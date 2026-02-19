Πούτιν: Απαράδεκτο το αμερικανικό εμπάργκο καυσίμων στην Κούβα

Σύμφωνα με το CNBC, κατά τη διάρκεια συνάντησης στο Κρεμλίνο με τον Κουβανό υπουργό Εξωτερικών Μπρούνο Ροντρίγκες Παγρίγια, ο Πούτιν επανέλαβε τη μακρόχρονη υποστήριξη της Ρωσίας προς την Κούβα και επαίνεσε τη σταθερότητα των σχέσεων των δύο χωρών.

«Βρισκόμαστε σε μία ιδιαίτερη περίοδο με νέες κυρώσεις», είπε ο Πούτιν, προσθέτοντας ότι η Ρωσία “δεν αποδέχεται τίποτε τέτοιο”.

Τόνισε επίσης ότι η Μόσχα πάντα στήριζε τους Κουβανούς στον αγώνα τους για ανεξαρτησία και το δικαίωμά τους να επιλέγουν τον δικό τους δρόμο ανάπτυξης.

Παράλληλα, ο Ρώσος υπουργός Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ κάλεσε τις ΗΠΑ να αποφύγουν έναν πλήρη θαλάσσιο αποκλεισμό της Κούβας και να επιδιώξουν διπλωματικές λύσεις, αντί να επιβάλλουν οικονομικές πίεσεις.

Η δήλωση αυτή γίνεται ενώ η Κούβα αντιμετωπίζει σοβαρές ελλείψεις καυσίμων και διακοπές ρεύματος, εν μέρει λόγω των αμερικανικών απειλών για επιβολή δασμών σε χώρες που προμηθεύουν το νησί με πετρέλαιο, και της διακοπής αποστολών από άλλα κράτη.