Politico: Έως 15 δισεκατομμύρια το κόστος καύσωνα για τη γαλλική οικονομία

Το ιστορικά θερμό καλοκαίρι της Γαλλίας αναμένεται να κοστίσει στη χώρα 10 έως 15 δισεκατομμύρια ευρώ - ποσό που αντιστοιχεί σε έως και 0,5% του γαλλικού ΑΕΠ - σύμφωνα με εκτίμηση που παρουσίασε η υπουργός Οικολογικής Μετάβασης της χώρας, Μονίκ Μπαρμπέ.

Σύμφωνα με όσα μεταδίδει το POLITICO, η Μπαρμπέ δήλωσε ότι η προκαταρκτική εκτίμηση, την οποία συνέστησε να αντιμετωπίζεται «με μεγάλη επιφύλαξη», βασίστηκε σε προβολή του κόστους που συνδέεται με τις υψηλές θερμοκρασίες και το οποίο έχει καταγράψει τα προηγούμενα χρόνια η επίσημη στατιστική υπηρεσία της Γαλλίας, Insee.

Παράλληλα, πρόσθεσε ότι το ποσό ενδέχεται να αυξηθεί, καθώς οι θερμοκρασίες παραμένουν πολύ υψηλότερες από τα εποχικά φυσιολογικά επίπεδα σε πολλές περιοχές της Γαλλίας. Το 85% της χώρας βρισκόταν επίσης υπό προειδοποιήσεις για ξηρασία στα μέσα Ιουλίου.

Η Μπαρμπέ ανέφερε ότι οι πρόσφατες δασικές πυρκαγιές και η μείωση της αγροτικής παραγωγής αποτελούν τα μεγαλύτερα εκτιμώμενα κόστη και προειδοποίησε ότι αυτά θα συνεχίσουν να αυξάνονται στο μέλλον, εάν οι κυβερνήσεις δεν εφαρμόσουν πολιτικές για τον περιορισμό των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής.

Επισημαίνεται ότι ο καύσωνας του Αυγούστου του 2003 στη Γαλλία, ο οποίος μέχρι το φετινό καλοκαίρι ήταν ο θερμότερος που είχε καταγραφεί ποτέ στη χώρα, οδήγησε σε μείωση κατά 22% της παραγωγής δημητριακών και σε πτώση κατά 9% της παραγωγής κρασιού, σύμφωνα με τη γαλλική στατιστική υπηρεσία.

Έκθεση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ) του 2025 διαπίστωσε ότι οι περιοχές που επλήγησαν από κύματα καύσωνα και ξηρασίες είχαν αμφότερες αισθητές επιπτώσεις στην οικονομική παραγωγή της Ευρώπης.