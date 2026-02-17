Γαλλία: Ποινικοποιεί τα προϊόντα με «προγραμματισμένη ημερομηνία λήξης»

Η Γαλλία έκανε ένα σημαντικό βήμα για την προστασία των καταναλωτών και του περιβάλλοντος, ποινικοποιώντας την προγραμματισμένη απαξίωση προϊόντων (planned obsolescence), δηλαδή τη στρατηγική κατά την οποία τα προϊόντα σχεδιάζονται σκόπιμα για να χαλάνε ή να ξεπεραστούν μετά από συγκεκριμένο χρόνο, ώστε να αναγκάζεται ο καταναλωτής να αγοράσει καινούριο.

Με τη νέα νομοθετική ρύθμιση, οι εταιρείες που μειώνουν εσκεμμένα τη διάρκεια ζωής των προϊόντων τους αντιμετωπίζουν αυστηρές κυρώσεις: ποινή φυλάκισης έως δύο έτη και πρόστιμο 300.000 ευρώ, ενώ σε σοβαρές παραβάσεις το πρόστιμο μπορεί να φτάσει έως το 5% του μέσου ετήσιου κύκλου εργασιών της εταιρείας. Η πρωτοβουλία αυτή εντάσσεται στο ευρύτερο πλαίσιο προστασίας του «δικαιώματος στην επισκευή» και στην ενίσχυση της βιωσιμότητας των προϊόντων.

Η ποινικοποίηση αφορά όχι μόνο τα φυσικά ελαττώματα ή την κατασκευή με υλικά μειωμένης αντοχής, αλλά και τις ψηφιακές πρακτικές, όπως ενημερώσεις λογισμικού που επιβραδύνουν παλαιότερες συσκευές ή περιορίζουν τις δυνατότητές τους, ωθώντας ουσιαστικά τον χρήστη σε αντικατάσταση. Η δημόσια συζήτηση για τις ψηφιακές παρεμβάσεις κορυφώθηκε την περίοδο 2017–2018, μετά το σκάνδαλο με τις επιβραδύνσεις iPhone λόγω διαχείρισης μπαταρίας από την Apple («battery-gate»), θέτοντας το ερώτημα πότε μια παρέμβαση αποτελεί βελτίωση και πότε στρατηγική εμπορικής πίεσης.

Κεντρικό στοιχείο της γαλλικής στρατηγικής αποτελεί ο δείκτης επισκευασιμότητας (repairability index), ο οποίος εφαρμόζεται από το 2021 και αξιολογεί προϊόντα όπως κινητά τηλέφωνα, φορητούς υπολογιστές και πλυντήρια ως προς τη δυνατότητα επισκευής τους. Η αξιολόγηση αυτή παρέχει στους καταναλωτές σαφή ενημέρωση πριν από την αγορά και ενθαρρύνει τους κατασκευαστές να προσφέρουν ανθεκτικά προϊόντα με διαθέσιμα ανταλλακτικά και υποστήριξη λογισμικού σε βάθος χρόνου.

Η πρωτοβουλία της Γαλλίας εναρμονίζεται με τις ευρωπαϊκές πολιτικές για οικολογικό σχεδιασμό και κυκλική οικονομία, προωθώντας ένα μοντέλο που αντικαθιστά την παραδοσιακή «παράγω–καταναλώνω–απορρίπτω» προσέγγιση με ένα σύστημα βασισμένο στην ανθεκτικότητα, την επαναχρησιμοποίηση και την επισκευή. Η Ευρώπη αντιμετωπίζει κάθε χρόνο εκατομμύρια τόνους ηλεκτρονικών αποβλήτων με σημαντικό περιβαλλοντικό κόστος, και η γαλλική πρωτοβουλία φιλοδοξεί να μειώσει αυτό το αποτύπωμα.

Η απόδειξη πρόθεσης αποτελεί νομικά σύνθετο ζήτημα, καθώς απαιτείται τεκμηρίωση ότι η εταιρεία ενήργησε σκόπιμα. Παρ’ όλα αυτά, η ρύθμιση στέλνει ένα ισχυρό μήνυμα στις επιχειρήσεις να επανεξετάσουν τις στρατηγικές σχεδιασμού και υποστήριξης των προϊόντων τους με γνώμονα τη διαφάνεια και τη βιωσιμότητα.

Η Γαλλία φιλοδοξεί να θέσει ένα διεθνές πρότυπο: κανένα προϊόν δεν μπορεί πλέον να φέρει «κρυφή ημερομηνία λήξης». Στην εποχή της ταχύτατης τεχνολογικής εξέλιξης και των σύντομων καταναλωτικών κύκλων, η καινοτομία δεν μπορεί να στηρίζεται στη σπατάλη.

Η μάχη κατά της προγραμματισμένης απαξίωσης αφορά όχι μόνο την προστασία των καταναλωτών, αλλά και τον τρόπο με τον οποίο η κοινωνία παράγει, καταναλώνει και διαχειρίζεται τους φυσικούς πόρους για το μέλλον.