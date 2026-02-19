Τραμπ στο Συμβούλιο Ειρήνης: Τελεσίγραφο δέκα ημερών στο Ιράν για συμφωνία
17:59 - 19 Φεβ 2026

«Πρέπει να κάνουμε μία ουσιώδη συμφωνία με το Ιράν» δήλωσε την Πέμπτη (19/2) ο Ντόναλντ Τραμπ, μιλώντας στην πρώτη συνεδρίαση του Συμβουλίου Ειρήνης που διεξάγεται στη Ουάσιγκτον.  

Ανέφερε, ακόμη, ότι με το Ιράν έχουν γίνει «μερικές καλές συνομιλίες», αλλά σημείωσε: «Πολύ απλά δεν μπορούν να έχουν πυρηνικά όπλα. Δεν γίνεται να υπάρξει ειρήνη στη Μέση Ανατολή με πυρηνικά όπλα».

Όπως είπε ο Αμερικανός πρόεδρος, οι δύο πλευρές πρέπει να καταλήξουν σε μια ουσιαστική συμφωνία, προσθέτοντας ότι «θα μάθουμε για το Ιράν σε περίπου 10 ημέρες».

Παράλληλα, δήλωσε ότι «υπάρχει ακόμα δουλειά να γίνει» με το Ιράν και να επιτευχθεί μία ουσιαστική συμφωνία, «αλλιώς θα συμβούν άσχημα πράγματα».

«Δεν μπορεί να υπάρξει ειρήνη στη Μέση Ανατολή αν διαθέτουν πυρηνικό όπλο. Αυτό τους έχει καταστεί σαφές με πολύ έντονο τρόπο», επανέλαβε.

Ανοικοδόμηση της Γάζας

Ανακοίνωσε, επίσης, ότι εννέα μέλη του οργάνου συμφώνησαν να δεσμεύσουν 7 δισεκατομμύρια δολάρια για το πακέτο βοήθειας στη Γάζα.

Πρόκειται για το Καζακστάν, το Αζερμπαϊτζάν, τα ΗΑΕ, το Μαρόκο, το Μπαχρέιν, το Κατάρ, τη Σαουδική Αραβία, το Ουζμπεκιστάν και το Κουβέιτ.

«Κάθε δολάριο που δαπανάται είναι μια επένδυση στη σταθερότητα και την ελπίδα για μια νέα και αρμονική περιοχή», δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος, ευχαριστώντας τους δωρητές.

Ανακοίνωσε, δε, ότι οι ΗΠΑ θα διαθέσουν 10 δισεκατομμύρια δολάρια, χωρίς να διευκρινίζει πώς θα αξιοποιηθούν τα χρήματα αυτά.

Όπως σημειώνει το Associated Press, το ποσό που έχει μαζευτεί – αν και σημαντικό – υπολείπεται ακόμη του συνολικού ποσού, που αγγίζει τα 70 δισ. δολάρια, το οποίο απαιτείται για την ανοικοδόμηση του παλαιστινιακού θύλακα.

«Το Συμβούλιο Ειρήνης δείχνει πώς μπορεί να οικοδομηθεί ένα καλύτερο μέλλον, ξεκινώντας από εδώ σε αυτή την αίθουσα», δήλωσε ο Τραμπ.

Σημειώνεται ότι περισσότερες από 40 χώρες που έχουν ενταχθεί στο «Συμβούλιο Ειρήνης», καθώς και πάνω από δώδεκα που επέλεξαν να μην προσχωρήσουν, συμμετέχουν στη σημερινή εναρκτήρια συνεδρίαση που επικεντρώνεται στην ανοικοδόμηση και στη συγκρότηση διεθνούς δύναμης σταθεροποίησης για τη Γάζα.

