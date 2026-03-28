Στην Κροατία το αεροπλανοφόρο USS Gerald R. Ford μετά από πυρκαγιά για επισκευή

Το αμερικανικό αεροπλανοφόρο USS Gerald R. Ford έφτασε στο λιμάνι του Σπλιτ στην Κροατία για εργασίες συντήρησης και επισκευής, μετά από περιστατικό πυρκαγιάς σε εσωτερικό χώρο του πλοίου που είχε ως αποτέλεσμα τον τραυματισμό τριών ναυτών.

Το Gerald R. Ford, το νεότερο και μεγαλύτερο αεροπλανοφόρο των Ηνωμένων Πολιτειών, βρισκόταν σε επιχειρήσεις στην Ερυθρά Θάλασσα στο πλαίσιο της αποκαλούμενης Επιχείρησης Επική Οργή κατά του Ιράν, όταν στις 12 Μαρτίου ξέσπασε φωτιά στον κεντρικό χώρο πλυντηρίων του πλοίου. Η φωτιά, μη πολεμικής φύσης, αντιμετωπίστηκε άμεσα από το πλήρωμα, ενώ οι τρεις τραυματίες ναύτες μεταφέρθηκαν για τις πρώτες βοήθειες.

Η μεταφορά του αεροπλανοφόρου στο Σπλιτ επιτρέπει την εκτέλεση αναγκαίων επισκευών και συντήρησης ώστε το πλοίο να επιστρέψει σε πλήρη επιχειρησιακή κατάσταση, ενώ η αμερικανική Πολεμική Ναυτική Διοίκηση τόνισε ότι η ασφάλεια του πληρώματος παραμένει απόλυτη προτεραιότητα.