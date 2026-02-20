Ελλάδα - Ινδία: Ναυτιλία, λιμάνια και ενέργεια στο επίκεντρο της νέας γεωοικονομικής σύγκλισης
Ναυτιλία
08:05 - 20 Φεβ 2026

Γιώργος Σ. Σκορδίλης
Η παρουσία του Έλληνα Πρωθυπουργού στην Ινδία πραγματοποιείται σε μια περίοδο έντονων ανακατατάξεων στις διεθνείς αλυσίδες εφοδιασμού και στον γεωοικονομικό χάρτη των θαλάσσιων μεταφορών. Πέρα από τη συμμετοχή του σε διεθνή συζήτηση για την τεχνητή νοημοσύνη, το βασικό περιεχόμενο των επαφών του συνδέεται με τη ναυτιλία, τις λιμενικές υποδομές και την ενεργειακή συνεργασία, πεδία στα οποία Ελλάδα και Ινδία διαπιστώνουν αυξανόμενο κοινό συμφέρον.

Η συγκυρία θεωρείται κρίσιμη. Ο ανταγωνισμός για τον έλεγχο εμπορικών διαδρομών και κόμβων logistics εντείνεται, ενώ η Ινδία επιδιώκει να ενισχύσει τη θέση της ως εναλλακτικού κέντρου παραγωγής και διακίνησης προϊόντων σε σχέση με την Κίνα. Στο περιβάλλον αυτό, η ελληνική ναυτιλία –η μεγαλύτερη διεθνώς σε μεταφορική ικανότητα– αποκτά ιδιαίτερη σημασία ως βασικός μεταφορέας ενεργειακών και εμπορικών φορτίων που κατευθύνονται προς την Ευρώπη.

Κεντρικό θέμα των συζητήσεων αποτελεί η συνεργασία στους τομείς της ναυτιλίας, της ναυπηγοεπισκευής και της διαχείρισης λιμένων. Η Ελλάδα διαθέτει εκτεταμένο δίκτυο λιμενικών εγκαταστάσεων σε κομβική γεωγραφική θέση στην Ανατολική Μεσόγειο, οι οποίες τα τελευταία χρόνια αναβαθμίζονται επιχειρησιακά και αποκτούν αυξημένο γεωπολιτικό βάρος. Από την πλευρά της, η Ινδία αναζητεί αξιόπιστες πύλες πρόσβασης προς την ευρωπαϊκή αγορά και εταίρους με εμπειρία στη διαχείριση σύνθετων θαλάσσιων μεταφορών.

Οι συζητήσεις συνδέονται με τις εξελίξεις γύρω από νέους διεθνείς διαδρόμους μεταφοράς. Η αναζήτηση εναλλακτικών οδών που μειώνουν την εξάρτηση από περιοχές υψηλού κινδύνου επαναφέρει τη Μεσόγειο στο προσκήνιο ως ζώνη σταθερότητας. Στο πλαίσιο αυτό, τα ελληνικά λιμάνια μπορούν να λειτουργήσουν ως κόμβοι μεταφόρτωσης, ενεργειακής αποθήκευσης και διασύνδεσης θαλάσσιων με χερσαίες μεταφορές, ενισχύοντας τον ρόλο της χώρας στις ευρωπαϊκές εφοδιαστικές αλυσίδες.

Ιδιαίτερη βαρύτητα αποδίδεται και στην ενεργειακή διάσταση. Η Ινδία συγκαταλέγεται στους μεγαλύτερους εισαγωγείς ενέργειας διεθνώς, ενώ η Ελλάδα εξελίσσεται σε περιφερειακό κόμβο υγροποιημένου φυσικού αερίου και ηλεκτρικών διασυνδέσεων. Η ενδεχόμενη σύνδεση των δύο αγορών μέσω θαλάσσιων μεταφορών και επενδύσεων σε υποδομές δημιουργεί προοπτικές συνεργασίας με σαφή γεωοικονομικά χαρακτηριστικά.

Σε διπλωματικό επίπεδο, η Αθήνα αντιμετωπίζει την Ινδία ως κρίσιμο παράγοντα ισορροπίας στον Ινδο-Ειρηνικό, ενώ το Νέο Δελχί βλέπει στην Ελλάδα μια σταθερή πύλη προς την Ευρωπαϊκή Ένωση και έναν εταίρο με ισχυρή ναυτιλιακή τεχνογνωσία. Η σύγκλιση αυτή αποκτά μεγαλύτερη σημασία σε μια περίοδο όπου οι διεθνείς αλυσίδες εφοδιασμού επανασχεδιάζονται με βασικά κριτήρια την ασφάλεια, την ανθεκτικότητα και την πολιτική σταθερότητα.

Η επίσκεψη αποκτά έτσι ευρύτερη στρατηγική διάσταση, καθώς εντάσσεται στην προσπάθεια τοποθέτησης της Ελλάδας στον χάρτη των νέων παγκόσμιων ισορροπιών. Η ναυτιλία παραμένει ο βασικός μοχλός αυτής της στρατηγικής, ενώ τα λιμάνια εξελίσσονται σε υποδομές με αυξανόμενο οικονομικό και πολιτικό βάρος για την ευρωπαϊκή και διεθνή συνδεσιμότητα.

