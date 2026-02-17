Τραμπ: Ο Τζέσε Τζάκσον ήταν μία δύναμη της φύσης – Τον έχω βοηθήσει πολλές φορές

Ως «καλό άνθρωπο» χαρακτήρισε ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, τον Τζέσε Τζάκσον· εμβληματική μορφή της Αμερικής για τα πολιτικά δικαιώματα, που έφυγε από τη ζωή σήμερα (17/2) σε ηλικία 84 ετών.

Ο Τραμπ έκανε λόγο για «δύναμη της φύσης» σε ανάρτησή του στο δίκτυό του Truth Social και, μεταξύ άλλων, έγραψε: «Ήταν ένας καλός άνθρωπος, μεγάλη προσωπικότητα, κότσια, ‘της πιάτσας’» και «αγαπούσε αληθινά τους ανθρώπους».

«Ο Τζέσε θα μας λείψει», συμπλήρωσε.

Φυσικά, δεν παρέλειψε να αναφερθεί και στη βοήθεια που είχε προσφέρει ο ίδιος στον Τζάκσον, ανταποκρινόμενος σε αιτήματά του, τονίζοντας, δε, πως άλλοι Πρόεδροι στη θέση του δεν το έπραξαν και αφήνοντας αιχμές ότι ο Ομπάμα του χρωστάει σε μεγάλο βαθμό την εκλογή του, αλλά δεν του το αναγνώρισε ποτέ.

Ακολουθεί η πλήρης ανάρτηση του Τραμπ

«Ο αιδεσιμότατος Τζέσε Τζάκσον πέθανε σε ηλικία 84 ετών. Τον γνώριζα καλά, πολύ πριν γίνω Πρόεδρος. Ήταν καλός άνθρωπος, με έντονη προσωπικότητα, αποφασιστικότητα και «ένστικτο του δρόμου». Ήταν ιδιαίτερα εξωστρεφής — κάποιος που αγαπούσε πραγματικά τους ανθρώπους!

Παρά το γεγονός ότι ψευδώς και συστηματικά με αποκαλούν Ρατσιστή οι Απατεώνες και οι Παράφρονες της Ριζοσπαστικής Αριστεράς, όλοι Δημοκρατικοί, ήταν πάντοτε χαρά μου να βοηθώ τον Τζέσε στην πορεία του. Του παρείχα γραφειακό χώρο για τον ίδιο και τον οργανισμό του Rainbow Coalition, επί χρόνια, στο Trump Building, στη διεύθυνση 40 Wall Street· ανταποκρίθηκα στο αίτημά του για βοήθεια στην προώθηση και υπογραφή της ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΝΙΚΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, όταν κανένας άλλος Πρόεδρος δεν θα το επιχειρούσε καν· προώθησα και εξασφάλισα μόνος μου μακροπρόθεσμη χρηματοδότηση για τα Ιστορικά Μαύρα Κολέγια και Πανεπιστήμια (HBCUs), κάτι που ο Τζέσι εκτιμούσε ιδιαίτερα, αλλά που άλλοι Πρόεδροι δεν έκαναν· ανταποκρίθηκα στη στήριξή του για τις Ζώνες Ευκαιρίας (Opportunity Zones), το πιο επιτυχημένο πακέτο οικονομικής ανάπτυξης που έχει εγκριθεί μέχρι σήμερα για μαύρους επιχειρηματίες και επιχειρηματίες, και πολλά ακόμη.

Ο Τζέσε ήταν μια δύναμη της φύσης, όπως λίγοι πριν από αυτόν. Είχε συμβάλει σημαντικά στην εκλογή, χωρίς να λάβει αναγνώριση ή εύσημα, του Μπαράκ Χουσεΐν Ομπάμα, ενός ανθρώπου που ο Τζέσε δεν μπορούσε να αντέξει. Αγαπούσε βαθιά την οικογένειά του και σε εκείνους στέλνω τα ειλικρινή μου συλλυπητήρια. Ο Τζέσε θα μας λείψει!

Πρόεδρος ΝΤΟΝΑΛΝΤ ΤΖ. ΤΡΑΜΠ»