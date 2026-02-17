Κύπρος – Χρυσά διαβατήρια: Αθωωτική απόφαση για πρώην πρόεδρο της Βουλής και βουλευτή

Αθώους έκρινε το Μόνιμο Κακουργιοδικείο Λευκωσίας τον πρώην πρόεδρο της Βουλής Δημήτρη Συλλούρη και τον πρώην βουλευτή και επιχειρηματία Χριστάκη Τζιοβάνη, στην πολύκροτη υπόθεση που συνδέθηκε με το αποκαλούμενο σκάνδαλο των «χρυσών διαβατηρίων» και το αποκαλυπτικό ρεπορτάζ του Al Jazeera.

Η απόφαση, που ελήφθη κατά πλειοψηφία και εκτείνεται σε 180 σελίδες, ανακοινώθηκε λίγο μετά τις 10 το πρωί, σε μια ασφυκτικά γεμάτη δικαστική αίθουσα, παρουσία συγγενών, συνεργατών και φίλων των δύο κατηγορουμένων.

Οι δύο πρώην αξιωματούχοι αντιμετώπιζαν κατηγορίες για συνωμοσία προς καταδολίευση της Δημοκρατίας και για επηρεασμό δημόσιου λειτουργού, κατά παράβαση της νομοθεσίας που κυρώνει τη Σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης για την Ποινικοποίηση της Διαφθοράς. Ωστόσο, το τριμελές δικαστήριο έκρινε ότι η κατηγορούσα αρχή δεν κατάφερε να αποδείξει πρόθεση διάπραξης αδικήματος ούτε εμπλοκή των κατηγορουμένων σε απάτη.

Υπενθυμίζεται ότι ο Δημήτρης Συλλούρης είχε παραιτηθεί από την προεδρία της Βουλής το 2020, μετά τη δημοσιοποίηση κρυφά καταγεγραμμένου βίντεο από το Al Jazeera, στο οποίο εμφανιζόταν μαζί με τον Χριστάκη Τζιοβάνη να συζητούν τρόπους διευκόλυνσης δήθεν επενδυτή με ποινικό μητρώο για την απόκτηση κυπριακού διαβατηρίου. Το συγκεκριμένο οπτικοακουστικό υλικό δεν αποτέλεσε μέρος της δικαστικής διαδικασίας.

Μετά την ανακοίνωση της απόφασης, ο κ. Συλλούρης δήλωσε στους δημοσιογράφους έξω από το δικαστήριο: «Ήμουν και παραμένω καθαρός». Υποστήριξε ακόμη ότι η διαφθορά και η διαπλοκή δεν αποδεικνύονται μέσω «φτιαγμένων ή μονταρισμένων εικόνων», αλλά μέσα από τον έλεγχο του πλούτου που αποκτάται από παράνομες πράξεις. Όπως ανέφερε, δεν διαθέτει περιουσιακά στοιχεία που να συνδέονται με παράνομο όφελος, επισημαίνοντας ότι «το εργαλείο για την καταπολέμηση της διαφθοράς είναι ο έλεγχος του πλούτου».

Το πρόγραμμα πολιτογραφήσεων επενδυτών, βάσει του οποίου εκδόθηκαν περισσότερα από 7.000 διαβατήρια την περίοδο 2007–2020, καταργήθηκε στη συνέχεια από τις αρχές. Το σχέδιο είχε προσελκύσει σημαντικό ενδιαφέρον, κυρίως από Ρώσους και Κινέζους επενδυτές.

Παράλληλα, δημόσια έρευνα που ακολούθησε κατέληξε στο συμπέρασμα ότι πολλές εγκρίσεις πολιτογραφήσεων δόθηκαν μέσω διαδικασιών με ελλιπή εποπτεία, ενώ είχαν αγνοηθεί προειδοποιήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με τη λειτουργία του προγράμματος, ενισχύοντας τις εντυπώσεις περί συστημικών φαινομένων διαφθοράς.