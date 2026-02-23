Κύμα βίας στο Μεξικό μετά την εξόντωση του πιο ισχυρού αρχηγού καρτέλ - Ο ρόλος των ΗΠΑ
00:09 - 23 Φεβ 2026

Κύμα βίας στο Μεξικό μετά την εξόντωση του πιο ισχυρού αρχηγού καρτέλ - Ο ρόλος των ΗΠΑ

Reporter.gr Newsroom
Ο πιο ισχυρός βαρόνος ναρκωτικών του Μεξικού, ο επικεφαλής του Jalisco New Generation Cartel, σκοτώθηκε την Κυριακή από τις μεξικανικές δυνάμεις ασφαλείας, σύμφωνα με αξιωματούχους του υπουργείου Άμυνας της χώρας.

Η εξόντωση του Nemesio Rubén Oseguera Cervantes, γνωστού ως «El Mencho», αποτελεί σημαντική επίδειξη ισχύος από τον στρατό της χώρας, καθώς ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ συνεχίζει να ασκεί πίεση και να εντείνει τις προσπάθειες κατά των οργανώσεων διακίνησης ναρκωτικών.

Ο Oseguera, ένας από τους πλέον καταζητούμενους φυγάδες στο Μεξικό, ήταν ιδρυτής του καρτέλ «Νέα Γενιά», το οποίο εξελίχθηκε σε μία από τις πιο ισχυρές και βίαιες οργανώσεις στη χώρα, διακινώντας μεγάλες ποσότητες φαιντανύλης, κοκαΐνης, ηρωίνης και μεθαμφεταμίνης προς τις ΗΠΑ.

Αμερικανός αξιωματούχος Άμυνας, που μίλησε υπό τον όρο της ανωνυμίας λόγω της ευαισθησίας του ζητήματος, δήλωσε στην Washington Post, ότι η επιχείρηση της Κυριακής πραγματοποιήθηκε από τον μεξικανικό στρατό, με τη συμμετοχή κοινής δύναμης ΗΠΑ–Μεξικού που «συνεργάζεται τακτικά» με τον μεξικανικό στρατό μέσω της United States Northern Command, η οποία επιβλέπει τις αμερικανικές επιχειρήσεις και στις δύο χώρες.

Κύμα βίας

Η δολοφονία του ηγέτη του καρτέλ προκάλεσε άμεσα κύμα βίας σε περιοχές που ελέγχονται από την οργάνωση, με αναφορές για φλεγόμενα αυτοκίνητα που απέκλειαν δρόμους. Στη Guadalajara, πρωτεύουσα της δυτικής πολιτείας Jalisco και μία από τις πόλεις που θα φιλοξενήσουν το επερχόμενο Παγκόσμιο Κύπελλο, επιχειρήσεις έκλεισαν, σειρήνες και ελικόπτερα ακούγονταν στο κέντρο της πόλης και οι κάτοικοι προειδοποιήθηκαν να παραμείνουν στα σπίτια τους.

Ο κυβερνήτης της Jalisco, Pablo Lemus Navarro, σε δήλωσή του στο X, ανέφερε ότι ομοσπονδιακές δυνάμεις πραγματοποίησαν επιχείρηση στην Tapalpa, νοτιοδυτικά της Guadalajara, και προέτρεψε τους πολίτες να αποφύγουν τις μετακινήσεις λόγω συγκρούσεων στην περιοχή.

Στην παραθαλάσσια τουριστική πόλη Puerto Vallarta, βίντεο έδειχναν γκρίζο καπνό να υψώνεται πάνω από ξενοδοχεία στην ακτή. Η Πρεσβεία των ΗΠΑ προειδοποίησε Αμερικανούς πολίτες στις πολιτείες Jalisco και Tamaulipas, καθώς και σε τμήματα τριών ακόμη πολιτειών, να παραμείνουν σε ασφαλές καταφύγιο λόγω επιχειρήσεων ασφαλείας, αποκλεισμών δρόμων και εγκληματικής δραστηριότητας.

Βίντεο που κυκλοφόρησαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έδειχναν ανθρώπους να τρέχουν στο αεροδρόμιο της Guadalajara και να κρύβονται πίσω από γκισέ εισιτηρίων. Ωστόσο, η διοίκηση του αεροδρομίου ανέφερε σε ανακοίνωσή της ότι οι πτήσεις και οι λειτουργίες συνεχίζονται κανονικά και ότι ο πανικός που καταγράφηκε στα βίντεο οφειλόταν σε ανησυχία των επιβατών.

Μεξικανοί αξιωματούχοι ασφαλείας είχαν σχεδιάσει την επιχείρηση για τη σύλληψη του Oseguera και μέλη του στρατού δέχθηκαν επίθεση κατά την εκτέλεσή της, σύμφωνα με ανακοίνωση του υπουργείου Άμυνας.

Οι δυνάμεις ασφαλείας ανταπέδωσαν τα πυρά, σκοτώνοντας τέσσερα μέλη του καρτέλ και τραυματίζοντας σοβαρά άλλα τρία, τα οποία υπέκυψαν αργότερα στα τραύματά τους. Ένας από αυτούς ήταν ο Oseguera. Δύο ακόμη μέλη του καρτέλ συνελήφθησαν, ενώ κατασχέθηκαν όπλα και τεθωρακισμένα οχήματα, μεταξύ των οποίων εκτοξευτές ρουκετών με δυνατότητα επίθεσης κατά αεροσκαφών και καταστροφής τεθωρακισμένων οχημάτων.

Οι ΗΠΑ συνέβαλαν παρέχοντας πληροφορίες για την υποστήριξη της επιχείρησης, σύμφωνα με την ανακοίνωση.

Joint Interagency Task Force–Counter Cartel

Η κοινή μονάδα που συμμετείχε, γνωστή ως Joint Interagency Task Force–Counter Cartel, ιδρύθηκε τον περασμένο μήνα με έδρα την αεροπορική βάση Davis-Monthan στην Τουσόν και ενσωματώνει προσωπικό πληροφοριών και εκπροσώπους των αρχών επιβολής του νόμου με τον στρατό.

Η κυβέρνηση Τραμπ έχει χαρακτηρίσει το Jalisco New Generation Cartel τρομοκρατική οργάνωση και οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν προσφέρει αμοιβή έως και 15 εκατομμυρίων δολαρίων για πληροφορίες που θα οδηγήσουν στη σύλληψη του Oseguera.

Ο Oseguera, πρώην αστυνομικός, βοήθησε να μετατραπεί το καρτέλ σε μία από τις πιο ισχυρές οργανώσεις της χώρας. Πιστεύεται ότι είχε διατάξει τη δολοφονία αρκετών Μεξικανών πολιτικών.

Με την πάροδο των ετών, απέφευγε επανειλημμένες προσπάθειες των δυνάμεων ασφαλείας να τον συλλάβουν ή να τον σκοτώσουν, ενώ πρόσφατα διατηρούσε χαμηλό προφίλ, σύμφωνα με το InSight Crime.

Τελευταία τροποποίηση στις 23/02/2026 - 00:30
