στη στήριξή του για τις Ζώνες Ευκαιρίας (Opportunity Zones), το πιο επιτυχημένο πακέτο οικονομικής ανάπτυξης που έχει εγκριθεί μέχρι σήμερα για μαύρους επιχειρηματίες και επιχειρηματίες, και πολλά ακόμη.

Ο Τζέσε ήταν μια δύναμη της φύσης, όπως λίγοι πριν από αυτόν. Είχε συμβάλει σημαντικά στην εκλογή, χωρίς να λάβει αναγνώριση ή εύσημα, του Μπαράκ Χουσεΐν Ομπάμα, ενός ανθρώπου που ο Τζέσε δεν μπορούσε να αντέξει. Αγαπούσε βαθιά την οικογένειά του και σε εκείνους στέλνω τα ειλικρινή μου συλλυπητήρια. Ο Τζέσε θα μας λείψει!

Πρόεδρος ΝΤΟΝΑΛΝΤ ΤΖ. ΤΡΑΜΠ»

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Τραμπ: Να μην βιαστούμε για συμφωνία, εξαρτάται αποκλειστικά από εμένα
Ειδήσεις

Τραμπ: Να μην βιαστούμε για συμφωνία, εξαρτάται αποκλειστικά από εμένα

Για το Ισραήλ και τον Κόλπο, ο κίνδυνος είναι ένα αποθρασυμένο Ιράν μετά την αποχώρηση των Αμερικανών
Ειδήσεις

Για το Ισραήλ και τον Κόλπο, ο κίνδυνος είναι ένα αποθρασυμένο Ιράν μετά την αποχώρηση των Αμερικανών

Τραμπ: Στο τελικό στάδιο η συμφωνία με το Ιράν - Τα Στενά του Ορμούζ θα ανοίξουν
Ειδήσεις

Τραμπ: Στο τελικό στάδιο η συμφωνία με το Ιράν - Τα Στενά του Ορμούζ θα ανοίξουν

Ο Τραμπ αντιμέτωπος με τον κίνδυνο στρατηγικής ήττας στον πόλεμο με το Ιράν
Ειδήσεις

Ο Τραμπ αντιμέτωπος με τον κίνδυνο στρατηγικής ήττας στον πόλεμο με το Ιράν

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ειδήσεις
24/05/2026 - 20:10

Κύπρος - Βουλευτικές εκλογές: ΔΗΣΥ, ΑΚΕΛ στις πρώτες θέσεις - Τρίτο το ακροδεξιό ΕΛΑΜ

Ναυτιλία
24/05/2026 - 19:50

Ορμούζ: Τα πλοία παίρνουν θέση για να αρχίσει ξανά η ροή πετρελαίου - Οι προβλέψεις για τις τιμές

Ειδήσεις
24/05/2026 - 17:45

Τραμπ: Να μην βιαστούμε για συμφωνία, εξαρτάται αποκλειστικά από εμένα

Πολιτική
24/05/2026 - 16:46

ΠΑΣΟΚ: Η προσπάθεια συγκάλυψης του σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ συνεχίζεται και στην Ευρώπη

Ειδήσεις
24/05/2026 - 16:05

Για το Ισραήλ και τον Κόλπο, ο κίνδυνος είναι ένα αποθρασυμένο Ιράν μετά την αποχώρηση των Αμερικανών

Πολιτική
24/05/2026 - 15:46

Ο Τεμπονέρας παραιτήθηκε από τον ΣΥΡΙΖΑ και συντάσσεται με τον Τσίπρα

Ειδήσεις
24/05/2026 - 14:55

Ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή δοκιμάζει τις φιλοδοξίες του Κόλπου να γίνει κόμβος τεχνητής νοημοσύνης

Πολιτική
24/05/2026 - 14:46

Θεοδωρικάκος: Για πρώτη φορά Ελληνίδα στο τιμόνι του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Διαπίστευσης

Ειδήσεις
24/05/2026 - 14:22

Πλακιάς: Ο Γιωτόπουλος έκανε και 24 χρόνια φυλακή, Καραμανλής και Τριαντόπουλος ούτε μία!

