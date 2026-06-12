Η ΕΕ ανοίγει τον δρόμο για την ένταξη της Ουκρανίας και της Μολδαβίας

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Ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Αντόνιο Κόστα, και η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, γνωστοποίησαν μέσω αναρτήσεών τους στην πλατφόρμα X ότι τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατέληξαν σε συμφωνία για το άνοιγμα του πρώτου διαπραγματευτικού κεφαλαίου στις ενταξιακές διαδικασίες της Ουκρανία και της Μολδαβία.

Η απόφαση αναμένεται να τεθεί προς συζήτηση στην επερχόμενη Διακυβερνητική Διάσκεψη, ανοίγοντας τον δρόμο για την έναρξη των διαπραγματεύσεων που αφορούν το κεφάλαιο των θεμελιωδών αρχών, ένα από τα πιο κρίσιμα στάδια της ενταξιακής διαδικασίας των δύο χωρών στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

"Σήμερα, η Ευρωπαϊκή Ένωση έκανε ένα σημαντικό βήμα προς τα εμπρός.

Όλα τα κράτη μέλη συμφώνησαν να ανοίξουν το πρώτο διαπραγματευτικό κεφάλαιο (cluster) των ενταξιακών διαπραγματεύσεων με την Ουκρανία και τη Μολδαβία.

Κατά την πρώτη Διακυβερνητική Διάσκεψη τη Δευτέρα, θα ανοίξουμε το κεφάλαιο των θεμελιωδών αρχών, τη ραχοκοκαλιά της ενταξιακής διαδικασίας.

Αυτό καλύπτει τις βασικές αξίες και αρχές πάνω στις οποίες έχει οικοδομηθεί η Ευρωπαϊκή Ένωση, από το κράτος δικαίου έως τους ισχυρούς δημοκρατικούς θεσμούς.

Πρόκειται για αναγνώριση της αποφασιστικότητας, του θάρρους και της σκληρής δουλειάς που έχουν επιδείξει και οι δύο χώρες στην προώθηση μεταρρυθμίσεων, ακόμη και απέναντι σε τεράστιες προκλήσεις.

Παράλληλα, αποτελεί ένα μήνυμα ότι η προσφορά της ΕΕ για ειρήνη, σταθερότητα και ευκαιρίες είναι απαράμιλλη.

Η διεύρυνση αποτελεί στρατηγική επιλογή.

Φέρνοντας τα έθνη μας πιο κοντά, ενισχύουμε την ειρήνη, την ασφάλεια και την ευημερία σε ολόκληρη την ήπειρό μας.

Σε έναν κόσμο που χαρακτηρίζεται από αυξανόμενη αβεβαιότητα, μια μεγαλύτερη Ευρωπαϊκή Ένωση είναι προς το κοινό μας συμφέρον.

Η διεύρυνση παραμένει μία από τις μεγαλύτερες επιτυχίες της ΕΕ και η καλύτερη επένδυσή μας για το κοινό μας μέλλον".