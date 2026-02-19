Εγκλωβισμένο στη ζώνη των $66.000 το Bitcoin – Στα «κόκκινα» και τα alts
14:52 - 19 Φεβ 2026

Υπό πίεση παραμένει η αγορά κρυπτονομισμάτων, με το Βitcoin και τα περισσότερα μεγάλα ψηφιακά περιουσιακά στοιχεία να καταγράφουν νέες απώλειες, ενώ την ίδια ώρα σημαντικές εξελίξεις σε επίπεδο υποδομών αναδιαμορφώνουν το τοπίο των layer-2 δικτύων.

Παρότι ο δείκτης CoinDesk 20 (CD20) εμφανίζεται σχεδόν αμετάβλητος από τα μεσάνυχτα, έχει υποχωρήσει κατά 2% σε διάστημα 24 ωρών, γεγονός που αντικατοπτρίζει τη γενικευμένη αδυναμία της αγοράς. Όλα τα μέλη του δείκτη κινούνται πτωτικά, με μοναδική εξαίρεση το Βitcoin, το οποίο καταγράφει οριακά κέρδη μικρότερα του 0,1%.

Ωστόσο, η συνολική εικόνα για το Βitcoin παραμένει αρνητική. Οι πιέσεις που ξεκίνησαν από την αρχή της εργάσιμης εβδομάδας συνεχίστηκαν και το τελευταίο 24ωρο, με την τιμή να υποχωρεί κάτω από τα 66.000 δολάρια — για πρώτη φορά από την περασμένη Παρασκευή — πριν ανακάμψει ελαφρώς και διαμορφωθεί πέριξ των 66.670 δολάριων. Σε ημερήσια βάση, το Bitcoin καταγράφει απώλειες γύρω στο 1,22%.

Υπενθυμίζεται ότι στις 6 Φεβρουαρίου το Βitcoin είχε διολισθήσει σε χαμηλό 15 μηνών στα 60.000 δολάρια, για να ανακάμψει έως τα 72.000 δολάρια. Έκτοτε, όμως, δεν κατάφερε να διατηρήσει ανοδική δυναμική, συναντώντας επανειλημμένα ισχυρές αντιστάσεις στη ζώνη των 71.000–72.000 δολαρίων, με πιο πρόσφατη απόρριψη το περασμένο Σαββατοκύριακο.

Σήμερα, μετά τις νέες απώλειες, η κεφαλαιοποίησή του έχει υποχωρήσει κάτω στα 1,33 τρισ. δολάρια, ενώ η κυριαρχία του έναντι των altcoins κινείται κάτω από το 56,5%.

Την ίδια στιγμή, αρνητικές είναι και οι ροές στα διαπραγματεύσιμα αμοιβαία κεφάλαια (ETFs).

Τα spot Βitcoin ETFs κατέγραψαν καθαρές εκροές 133 εκατ. δολαρίων την Τετάρτη (18/2), για δεύτερη συνεχόμενη συνεδρίαση, ενώ και τα spot ETFs του Ethereum εμφάνισαν καθαρές εκροές.

Εν τω μεταξύ, το μεσημέρι της Πέμπτης (19/2), το Ethereum έχει χάσει εκ νέου τη στήριξη των 2.000 δολαρίων και υποχωρεί κατά 0,38% στα 1.954,88 δολάρια.

Στα υπόλοιπα μεγάλα altcoins, το XRP υποχωρεί κατά 3,88% στο 1,41 δολάριο, το Solana σημειώνει απώλειες 2,29% στα 81,12 δολάρια και το ΒΝΒ κινείται στο -1,57% αγγίζοντας τα 605,87 δολάρια.

Πτώση κοντά στο 4% καταγράφει το Cardano που πέφτει στο 0,2426 δολάριο και το Dogecoin υποχωρεί κατά 2,60% στο 0,09779 δολάριο.

