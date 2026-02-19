Σουηδία: Νέο πακέτο στρατιωτικής βοήθειας €1,2 δισ. προς την Ουκρανία

Η Σουηδία ανακοίνωσε ένα νέο πακέτο στρατιωτικής βοήθειας προς την Ουκρανία, ύψους 12,9 δισ. κορονών (1,21 δισ. ευρώ), το οποίο περιλαμβάνει συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας, μη επανδρωμένα αεροσκάφη (drones) και πυραύλους μεγάλου βεληνεκούς.

Το συγκεκριμένο πακέτο, που αποτελεί μέρος της στρατιωτικής στήριξης ύψους 40 δισ. κορονών προς την Ουκρανία για το 2026, ανεβάζει το συνολικό ύψος της στρατιωτικής βοήθειας της Σουηδίας προς τη χώρα από την εισβολή της Ρωσίας το 2022 στα 103 δισ. σουηδικές κορόνες (9,6 δισ. ευρώ), όπως δήλωσε ο υπουργός Άμυνας Παλ Γιόνσον σε συνέντευξη Τύπου.