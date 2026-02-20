Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 53 ετών ο ηθοποιός Έρικ Ντέιν
08:47 - 20 Φεβ 2026

Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 53 ετών ο ηθοποιός Έρικ Ντέιν

Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 53 ετών ο Αμερικανός ηθοποιός Έρικ Ντέιν, γνωστός στο ευρύ κοινό για τον ρόλο του Δρ. Μαρκ Σλόαν («McSteamy») στη δημοφιλή ιατρική σειρά «Grey’s Anatomy».

O ηθοποιός πέθανε στις 19 Φεβρουαρίου, έπειτα από γενναία μάχη με τη νόσο ALS (αμυοτροφική πλευρική σκλήρυνση), γνωστή και ως νόσος του Λου Γκέριγκ. Η διάγνωση είχε γίνει το 2025.

«Με βαριά καρδιά ανακοινώνουμε ότι ο Έρικ Ντέιν έφυγε από τη ζωή το απόγευμα της Πέμπτης, έπειτα από μια γενναία μάχη με την ALS. Πέρασε τις τελευταίες του ημέρες περιτριγυρισμένος από αγαπημένους φίλους, την αφοσιωμένη σύζυγό του και τις δύο όμορφες κόρες του, Μπίλι και Τζόρτζια, που ήταν το κέντρο του κόσμου του. Καθ’ όλη τη διάρκεια της πορείας του με την ALS, ο Έρικ έγινε ένθερμος υποστηρικτής της ενημέρωσης και της έρευνας, αποφασισμένος να κάνει τη διαφορά για άλλους που δίνουν τον ίδιο αγώνα. Θα μας λείψει βαθιά και θα τον θυμόμαστε πάντα με αγάπη. Ο Έρικ λάτρευε τους θαυμαστές του και είναι αιώνια ευγνώμων για την έκφραση αγάπης και στήριξης που έλαβε. Η οικογένεια ζητά ιδιωτικότητα καθώς βιώνει αυτή την αδύνατη στιγμή», ανέφερε η ανακοίνωση της οικογένειάς του.