Το Monero κινείται επίσης στα «κόκκινα» με απώλειες 1,30% στα 334,67 δολάρια, το Litecoin χάνει 2,69% στα 52,47 δολάρια και το Shiba Inu υποχωρεί κατά 3,95% στο 0,000006213 δολάριο.

Συνολικά, η κεφαλαιοποίηση της αγοράς κρυπτονομισμάτων έχει μειωθεί κατά ακόμη 50 δισ. δολάρια σε ημερήσια βάση, στα 2,37 τρισ. δολάρια.

Αλλαγές στο οικοσύστημα των layer-2 δικτύων

Την ίδια ώρα, στο παρασκήνιο καταγράφονται σημαντικές εξελίξεις στο οικοσύστημα των layer-2 δικτύων.

Η Coinbase ανακοίνωσε ότι το δίκτυό της Base θα απομακρυνθεί από το OP Stack — το ανοιχτού κώδικα πλαίσιο rollup που έχει αναπτύξει η Optimism και στο οποίο βασιζόταν έως σήμερα. Το OP Stack επιτρέπει σε αλυσίδες όπως το Base και το Unichain να λειτουργούν ως χαμηλού κόστους layer-2 λύσεις, ασφαλισμένες από το Ethereum και πλήρως συμβατές με την Ethereum Virtual Machine (EVM), στο πλαίσιο του οράματος της Superchain της Optimism.

Η Base σχεδιάζει πλέον να ενοποιήσει την ανάπτυξη σε μια αυτοδιαχειριζόμενη βάση κώδικα, αποκτώντας μεγαλύτερο έλεγχο στις αναβαθμίσεις, την τεχνική κατεύθυνση και τον οδικό της χάρτη. Η εξέλιξη αυτή ενδέχεται να έχει ουσιαστικές επιπτώσεις για την Optimism, καθώς η Base συνεισέφερε ιστορικά πάνω από το 90% των εσόδων της Superchain που κατευθύνονταν στο Optimism Collective. Μετά την ανακοίνωση, το token OP κατέγραψε πτώση 24%.

Σε θετικότερο κλίμα, η ether.fi γνωστοποίησε ότι θα μεταφέρει το προϊόν Cash στο OP Mainnet της Optimism, φέρνοντας περίπου 70.000 ενεργές κάρτες, 300.000 λογαριασμούς και εκατομμύρια δολάρια σε συνολική κλειδωμένη αξία. Η μη θεματοφυλακτική κάρτα επιτρέπει πληρωμές με ETH, BTC και stablecoins σε περισσότερους από 100 εκατ. εμπόρους Visa, προσφέρει 3% cashback σε κρυπτονόμισμα και διαχειρίζεται ημερήσιο όγκο συναλλαγών περίπου 2 εκατ. δολαρίων.

Παράλληλα, το testnet της Robinhood κατέγραψε 4 εκατ. συναλλαγές μέσα στην πρώτη εβδομάδα λειτουργίας του, σύμφωνα με τον διευθύνοντα σύμβουλο Vlad Tenev. Το Robinhood Chain, που βασίζεται στο Arbitrum, στοχεύει στην υποστήριξη tokenized πραγματικών περιουσιακών στοιχείων και ενός ευρύτερου φάσματος χρηματοοικονομικών υπηρεσιών on-chain, ενισχύοντας τη στρατηγική στροφή της εταιρείας προς τις blockchain υποδομές.

Σε μακροοικονομικό επίπεδο, τα πρακτικά της τελευταίας συνεδρίασης της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ έδειξαν αυξανόμενη απόκλιση μεταξύ των αξιωματούχων ως προς την πορεία των επιτοκίων.

Αρκετοί τάχθηκαν υπέρ μιας παύσης στις περαιτέρω μειώσεις, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο επανέναρξης της νομισματικής χαλάρωσης αργότερα μέσα στο έτος, μόνο εφόσον ο πληθωρισμός συνεχίσει να αποκλιμακώνεται.

