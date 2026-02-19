Ελλάδα και Παγκόσμιος Οργανισμός Τουρισμού σε Τροχιά Στρατηγικής Συμμαχίας: Ηχηρό Μήνυμα από τη Μαδρίτη
15:33 - 19 Φεβ 2026

Reporter.gr Newsroom
Στο επίκεντρο των παγκόσμιων τουριστικών εξελίξεων βρέθηκε η Μαδρίτη, όπου η Υπουργός Τουρισμού Όλγα Κεφαλογιάννη και η νέα Γενική Γραμματέας του UN Tourism, Shaikha Al Nowais, σφράγισαν μια νέα εποχή στενής συνεργασίας. Η συνάντηση κορυφής στην έδρα του Οργανισμού, η οποία έγινε κατόπιν επίσημης πρόσκλησης της Γενικής Γραμματέως, επικεντρώθηκε στην περαιτέρω εμβάθυνση της στρατηγικής σχέσης της Ελλάδας με τον Παγκόσμιο Οργανισμό.  

Κατά τη διάρκεια των συνομιλιών, ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στη βιώσιμη ανάπτυξη του τουρισμού, στην ενίσχυση της ανθεκτικότητας των προορισμών, στην εκπαίδευση και ανάπτυξη δεξιοτήτων, στις επενδύσεις στον τουριστικό τομέα, καθώς και στη διασύνδεση τουρισμού και πολιτισμού, με προοπτική την περαιτέρω ενίσχυση της συνεργασίας με την UNESCO.

Στην τοποθέτησή της, η Υπουργός ανέδειξε τη σημασία της ενίσχυσης της συνεργασίας των κρατών-μελών με τον Οργανισμό, επισημαίνοντας τον κομβικό του ρόλο στον συντονισμό πολιτικών και στην παραγωγή και ανταλλαγή τεχνογνωσίας σε κρίσιμους τομείς της τουριστικής ανάπτυξης. Υπογράμμισε δε ότι η τεχνογνωσία αυτή οφείλει να είναι άμεσα αξιοποιήσιμη και από αναδυόμενους τουριστικούς προορισμούς.

Ιδιαίτερη βαρύτητα αποδόθηκε στην αναβάθμιση της τουριστικής εκπαίδευσης και στην ανάπτυξη σύγχρονων δεξιοτήτων, καθώς και στην προώθηση του ψηφιακού μετασχηματισμού, ως βασικών πυλώνων της μακροπρόθεσμης ανταγωνιστικότητας του κλάδου. Η Υπουργός παρουσίασε βέλτιστες πρακτικές της Ελλάδας στον τομέα της ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης των πολιτών, ιδίως των νεότερων ηλικιακών ομάδων, σε ζητήματα τουριστικής συνείδησης και προστασίας της πολιτιστικής κληρονομιάς.

Στο πεδίο της διασύνδεσης τουρισμού και πολιτισμού, προτάθηκε και συμφωνήθηκε η Ελλάδα να φιλοξενήσει, σε συνδιοργάνωση με τον UN Tourism και την UNESCO, κατά το πρώτο εξάμηνο του 2027, διεθνή εκδήλωση με θέμα «Πολιτισμός και Τουρισμός».

Παράλληλα, παρουσιάστηκε ολοκληρωμένη ελληνική πρόταση για την ενίσχυση του πολιτιστικού τουρισμού, η οποία μπορεί να αποτελέσει πρότυπο για τα κράτη-μέλη και να συμβάλει ουσιαστικά στην υλοποίηση της αποστολής του Οργανισμού, «αντικατοπτρίζοντας την κοινή μας δέσμευση να αναβαθμίσουμε τον πολιτιστικό τουρισμό και να διασφαλίσουμε ότι η κληρονομιά μας θα συνεχίσει να εμπνέει και να συνδέει ανθρώπους σε όλο τον κόσμο».

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε και στην πρόταση συνεργασίας για την αποτίμηση των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής σε παράκτιους και νησιωτικούς προορισμούς. Το έργο στοχεύει στην υποστήριξη του σχεδιασμού πρόληψης κινδύνων και στην ενίσχυση της ετοιμότητας έναντι φυσικών καταστροφών — τομέας στρατηγικής σημασίας για τη Μεσόγειο. Προβλέπεται ο προσδιορισμός δεικτών βιωσιμότητας, η εκτίμηση κινδύνων, η ανάλυση θερμικής ανθεκτικότητας, καθώς και η ανάπτυξη προγραμμάτων κατάρτισης και εργαλείων διαχείρισης κινδύνου στον τουρισμό.

Στο πλαίσιο αυτό, συμφωνήθηκε η ανανέωση του Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ του Οργανισμού και της Ελλάδας για τη σύσταση Μεσογειακού Παρατηρητηρίου Επιπτώσεων του Τουρισμού σε Παράκτιες, Θαλάσσιες και Νησιωτικές Περιοχές (Mediterranean Coastal and Maritime Tourism Observatory), υπό την προϋπόθεση της ενεργού εμπλοκής και του ιδιωτικού τομέα, όπως υπογράμμισε η Υπουργός. Στόχος είναι η υπογραφή του ανανεωμένου Μνημονίου έως το προσεχές καλοκαίρι, με προοπτική τα επίσημα εγκαίνια του Παρατηρητηρίου να πραγματοποιηθούν το φθινόπωρο του 2026.

Επιπλέον, εξετάστηκαν οι δυνατότητες συνεργασίας μεταξύ του Innovation Hub του UN Tourism και του ελληνικού επιταχυντή του κλάδου φιλοξενίας CapsuleT Travel & Hospitality Accelerator, πρωτοβουλίας του Ξενοδοχειακού Επιμελητηρίου Ελλάδος, με στόχο την ενίσχυση της καινοτομίας, τη στήριξη νεοφυών επιχειρήσεων και την επιτάχυνση της ψηφιακής και πράσινης μετάβασης του τουριστικού οικοσυστήματος.

Τέλος, συζητήθηκαν ζητήματα που αφορούν στη δημιουργία και επέκταση υποδομών με έμφαση στην προσβασιμότητα. Η Υπουργός επισήμανε ότι η Ελλάδα έχει ήδη υλοποιήσει με επιτυχία ειδικό πρόγραμμα, αξιοποιώντας πόρους του Σχεδίου Ανάκαμψης, με στόχο τη βελτίωση της προσβασιμότητας σε σημαντικό αριθμό ελληνικών παραλιών.

