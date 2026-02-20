USS Gerald R. Ford σε επιχειρησιακή ετοιμότητα: Εισήλθε στη Μεσόγειο - Στάση ανεφοδιασμού στην Κρήτη

Το αμερικανικό αεροπλανοφόρο USS Gerald R. Ford, το μεγαλύτερο πολεμικό πλοίο στον κόσμο, διέσχισε σήμερα το πρωί το Στενό του Γιβραλτάρ, κατευθυνόμενο προς τη Μεσόγειο, στο πλαίσιο της αυξανόμενης στρατιωτικής παρουσίας των ΗΠΑ στην περιοχή της Μέσης Ανατολής.

Το BBC Verify επαλήθευσε φωτογραφίες που δημοσιεύθηκαν στο X και δείχνουν το αεροπλανοφόρο να περνά από το Στενό, συνοδευόμενο από το πλοίο USS Mahan, μέλος της ομάδας κρούσης του.

Οι εικόνες, ληφθείσες από το Γιβραλτάρ, εμφανίζουν το Gerald R. Ford να κινείται ανατολικά, από τον Ατλαντικό προς τη Μεσόγειο, με τα βουνά του Μαρόκου να διακρίνονται στο βάθος. Άλλα δύο πλοία που εμφανίζονται στις φωτογραφίες επιβεβαιώθηκε ότι βρίσκονταν στο ίδιο σημείο εκείνη τη στιγμή. Επιπλέον, οι φωτογραφίες δείχνουν μέρος της αεροπορικής πτέρυγας του αεροπλανοφόρου αναπτυγμένο στο κατάστρωμα πτήσεων.

Το Gerald R. Ford, το οποίο ξεκίνησε από την Καραϊβική, αναμένεται να καταπλεύσει στη Σούδα την Κυριακή 22 Φεβρουαρίου, όπου θα παραμείνει για τέσσερις ημέρες για ανεφοδιασμό σε καύσιμα, πυρομαχικά και τρόφιμα. Μετά την αναχώρησή του από την Κρήτη, θα χρειαστεί περίπου μία ημέρα για να φτάσει στο Ισραήλ, ενισχύοντας την αμυντική διάταξη των ΗΠΑ και του Τελ Αβίβ.

Το αεροπλανοφόρο διαθέτει αεροσκάφη ικανά να εντοπίζουν και να καταρρίπτουν βαλλιστικούς πυραύλους, αλλά και drones, πιθανόν να εκτοξεύσει η Τεχεράνη, ενισχύοντας σημαντικά την επιχειρησιακή ετοιμότητα στην περιοχή.