Ειδήσεις
24/05/2026 - 14:11

Πανελλαδικές εξετάσεις 2026: Δωρεάν γραμμή 1550 για ψυχολογική υποστήριξη των υποψηφίων

Πολιτική
24/05/2026 - 13:54

Τσουκαλάς: H χώρα μπορεί να χάσει κονδύλια για βρεφονηπιακούς σταθμούς και κοινωνικές δομές

Τεχνολογία
24/05/2026 - 13:32

Εκτεταμένη ρομποτοποίηση σε παραγωγή και καθημερινότητα τα προσεχή δέκα χρόνια

Πολιτική
24/05/2026 - 12:59

«Μανιφέστο» Ανδρουλάκη για την πολιτική αλλαγή: «Μαζί βάζουμε τέλος στον κατήφορο»

Ακίνητα
24/05/2026 - 12:34

Αντίδραση ΠΟΜΙΔΑ για τον «ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΕΝΦΙΑ» και το 27ετές Ενοικιοστάσιο στα ακίνητα

Πολιτική
24/05/2026 - 11:08

ΠΑΣΟΚ: Ο Μητσοτάκης «θυμώνει» με την ακρίβεια, αλλά δεν κάνει τίποτα

Χρηματιστήρια
24/05/2026 - 10:54

Οι μετοχές κάνουν πάρτι σαν να είναι το 1999, ενώ οι Αμερικανοί δεν έχουν υπάρξει ποτέ τόσο απαισιόδοξοι

Το σκίτσο του ΚΥΡ
24/05/2026 - 10:43

Κρατικά μυστικά

Πολιτική
24/05/2026 - 10:05

Μητσοτάκης: Παράταση του «Σπίτι μου ΙΙ» μέχρι τον Αύγουστο

Πολιτική
24/05/2026 - 09:54

Κόμμα Τσίπρα: Μπλε για την πατρίδα, κόκκινο για τους αγώνες

Ειδήσεις
24/05/2026 - 09:47

Τουρκικές αντιδράσεις για την αποφυλάκιση Γιωτόπουλου

Ειδήσεις
24/05/2026 - 00:04

Τραμπ: Στο τελικό στάδιο η συμφωνία με το Ιράν - Τα Στενά του Ορμούζ θα ανοίξουν

Υγεία
23/05/2026 - 22:00

Τι είναι το Mental Load και γιατί κουράζει περισσότερο απ’ όσο φαίνεται

Ναυτιλία
23/05/2026 - 22:00

Επιστρέφει ο Πήτερ Γεωργιόπουλος στα VLCC με επένδυση έως $1,25 δισ.

Ναυτιλία
23/05/2026 - 21:54

Ισραηλινή αντιπροσωπεία στον ΟΛΠ με φόντο λιμάνια, ναυπηγεία και IMEC

Ειδήσεις
23/05/2026 - 21:00

Απαγόρευση εισόδου σε γαλλικό έδαφος στον Ισραηλινό υπουργό Μπεν-Γκβιρ

Ειδήσεις
23/05/2026 - 20:03

Ο Τραμπ αντιμέτωπος με τον κίνδυνο στρατηγικής ήττας στον πόλεμο με το Ιράν

Πολιτική
23/05/2026 - 19:30

Γεωργιάδης: Περιφερειακή ανάπτυξη χωρίς υγεία δεν υφίσταται

Ειδήσεις
23/05/2026 - 18:50

Ρεπουμπλικανική «ανταρσία» κατά Τραμπ για το ταμείο των $1,8 δισ.

Ειδήσεις
23/05/2026 - 18:06

FT: Προς δίμηνη παράταση εκεχειρίας ΗΠΑ και Ιράν – Διαπραγματεύσεις για τα πυρηνικά

Ειδήσεις
23/05/2026 - 18:00

Reuters: Γιατί η Κούβα δεν θα γίνει «Βενεζουέλα 2.0» παρά την πίεση Τραμπ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